Η φωτιά στο Βέλγιο δεν απειλεί πλέον τη Γερμανία - «Βοηθούν η βροχή και η υγρασία»

Η πυρκαγιά, η οποία έχει κάψει περίπου 30.000 στρέμματα, είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του Βελγίου.

Η πυρκαγιά στο φυσικό πάρκο του Βελγίου Χάι Φενς δεν προχωρεί πλέον, νωρίς σήμερα το πρωί, προς τα σύνορα με τη Γερμανία, καθώς ελαφριά βροχή, μείωση της έντασης των ανέμων και υψηλή υγρασία βοηθούν τις προσπάθειες των πυροσβεστών.

«Αυτό είναι καλό για εμάς», δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής στο κέντρο διοίκησης στο Καλτερχέρμπεργκ, τμήμα της γερμανικής πόλης Μονσάου.

Η πυρκαγιά, η οποία έχει κάψει περίπου 30.000 στρέμματα, είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του Βελγίου.

Η φωτιά είχε φθάσει προηγουμένως σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από τα γερμανικά σύνορα, προκαλώντας φόβους ότι, αν ενισχύονταν και άλλαζαν κατεύθυνση οι άνεμοι, οι φλόγες θα μπορούσαν να μπουν στη Γερμανία.

Περίπου 30 κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά αργά χθες, Κυριακή, το βράδυ από 17 κατοικίες σε τμήματα του Μονσάου.

Οι πυροσβέστες εξέφραζαν την ελπίδα ότι θα έσωζαν τα σπίτια. «Ανάμεσα στη φωτιά και τις κατοικίες είναι λιβάδια, τα οποία έχουμε τις τελευταίες ώρες μουλιάσει στο νερό», δήλωσε εκπρόσωπος.

Γερμανικά πληρώματα συμμετείχαν στις πυροσβεστικές προσπάθειες αφού το Βέλγιο ζήτησε, χθες το απόγευμα, βοήθεια.

Βυτιοφόρα γεμάτα νερό συνέχισαν να κινούνται στη διάρκεια της νύκτας στο Καλτερχέρμπεργκ, ενώ πληρώματα γέμιζαν μεγάλες δεξαμενές που χρησιμοποιούν τα οχήματα πυρόσβεσης που δίνουν μάχη με τη φωτιά. Προσωρινό καταφύγιο δημιουργήθηκε σε γειτονικό σχολείο.

Οι πυροσβέστες στο ανατολικό Βέλγιο συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες. Ο βέλγος υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν δήλωσε ότι σχετικά ισχυροί άνεμοι, που αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση, δυσχεραίνουν ιδιαίτερα τις προσπάθειες των πυροσβεστών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ