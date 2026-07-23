Alpha Bank: Ακυρώνει 59 εκατ. μετοχές - Στις 28 Ιουλίου η παύση διαπραγμάτευσης

Η Alpha Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την ακύρωση 59.018.043 ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,29 η καθεμία.

Η Alpha Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου 2026, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την ακύρωση 59.018.043 ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,29 η καθεμία, με συνακόλουθη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των Ευρώ 17.115.232,47 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της.

Οι εν λόγω μετοχές αποκτήθηκαν κατά την περίοδο από τον Σεπτέμβριο του 2025 έως τον Απρίλιο του 2026 στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών με μέση σταθμισμένη τιμή αγοράς Ευρώ 3,5714 ανά μετοχή και συνολικό τελικό κόστος των αγορών Ευρώ 210.777.983,02 εξαιρουμένου κόστους συναλλαγής.

Μετά την ως άνω μείωση λόγω της ακύρωσης των 59.018.043 ιδίων μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται πλέον σε Ευρώ 654.310.561,35, διαιρούμενο σε 2.256.243.315 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,29 η καθεμία.

H τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας, σύμφωνα με τα παραπάνω, εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 4147751/21.7.2026 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 21.7.2026.

Το Euronext Athens ενημερώθηκε την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026 για την εν λόγω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης των μετοχών της Τράπεζας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ως ημερομηνία ακύρωσης και διαγραφής από το Euronext Athens των 59.018.043 ιδίων μετοχών ορίστηκε η Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 ημερομηνία κατά την οποία παύει η διαπραγμάτευσή τους στο Euronext Athens.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείστε να επικοινωνείτε με την Εξυπηρέτηση Μετόχων της Τράπεζας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] και τηλεφωνικά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον αριθμό 210 343 6721 (κ. Δημήτριος Γ. Βογιατζής