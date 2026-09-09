Πολιτική | Διεθνή Νέα

Γερμανία: Η Ρωσία εξοπλίζεται πέραν των αναγκών της για τον πόλεμο εναντίον του Κιέβου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Γερμανία: Η Ρωσία εξοπλίζεται πέραν των αναγκών της για τον πόλεμο εναντίον του Κιέβου
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Η Μόσχα αναπληρώνει τα αποθέματα της για μελλοντικές συγκρούσεις, και όχι για να αναπτύξει όπλα στο μέτωπο της Ουκρανίας, τόνισε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους προειδοποίησε σήμερα ότι η παραγωγή όπλων της Ρωσίας προχωράει πέραν των αναγκών της για τον πόλεμο που διεξάγει κατά του Κιέβου, ως μια ένδειξη προετοιμασίας για μελλοντικές συγκρούσεις.

«Η Μόσχα χρησιμοποιεί μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού της (…) για να αναπληρώσει τα αποθέματα της για μελλοντικές συγκρούσεις, και όχι για να αναπτύξει όπλα στο μέτωπο της Ουκρανίας», είπε ο Πιστόριους απευθυνόμενος στους βουλευτές σε ομιλία του στην γερμανική βουλή.

«Κατά μέσο όρο, μόνο 80 από τους 150 μικρού και μεσαίου βεληνεκούς πυραύλους που μπορεί να παράγει η Ρωσία μηνιαίως, αναπτύσσονται στην Ουκρανία» πρόσθεσε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Το... τραγούδι του Τσίπρα στη ΔΕΘ - H γαλάζια απόβαση στην Πελοπόννησο - Oι πράσινες προσθήκες

Αντλίες θερμότητας, θερμοσίφωνες και νέο «Εξοικονομώ»: Πότε ανοίγουν τα νέα προγράμματα - Τι έρχεται το φθινόπωρο

Στα 20,5 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη της ΒΙΑΝΕΞ το 2025 - Άλμα 97,1%

tags:
Γερμανία
Ρωσία
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider