Χρηματιστήριο: Πιέσεις στις τράπεζες, επιλεκτικές κινήσεις στα blue chips

Στη «γνώριμη» ζώνη των 2.600-2.620 μονάδων ο Γενικός Δείκτης, με οριακές μεταβολές. Πιέσεις στις τράπεζες, ξεχωρίζουν ανοδικά στον FTSE Large Cap οι Lamda Development και Viohalco. Πακέτο 29,35 εκατ. ευρώ στη Eurobank.

Upd. 12:01

Στο γνώριμο μοτίβο των τελευταίων δύο εβδομάδων κινείται τη Δευτέρα ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με οριακές μεταβολές εντός της ζώνης των 2.600-2.620 μονάδων.

Η πολύ ασθενέστερη του αναμενομένου εικόνα των λιανικών πωλήσεων στις ΗΠΑ υποχρέωσε τη Wall Street την Παρασκευή σε συγκρατημένες απώλειες, ενώ και οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν σε όλη την καμπύλη, με μεγαλύτερη άνοδο στις μακρινές διάρκειες.

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, αυτή η εβδομάδα περιλαμβάνει αρκετούς σημαντικούς καταλύτες που αναμένεται να επηρεάσουν τις προσδοκίες των αγορών για τα επιτόκια διεθνώς. Μεταξύ αυτών, οι προκαταρκτικοί δείκτες PMI Αυγούστου σε Ευρώπη και ΗΠΑ, καθώς και στοιχεία πληθωρισμού από τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιαπωνία. Επιπλέον, την Τετάρτη δημοσιεύονται τα πρακτικά της συνεδρίασης νομισματικής πολιτικής της Fed του Ιουλίου, με τις αγορές να επικεντρώνονται στο πόσο κοντά έφτασαν οι αξιωματούχοι στην απόφαση για αύξηση των επιτοκίων. Υπενθυμίζεται ότι προς το τέλος του μήνα (27-29 Αυγούστου) αναμένεται και το συμπόσιο του Jackson Hole. Οι αγορές θα αναζητήσουν ενδείξεις για την πορεία της νομισματικής πολιτικής, καθώς, όπως εξηγούν ξένοι αναλυτές, ο Kevin Warsh έχει προσφέρει ελάχιστη καθοδήγηση για τις επόμενες κινήσεις από τότε που ανέλαβε καθήκοντα, αυξάνοντας τη σημασία του Jackson Hole ως πηγής νέων σημάτων.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, προκαλεί ανησυχία η σημερινή λήξη της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τις διαπραγματεύσεις να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Αναζωπύρωση σημειώθηκε και στον Λίβανο, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν στόχους της Χεζμπολάχ στο νότιο τμήμα της χώρας.

Σε ό,τι αφορά τα Στενά του Ορμούζ, ο αρχηγός του ιρανικού στρατού τα περιέγραψε ως «γεωπολιτικό πλεονέκτημα δοσμένο από τον Θεό», σηματοδοτώντας την πρόθεση της Τεχεράνης να διατηρήσει τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού ως διαπραγματευτικό μοχλό σε οποιαδήποτε ευρύτερη συμφωνία. Πάντως οι επιθέσεις σε πλοία στα Στενά συνεχίστηκαν το Σαββατοκύριακο, ενώ η Ουάσιγκτον προετοιμάζει νέες κυρώσεις κατά του Ιράν ως απάντηση.

Οι τιμές του Brent, που ενισχύθηκαν για δύο διαδοχικές εβδομάδες, σήμερα καταγράφουν νέα άνοδο πάνω από τα 89 δολάρια το βαρέλι.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες εμφανίζουν οριακή άνοδο, με τον DAX στη Φρανκφούρτη και τον CAC στο Παρίσι να ενισχύονται περί του 0,06%, ενώ ο βρετανικός FTSE100 βρίσκεται στο +0,33%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.607,32 μονάδες με απώλειες 0,61%, κινούμενος από την έναρξη των συναλλαγών με αρνητικό πρόσημο.

Σε αρνητικό έδαφος και ο δείκτης των τραπεζών που υποχωρεί 0,90% στις 3.050,22 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ ανοδικά κινείται μόνο η Τράπεζα Κύπρου, με άνοδο 0,37% στα 10,80 ευρώ. Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες σημειώνει η Alpha Bank (-2,36%), ενώ ακολουθούν η Eurobank και η Εθνική με πτώση 1%, η Optima bank (-0,89%), η CrediaBank (-0,61%) και η Πειραιώς (-0,12%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1:1,4 με 43 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 60 σε αρνητικό και 48 αμετάβλητους.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 71,30 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 32,33 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Μεταξύ των τελευταίων, ξεχωρίζει ένα πακέτο 6,57 εκατ. μετοχών στη Eurobank, στην τιμή των 4,47 ευρώ, συνολικής αξίας 29,35 εκατ. ευρώ.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση τα μεγαλύτερα κέρδη σημειώνουν η Lamda Development που ενισχύεται 2,58% στα 6,75 ευρώ και η Viohalco με άνοδο 1,47% στα 18 ευρώ. Ακολουθούν η ElvalHalcor (+1,24%), Helleniq Energy (+0,89%), ΕΥΔΑΠ (+0,68%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,41%), ΔΕΗ (+0,28%) και ΟΤΕ (+0,20%).

Στον αντίποδα, βρίσκονται η Coca-Cola HBC (-1,84%), Aegean (-1,37%), Aktor (-1,14%), ΔΑΑ (-1,04%), Metlen (-0,53%), Jumbo (-0,45%), Allwyn (-0,44%), Τιτάν (-0,29%), καθώς και οι Cenergy και Motor Oil με οριακή πτώση 0,09%.