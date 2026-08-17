Θετικά πρόσημα στις ευρωαγορές

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,29% στις 659,76 μονάδες.

Σε θετικό κλίμα ξεκινά η εβδομάδα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με την αποκλιμάκωση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και την εξασθένηση του δολαρίου να στηρίζουν την αγορά. Παράλληλα, οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα στην συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) τον επόμενο μήνα όπου αναμένεται ευρέως να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,29% στις 659,76 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 σημειώνει άνοδο 0,4% στις 6.565 μονάδες.

Στο ταμπλό, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης προσθέτει 0,1% στις 26.459 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ανεβαίνει οριακά κατά 0,05% στις 8.641 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 κερδίζει 0,34% στις 10.786 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο αναρριχάται 0,49% στις 53.844μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 κινείται με +0,03% στις 20.162 μονάδες.

Η πτώση των αποδόσεων έδωσε άμεσα «ανάσα» στις μετοχές των κλάδων που στηρίζουν την ανάπτυξη, ενώ το δολάριο υποχωρεί, καθώς οι προσδοκίες για τα επιτόκια αναθεωρήθηκαν πτωτικά. Πλέον, οι αγορές αποτιμούν πλέον περίπου 70% πιθανότητα η Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Ασία

Με μεικτά πρόσημα ξεκίνησαν τη νέα εβδομάδα οι δείκτες στα ασιατικά χρηματιστήρια.

Ειδικότερα, ο ιαπωνικός Nikkei 225 έκλεισε στις 69.194 μονάδες με +0,7% παρά τα στοιχεία που έδειξαν ότι η οικονομία της χώρας αναπτύχθηκε με ρυθμό 1,1% στο β' τρίμηνο, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε 1,43% στις 25.476 μονάδες ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας πρόσθεσε 0,13%.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε 0,46% στις 9,073 μονάδες.

Οι αγορές της Νότιας Κορέας παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.