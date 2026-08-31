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Ναυτικές δυνάμεις της ΕΕ επιβιβάστηκαν σε τάνκερ που θεωρείται ότι ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας

Newsroom
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Ναυτικές δυνάμεις της ΕΕ επιβιβάστηκαν σε τάνκερ που θεωρείται ότι ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας
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Στο δεξαμενόπλοιο MV SUN επιβιβάστηκαν δυνάμεις της στρατιωτικής ναυτικής αποστολής της ΕΕ στην Μεσόγειο, δήλωσε η Κάγια Κάλας.

Στο δεξαμενόπλοιο MV SUN επιβιβάστηκαν δυνάμεις της στρατιωτικής ναυτικής αποστολής της ΕΕ στην Μεσόγειο, καθώς θεωρείται ύποπτο ότι ανήκει στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας.

«Στο δεξαμενόπλοιο πετρελαίου MV SUN, που θεωρείται ύποπτο ότι έπλεε υπό ψευδή σημαία κατά παράβαση του διεθνούς ναυτικού δικαίου, επιβιβάστηκαν στις 30 Αυγούστου στη Μεσόγειο, δυνάμεις της επιχείρησης EUNAVFOR MED «Irini» ("Ειρήνη") για έλεγχο της σημαίας του» έγραψε η Κάλας σε ανάρτηση της στην πλατφόρμα Χ.

Η EUNAVFOR MED Irini είναι η στρατιωτική ναυτική αποστολή της ΕΕ που ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 2020 για να ενισχυθεί το εμπάργκο όπλων στην Λϊβύη που είχε επιβάλλει ο ΟΗΕ. Οι κυβερνήσεις της ΕΕ έχουν έκτοτε διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της, εξουσιοδοτώντας την να διενεργεί επιβιβάσεις για σκοπούς επαλήθευσης.

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tags:
Κάγια Κάλας
Τάνκερ - δεξαμενόπλοιο
Ρωσία
Ευρωπαϊκή Ένωση
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