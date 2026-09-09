Ισραηλινός ΥΠΕΞ: Δεν σκοπεύουμε να «εκτοπίσουμε» κανέναν από τη Γάζα

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε ότι η χώρα του «δεν έχει καμία πρόθεση να εκδιώξει ή να εκτοπίσει κανέναν από τη Λωρίδα της Γάζας»

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε ότι η χώρα του «δεν έχει καμία πρόθεση να εκδιώξει ή να εκτοπίσει κανέναν από τη Λωρίδα της Γάζας», κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Λιουμπλιάνα, όπου εγκαινίασε την πρώτη πρεσβεία που άνοιξε το Ισραήλ στη Σλοβενία.

Ωστόσο, «αν κάποιος επιθυμεί να μεταναστεύσει οικειοθελώς και υπάρχει μια χώρα πρόθυμη να τον δεχτεί, όπως συμβαίνει σε οποιαδήποτε ζώνη συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο, δεν θα αντιταχθούμε, αλλά δεν θα αναγκάσουμε κανέναν παρά τη θέλησή του», πρόσθεσε.

Μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης συζητούν δημόσια σχέδια για τον εκτοπισμό των δύο εκατομμυρίων κατοίκων της κατεστραμμένης από τον πόλεμο Λωρίδας της Γάζας, ενώ παρουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό αυτή την κίνηση ως εθελοντική, ισχυριζόμενοι ότι οι Παλαιστίνιοι θέλουν να φύγουν, αλλά η Χαμάς τους εμποδίζει να το κάνουν.

Ο πόλεμος του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα έχει σκοτώσει περισσότερους από 73.000 Παλαιστίνιους και έχει τραυματίσει 174.000 από τον Οκτώβριο του 2023, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς και του οποίου τα στοιχεία θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Ο πόλεμος πυροδοτήθηκε από την άνευ προηγουμένου επίθεση μαχητών της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, που σκότωσε 1.221 ανθρώπους, κυρίως άμαχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ