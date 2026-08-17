Bloomberg: Ανοιχτή η Γερμανία στην πώληση του 12,7% της Commerzbank στην Unicredit

Η θέση αυτή δεν αποτελεί επίσημη κυβερνητική πολιτική, και ως εκ τούτου δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα πραγματοποιηθεί η συναλλαγή ή ακόμα και συνομιλίες.

Ανοιχτοί στην πώληση του κρατικού ποσοστού 12,7% επί της Commerzbank στην UniCredit, δηλώνουν ανώτεροι Γερμανοί αξιωματούχοι, εφόσον οι δύο πλευρές καταλήξουν σε μία κοινή στρατηγική, σύμφωνα με το Bloomberg.

Όπως ανέφεραν, η θέση αυτή δεν αποτελεί επίσημη κυβερνητική πολιτική, και ως εκ τούτου δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα πραγματοποιηθεί η συναλλαγή ή ακόμα και συνομιλίες. Ωστόσο, ορισμένοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι η πώληση, εφόσον γίνει σε ικανοποιητική τιμή και συνοδευτεί από εγγυήσεις για το μέλλον της Commerzbank, θα μπορούσε να αποτελέσει αποδεκτή λύση, δεδομένου ότι η UniCredit αναμένεται έτσι κι αλλιώς να αποκτήσει τον έλεγχο της τράπεζας.

Ο πιο σημαντικός όρος για να ξεκινήσουν οι συνομιλίες Βερολίνου και UniCredit σχετικά με μια πιθανή πώληση του ποσοστού είναι η στήριξη της υφιστάμενης διοίκησης της Commerzbank στα σχέδια της ιταλικής τράπεζας.

Πάντως, εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι η θέση του Βερολίνου δεν έχει αλλάξει, αρνούμενος να σχολιάσει περαιτέρω.

Μια πώληση θα αποτελούσε σημαντική αλλαγή στάσης για τη Γερμανία, η οποία αποτελεί σημαντικό μέτοχο της Commerzbank από την περίοδο της διάσωσης της τράπεζας κατά τη χρηματοπιστωτική κρίση και μόλις πρόσφατα μετρίασε την αντίθεσή της στην ενδεχόμενη εξαγορά. Η πώληση του ποσοστού θα έδινε στον διευθύνοντα σύμβουλο της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ πλειοψηφικό έλεγχο και θα επέτρεπε στις δύο πλευρές να προχωρήσουν σε μια συμφωνία, αντί να παραμείνουν εγκλωβισμένες σε μια συγκρουσιακή σχέση που μπορεί να δυσχεράνει την ολοκλήρωση της μεγαλύτερης τραπεζικής συμφωνίας στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες.

Επιπλέον, μία πώληση με αντάλλαγμα για δεσμεύσεις ότι η Commerzbank θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση της γερμανικής οικονομίας, θα επέτρεπε στο Βερολίνο να διασφαλίσει ορισμένες από τις προτεραιότητές του για την τράπεζα, αφού απέτυχε να αποτρέψει την UniCredit από το να αποκτήσει τον έλεγχο.

Τι «ενοχλεί» την Commerzbank

Παρ' όλο που η πιο «συνεργατική» στάση της γερμανικής κυβέρνησης δημιουργεί κίνητρο για συμβιβασμό, για τον Ορσέλ η εξεύρεση κοινού εδάφους δεν θα είναι εύκολη. Η διευθύνουσα σύμβουλος της Commerzbank, Μπετίνα Ορλόπ, διαφωνεί με ορισμένα από τα σχέδιά του για τη γερμανική τράπεζα, κυρίως με την πρότασή του για σημαντικές περικοπές στο διεθνές δίκτυο της Commerzbank.

Ο Ορσέλ έχει απειλήσει να απομακρύνει την Ορλόπ και την ομάδα της. Παρ' ότι έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμος να κάνει παραχωρήσεις, αναφερόταν μάλλον στο Βερολίνο και όχι στην Ορλόπ.

Οι δύο επικεφαλής έχουν ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις που ενδέχεται να διαρκέσουν μήνες, ενώ μέχρι στιγμής, οι συζητήσεις έχουν επικεντρωθεί κυρίως στις τεχνικές επιπτώσεις μιας αλλαγής του ρυθμιστικού ελέγχου. Οι δηλώσεις και των δύο πλευρών μετά την πρώτη συνάντηση, ότι παραμένουν στις προηγούμενες θέσεις τους ως προς τη στρατηγική, δείχνουν ότι μια γρήγορη συμφωνία είναι μάλλον απίθανη.