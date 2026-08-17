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Shein: Αποτίμηση έως 28 δισ. δολάρια για την IPO στο Χονγκ Κονγκ

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Shein: Αποτίμηση έως 28 δισ. δολάρια για την IPO στο Χονγκ Κονγκ
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Η Shein σκοπεύει να προχωρήσει στην πολυαναμενόμενη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Αποτίμηση γύρω στα 25 δισ. δολάρια εξετάζει η Shein για την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, από σχεδόν 100 δισ. δολάρια πριν τέσσερα χρόνια πριν, λόγω του απαιτητικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η εταιρεία με έδρα της Σιγκαπούρη που είναι γνωστή για τα οικονομικά ρούχα σκοπεύει να προχωρήσει στην πολυαναμενόμενη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) αργότερα αυτή την εβδομάδα, όπως έχει μεταδώσει το Reuters.

Μία από τις τρεις πηγές ανέφερε ότι η εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε στην Κίνα το 2012, εξετάζει αποτίμηση μεταξύ 25 και 28 δισ. δολαρίων, με βάση το εύρος τιμών που προβλέπεται για την προσφορά.

Ορισμένοι επενδυτές που συμμετείχαν στις παρουσιάσεις για την IPO ή εξέτασαν τις πρόσφατες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας δήλωσαν στο Reuters ότι δεν έχουν πειστεί πως η Shein μπορεί να επιστρέψει στους ρυθμούς ανάπτυξης που της είχαν αποφέρει αποτίμηση 98,2 δισ. δολαρίων σε γύρο χρηματοδότησης το 2022.

Μια χαμηλότερη αποτίμηση θα μπορούσε να επιβαρύνει τα οικονομικά μεγέθη της Shein, καθώς, βάσει των όρων της αίτησης για την IPO, η εταιρεία θα υποχρεωθεί να διαθέσει επιπλέον μετοχές σε ορισμένους επενδυτές που είχαν τοποθετηθεί πριν από την IPO, εφόσον η αποτίμηση υποχωρήσει κάτω από τα συμφωνημένα όρια

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