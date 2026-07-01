Πατάει φρένο η άνοδος τιμών: Στο 3,9% τον Ιούνιο στην Ελλάδα -Στο 2,8% στην Ευρωζώνη

Ταχύτερα από τον μέσο ορο της Ευρωζώνης αυξάνονται οι τιμές των τροφίμων, της ενέργειας και των υπηρεσιών. Στο 6% ο ρυθμός ανόδου στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα.

Με εμφανώς βραδύτερο ρυθμό αυξήθηκε ο εναρμονισμένος ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο, αλλά το «χάσμα» με την Ευρωζώνη παραμένει. Ο δείκτης είχε άνοδο 3,9%, από αύξηση 4,9% τον Μάιο. Παραμένει (αν και πιο περιορισμένη) η «ψαλίδα» από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης που κατέγραψε άνοδο τιμών 2,8% τον Ιούνιο, από 3,2% τον Μάιο.

Τα προσωρινά στοιχεία (flash estimates), τα οποία ανακοίνωσε η Eurostat, δείχνουν ότι ο Ιούνιος ήταν ο μήνας που φάνηκαν τα πρώτα σήματα καταλαγιασμού του πολέμου. Τo στοίχημα είναι πλέον το πως θα μεταφραστεί αυτό στις τιμές το επόμενο διάστημα.

Οι τιμές των τροφίμων παραμένουν «αγκάθι» με την άνοδο στην Ελλάδα να είναι 2,5% και στην Ευρωζώνη 1,6%. Η άνοδος τιμών στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα είναι βασική αιτία ανατιμήσεων με το ρυθμό στην Ελλάδα να τρέχει με 6% έναντι μόνο 3,2% σττην Ευρωζώνη.

Στις τιμές ενέργειας επίσης διατηρούνται οι αποκλίσεις με τις αυξήσεις να «τρέχουν» με ρυθμό 15% στην Ελλάδα τον Ιούνιο και με μόνο 8,7% στην Ευρωζώνη.

Αλλά και στις υπηρεσίες, η άνοδος τιμών ήταν 4,5% στην Ελλάδα και 3,2% στην Ευρωζώνη.

Στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά πάντως οι τιμές στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 0,1%, ενώ στην Ευρωζώνη αυξήθηκαν κατά 0,9%.

Ο δομικός πληθωρισμός στην Ελλάδα «έτρεξε» με ρυθμό 3% και στην ευρωζώνη με ρυθμό 2,2%.

Πλέον έχει μεγάλη σημασία τι θα δείξουν τα αναλυτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που «μέτρησαν» τον Μάιο άνοδο τιμών 5,2% με άλλη στάθμιση.

Οι πληθωριστικές πιέσεις από την ενέργεια φάνηκαν να αποκλιμακώνονται διεθνώς, καθώς -αν και εύθραυστη- η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή περιόρισε το γεωπολιτικό ρίσκο και συνέβαλε στην υποχώρηση των διεθνών τιμών πετρελαίου, με το Brent που στις αρχές του μήνα έφτανε κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, να υποχωρεί έως και στα 70 δολάρια την τελευταία εβδομάδα, ενώ σήμερα κινείται περίπου στα 73 δολάρια το βαρέλι, πλησιάζοντας πιο κοντά στα προ πολέμου επίπεδα. Αντίστοιχα και στο φυσικό αέριο η τιμή Ευρώπης υποχώρησε σχεδόν 11% σε ένα μήνα. Και ενώ προς τα μέσα του μηνός είχε ανέλθει ακόμα και στα 50 ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα, στα τέλη έπεσε στα 41 έως 43 ευρώ, όπου κινείται και σήμερα.

Και στο εσωτερικό πεδίο, η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών αποσυμπίεσε αισθητά και τις λιανικές τιμές καυσίμων: ο Ιούνιος ξεκίνησε με μέση πανελλαδική τιμή 2,064 ευρώ ανά λίτρο στη βενζίνη και 1,740 στο diesel κίνησης, αλλά ο μήνας έκλεισε με μέσες τιμές 1,925 και 1,608 ευρώ το λίτρο αντίστοιχα, σημειώνοντας πτώση άνω του 6% στη βενζίνη και άνω του 7,5% για το πετρέλαιο κίνησης.

Την ίδια ώρα, με στόχο να φανεί αποκλιμάκωση των τιμών στο ράφι, η κυβέρνηση προχώρησε σε συζητήσεις για άτυπη «συμφωνία κυρίων» με τη βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ. Το πρώτο βήμα είναι να αποφευχθούν νέες ανατιμήσεις το καλοκαίρι και να διατηρηθούν χαμηλότερες τιμές σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων που είχαν πλαφόν στο περιθώριο κέρδους (έληξε χωρίς να ανανεωθεί). Επίσης το υπουργείο Ανάπτυξης επιχειρείται συνεννόηση με την αγορά για μειωμένες τιμές τους επόμενους μήνες.