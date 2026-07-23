ΕΚΤ: Στον «πάγο» τα επιτόκια - SOS για πληθωριστικό αντίκτυπο του ενεργειακού σοκ

Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκιά της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την Πέμπτη για τη συνεδρίαση του Ιουλίου, όπως ευρέως ανέμεναν οι αγορές.

Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκιά της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την Πέμπτη για τη συνεδρίαση του Ιουλίου, όπως ευρέως ανέμεναν οι αγορές. Οι προοπτικές για τις τιμές της ενέργειας, αν και εξαιρετικά ασταθείς, βρίσκονται επί του παρόντος κοντά στο βασικό επίπεδο των προβλέψεων των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ και πολύ πάνω από τα επίπεδα που καταγράφηκαν πριν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, τονίζεται στην ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου.

«Η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή και ο πλήρης πληθωριστικός αντίκτυπος του ενεργειακού σοκ δεν έχει ακόμη εκδηλωθεί. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί στενά την ένταση και τη διάρκεια του σοκ, καθώς και τις έμμεσες και δευτερογενείς επιπτώσεις του. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δεσμευτεί να καθορίσει τη νομισματική πολιτική ώστε να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα» υπογραμμίζεται.

Το ΔΣ παραμένει «σε καλή θέση για να διαχειριστεί την αβεβαιότητα που προκαλείται από τη σύγκρουση», ενώ θα ακολουθήσει μια data dependent προσέγγιση σε κάθε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής, με βάση την ισχύ της μετάδοσης της στην ευρωπαϊκή οικονομία, τις προοπτικές του πληθωρισμού και τους κινδύνους που τις περιβάλλουν, υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών - χρηματοοικονομικών δεδομένων και της δυναμικής των υποκείμενων πιέσεων.

Ειδικότερα, το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, το επιτόκιο πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και το επιτόκιο διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης ανέρχονται πλέον σε 2,25%, 2,40% και 2,65% αντίστοιχα, ενώ παράλληλα, οι χαράκτες νομισματικής πολιτικής βρίσκονται σε επιφυλακή για το άλμα τιμών των καυσίμων λόγω του πολέμου ΗΠΑ - Ιράν.

ΑΡΡ και ΡΕΡΡ

Τα χαρτοφυλάκια APP και PEPP μειώνονται με μετρήσιμο και προβλέψιμο ρυθμό, καθώς το Ευρωσύστημα δεν επανεπενδύει πλέον τις πληρωμές κεφαλαίου από τίτλους που λήγουν. «Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να προσαρμόσει όλα τα μέσα του στο πλαίσιο της εντολής του, ώστε να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα και να διατηρήσει την ομαλή λειτουργία της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής» σχολίασε.

Επιπλέον, το Μέσο Προστασίας Μετάδοσης είναι διαθέσιμο για την αντιμετώπιση της αδικαιολόγητης, άτακτης δυναμικής της αγοράς που αποτελεί σοβαρή απειλή για τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ, επιτρέποντας έτσι στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκπληρώσει πιο αποτελεσματικά την εντολή του για σταθερότητα τιμών.

Σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές, η νέα αύξηση των τιμών της ενέργειας απειλεί να ασκήσει μεγαλύτερη ανοδική πίεση στον πληθωρισμό. Με το πετρέλαιο (τo Brent να έχει ξεπεράσει τα 98 δολάρια το βαρέλι σε υψηλό διμήνου και το WTI στα δολάρια) και τη σύγκρουση να συνεχίζεται στη Μέση Ανατολή, υπάρχουν φόβοι πως ένα νέο ενεργειακό σοκ θα εκτροχιάσει το σπιράλ μισθών - τιμών.

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές αναμένουν τώρα τρεις ακόμη αυξήσεις επιτοκίων, με την πρώτη κίνηση μέχρι τον Οκτώβριο και τη δεύτερη έως τον επόμενο Φεβρουάριο. Ωστόσο, οι περισσότεροι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters επεσήμαναν ότι η Ευρωζώνη θα χρειαστεί πολύ λιγότερη αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής για να τιθασεύσει τον πληθωρισμό, που τον Ιούνιο διαμορφώθηκε στο 2,8% στην ζώνη του ευρώ, πάνω από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εξακολουθούν να ανησυχούν για τις πιέσεις στις τιμές ενώ στρέφουν την προσοχή τους και στις δευτερογενείς επιπτώσεις του ενεργειακού ράλι. Το υψηλό κόστος ενέργειας τείνει να αυξάνει τις τιμές όλων των αγαθών και υπηρεσιών και τελικά να αναγκάζει τους εργαζόμενους να απαιτούν υψηλότερους μισθούς, ενώ η αγορά εργασίας είναι ανθεκτική -ιδιαίτερα στη Γερμανία- και οι εταιρείες αναμένουν ακόμη πιο συγκρατημένες πιέσεις στις αμοιβές.

Παράλληλα, ο καύσωνας σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης αποτελεί επίσης πιθανό κίνδυνο. Οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει πλήγματα στις καλλιέργειες και θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανοδικές πιέσεις στις τιμές των τροφίμων, ενώ τα χαμηλά επίπεδα νερού θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σημεία συμφόρησης στη ναυτιλία, σύμφωνα με τους αναλυτές.