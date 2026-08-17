Αν η Meta χάσει αυτή τη δίκη, Facebook και Instagram θα αλλάξουν ριζικά

Συνολικά 30 πολιτείες των ΗΠΑ συμπεριλαμβανομένης της Καλιφόρνια και της Νέας Υόρκης, έκαναν αγωγή το 2023 κατά της Meta.

Η Meta επανειλημμένα ηττηθεί στα δικαστήρια για το πώς οι πλατφόρμες της μπορούν να επηρεάσουν ανήλικους χρήστες, ωστόσο μία δίκη που αναμένεται να ξεκινήσει την Τρίτη, ενδεχομένως να φέρει ριζικές αλλαγές στη λειτουργία τους.

Συνολικά 30 πολιτείες των ΗΠΑ συμπεριλαμβανομένης της Καλιφόρνια και της Νέας Υόρκης, έκαναν αγωγή το 2023 κατά της Meta, στην οποία υποστηρίζουν ότι παραβιάζει ομοσπονδιακούς και πολιτειακούς νόμους για την προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το BBC, διεκδικούν αποζημιώσεις έως και 1 τρισ. δολαρίων, ενώ απαιτούν από τον τεχνολογικό κολοσσό να εφαρμόσει αλλαγές σε Instagram και Facebook, όπως η αφαίρεση των «likes» και του ατελείωτου scroll. Συνεπώς, εάν η Meta χάσει αυτή τη δικαστική μάχη, θα υποχρεωθεί να αναμορφώσει πλήρως το περιβάλλον στα social media.

Τι ζητούν από τη Meta

Οι ενάγουσες πολιτείες ζητούν:

Εφαρμογή συστήματος γονικής επαλήθευσης για τους εφήβους

Αλλαγές στους αλγόριθμους που «χειραγωγούν τη ντοπαμίνη» των χρηστών

Αφαίρεση φίλτρων που αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά των χρηστών.

Κατάργηση αυτόματης αναπαραγωγής βίντεο

Απαγόρευση δημιουργίας πολλαπλών λογαριασμών από το ίδιο άτομο.

Κατάργηση του περιεχομένου που εξαφανίζεται μετά από λίγο, όπως τα Instagram Stories.

Πρόκειται για στοιχεία που έχουν κεντρικό ρόλο στην εμπειρία του χρήστη και τα οποία είναι σχεδιασμένα για να διατηρούν την προσοχή των εφήβων και των παιδιών για όσο περισσότερο γίνεται, υποστηρίζει η αγωγή. Επιπλέον, οι πολιτείες καταγγέλλουν ότι η Meta «δυσκολεύει» τους νέους να αποσυνδεθούν, με συνεχείς ειδοποιήσεις που τους επαναφέρουν στις εφαρμογές.

Αναφέρουν επίσης ότι η Meta «επέλεξε να εκμεταλλευτεί» τους νέους προκειμένου να τους προκαλέσει εθισμό, στοχεύοντας στην αύξηση των χρηστών και την περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων της. Σήμερα, η χρηματιστηριακή της αξία βρίσκεται κοντά στα 1,5 τρισ. δολάρια.

Από τη μεριά της η Meta αρνείται τις κατηγορίες: «Διαφωνούμε έντονα με αυτούς τους ισχυρισμούς και είμαστε βέβαιοι ότι τα αποδεικτικά στοιχεία θα αναδείξουν τη διαχρονική μας δέσμευση για την υποστήριξη των νέων», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας σε σχετική ανακοίνωση.