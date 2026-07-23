Μητσοτάκης: «Ο Ε65 είναι η απάντηση στην ερώτηση πού πηγαίνουν τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης»

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο 167ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου, παρουσία και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

«Σήμερα είναι μια σπουδαία ημέρα όχι μόνο γιατί παραδίδουμε στην κυκλοφορία έναν σύγχρονο, ασφαλή αυτοκινητόδρομο αλλά επειδή αποδεικνύουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει και αλλάζει καθημερινά», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελετή παράδοσης του αυτοκινητοδρόμου Ε65, σημειώνοντας πως «η χώρα των κενών υποσχέσεων ανήκει στον παρελθόν με μία κυβέρνηση που μπορεί να λέει το είπαμε και το κάνουμε».

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο 167ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου, παρουσία και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αλλά και εκπροσώπων των τοπικών κοινωνιών.

«Αυτός ο δρόμος είναι ο πιο καθαρός καθρέφτης της διαδρομής που διανύσαμε.», τόνισε ο πρωθυπουργός υπενθυμίζοντας ότι για τον Ε65 η πρώτη υπογραφή μπήκε το 2007 αλλά η κρίση που ακολούθησε πάγωσε τα πάντα.

«Όταν οι εργασίες ξεκίνησαν και πάλι επί κυβέρνησης ΝΔ, και τότε υπήρχαν πολλά καθημερινά προβλήματα και κυρίως η καχυποψία των τοπικών κοινωνιών οι οποίες είχαν χορτάσει από λόγια χωρίς αντίκρισμα. Το 2019 βρήκαμε μισοφτιαγμένο δρόμο. Ένα έργο πνιγμένο στις υποχρεώσεις και με άδηλο μέλλον. Τον Δεκέμβριο του 2019 είχα δεσμευτεί ότι ο δρόμος αυτός δεν θα μείνει ημιτελής και ότι θα βρούμε τρόπο να διαπραγματευτούμε με την ΕΕ το βόρειο τμήμα του. Δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Κατέβαλα πολλές προσωπικές προσπάθειες με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να την πείσω ότι δεν ήταν δυνατόν να μείνει ημιτελές», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «πήραμε την έγκριση της Κομισιόν και το επόμενο βήμα ήταν να εντάξουμε το έργο στη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. «Όταν μας ρωτάνε που πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, εδώ πήγαν. Οι εργασίες συνεχίστηκαν. Υπήρχε σχετική επιφύλαξη για να τελειώσει το έργο το καλοκαίρι του 2026. Εκεί που άλλοι έβλεπαν δυσκολίες, εμείς είδαμε προοπτική. Παλέψαμε με το χρόνο, αντιμετωπίσαμε με περιβαλλοντικό σεβασμό την καταπληκτική φύση, ο δρόμος έχει ειδικές γέφυρες για να τον διασχίζουν αρκούδες, και αποδείξαμε ότι με σχέδιο και δουλειά όλα επιτυγχάνονται. Πραγματοποιήθηκε ένα ακόμη προσωπικό μου στοίχημα. Είχα βάλει τρία στοιχήματα. Ο πρώτος ήταν η ολοκλήρωση του άξονα Πατρών-Πύργου. Παραδόθηκε το έργο, άλλαξε όλη η αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής, σχεδόν μηδενίστηκαν τα τροχαία. Το δεύτερο στοίχημα ήταν ο Ε-65. Το τρίτο ο ΒΟΑΚ πλήρως συμβασιοποιημένος, με τα έργα να έχουν ξεκινήσει και τη βεβαιότητα ότι θα ολοκληρωθεί», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

«Καταφέραμε να κάνουμε το όραμα πράξη δίνοντας αύριο το μεσημέρι στην κυκλοφορία ένα έργο κορυφαίων προδιαγραφών το οποίο κινδύνευσε να γίνει σύμβολο εθνικής ανεπάρκειας και μετατρέπεται σε σύμβολο μιας Ελλάδας που δεν εγκλωβίζεται στη μέση μιας διαδρομής. 181,5 χλμ. Θα σταθώ σε όλα όσα αντανακλούν αυτοί οι αριθμοί στην καθημερινότητα των πολιτών. Ο παραγωγός δεν θα σπαταλά ώρες για να μεταφέρει τα προϊόντα του, ο οδηγός του φορτηγού δεν θα μετράει με αγωνία τις επικίνδυνες στροφές, η φοιτήτρια δεν θα βλέπει την απόσταση ως εμπόδιο για να επισκεφτεί το σπίτι της, οι επισκέπτες θα αυξάνονται. Ο Ε65 δεν είναι απλά μια υποδομή. Είναι το έργο το οποίο σπάει τη γεωγραφική απομόνωση δεκάδων πόλεων και χωριών κάνοντας πράξη την αδιαπραγμάτευτη δέσμευση της κυβέρνησης, την ισότιμη ανάπτυξη για όλους», υπογράμμισε.

«Με τον Ε65 η Ελλάδα ανακτά τη φυσική της θέση ως κόμβος μεταφορών. Πρόκειται για παρέμβαση που συνεπάγεται πολλά περισσότερα από έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο. Αυτή η κυβέρνηση το έχει αποδείξει με έργα σε όλη τη χώρα. Δεν μιλάμε μόνο για τα μεγάλα έργα. Τα έργα Daniel ολοκληρώνονται με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και έτσι η περιφέρεια αποκτά καλύτερες υποδομές με κάθε έργο το οποίο ανακατασκευάζεται», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης μεταξύ έκανε ξεχωριστή αναφορά στα Γρεβενά τα οποία είπε μπορεί να γίνουν τουριστικός προορισμός όλο το χρόνο ενώ είπε ότι θα γίνουν έργα στην Εγνατία ώστε να γίνει ένας απολύτως σύγχρονος και ασφαλής αυτοκινητόδρομος.

«Γίνονται πολλά περισσότερα από αυτά που ενδεχομένως αυτή τη στιγμή γίνονται αντιληπτά. Θα προχωρήσουμε και το δρόμο από την Πτολεμαΐδα στο ξυνό νερό», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

«Η Δυτική Μακεδονία έχει κάθε λόγο να αντιμετωπίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Εδώ θα είμαστε την άνοιξη του 2027 να κάνομε το ταμείο μας, ειδικά για την υλοποίηση των δεσμεύσεων. Η κυβέρνησή μας δεν υπόσχεται απλά νέα έργα. Τα κατασκευάζει και τα αποδίδει. Διαθέτουμε και το σχέδιο και τη βούληση και τη γνώση να κάνουμε πράξη κάθε δέσμευση. Όλα αυτά όταν οι πολιτικοί μας δυστυχώς εξακολουθούν να επενδύουν στη μιζέρια. Τους αφήνουμε στο χθες. Εμείς απαντάμε με την αλήθεια των αποτελεσμάτων και βαδίζουμε με αυτοπεποίθηση στην Ελλάδα του 2030», τόνισε αναφέροντας ότι «η πατρίδα μας προχωρά τελικά σταθερά, τολμηρά και σίγουρα μπροστά».

Σε δήλωσή του ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας ανέφερε: «Σήμερα ολοκληρώνεται ένα έργο εθνικής σημασίας. Με την παράδοση στην κυκλοφορία του βόρειου τμήματος του Ε65, των τελευταίων 45 χιλιομέτρων που συνδέουν την Καλαμπάκα με τα Γρεβενά, ολοκληρώνεται ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος που ενώνει τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο.

Ο Ε65 δεν είναι απλώς ένας δρόμος. Είναι μια στρατηγική υποδομή που αλλάζει τον χάρτη των μετακινήσεων, ενισχύει την οδική ασφάλεια, μειώνει σημαντικά τους χρόνους διαδρομής και δημιουργεί νέες αναπτυξιακές προοπτικές για τις τοπικές κοινωνίες, τον τουρισμό, τις μεταφορές και την επιχειρηματικότητα.

Η κυβέρνηση παραδίδει στους πολίτες έναν αυτοκινητόδρομο υψηλών προδιαγραφών, που συνδέει απευθείας την ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό και ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως σύγχρονου διαμετακομιστικού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Συνεχίζουμε με συνέπεια να επενδύουμε σε έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, ενισχύουν την περιφερειακή ανάπτυξη και δημιουργούν ένα ασφαλέστερο και πιο σύγχρονο δίκτυο υποδομών για τη χώρα.»

Πρόσθεσε μάλιστα ότι η κυβέρνηση επενδύει πάνω από ένα δισεκατομμύριο στην περιοχή με κονδύλια του ΤΑΑ και ανακοίνωσε την υλοποίηση έργων αναβάθμισης της Εγνατίας Οδού. «Στόχος μας είναι να μειώνουμε τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα με πολύ γρήγορους ρυθμούς», είπε.

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος δήλωσε: «Είμαι ένας άνθρωπος του οποίου η οικογένεια κινήθηκε μεταξύ Ηπείρου και Μακεδονίας», προσθέτοντας ότι οι δρόμοι προς την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα άνοιξαν από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. «Αυτό το χρέος για τη βελτίωση της ζωής των Ελλήνων πολιτών συνεχίζουμε να υπηρετούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας τόνισε ότι «το έργο αυτό έρχεται από το παρελθόν αλλά έχει πάρα πολύ μέλλον». «Χωρίς καλύτερες υποδομές και χωρίς σύγχρονους δρόμους δεν μπορούμε να μιλάμε για οδική ασφάλεια. Και αυτή η κυβέρνηση έχει καταφέρει να μειώσει τα τροχαία στους δρόμους και να σώσει ανθρώπινες ζωές», είπε.

Απ' την πλευρά του ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης επεσήμανε ότι: «Ο Ε65 επιθυμούμε, προσπαθούμε και προγραμματίζουμε να αποτελέσει άξονα μεταφοράς προϊόντων και υπηρεσιών από τις περιοχές μας και όχι εύκολης φυγής των κατοίκων μας».

Απ' την πλευρά του ο γενικός γραμματέας Υποδομών, Δημήτρης Αναγνώπουλος τόνισε ότι επιταχυντής της υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου αποτέλεσε η πρωτοβουλία του πρωθυπουργού να εντάξει τη χρηματοδότησή του στο ΤΑΑ με κονδύλια ύψους 450 εκατομμύρια ευρώ και έκανε λόγο για σταθερό σχεδιασμό και καλή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων, με στόχο την αποτελεσματικότητα, αφήνοντας μια νέα σημαντική παρακαταθήκη για τη χώρα για την υλοποίηση δημοσίων έργων.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης, έκανε μία ιστορική αναδρομή των προκλήσεων που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του έργου από το 2009 μέχρι και το 2020 όταν και έγινε η επανεκκίνηση των εργασιών του, ευχαριστώντας όλους όσοι συνέβαλαν για την ολοκλήρωσή του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ