Πετρέλαιο: Ράλι 7,5% για το Brent, ξεπέρασε τα 101 δολάρια

Συνέχισαν την ανοδική τους πορεία με μεγάλη δυναμική οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, μετά από αναφορές για επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στην Ερυθρά Θάλασσα αλλά και την απειλή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με «μαζική επίθεση» κατά του Ιράν.

Συνέχισαν την ανοδική τους πορεία με μεγάλη δυναμική οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, μετά από αναφορές για επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στην Ερυθρά Θάλασσα αλλά και την απειλή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με «μαζική επίθεση» κατά του Ιράν, φουντώνοντας τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent ξεπέρασαν τα 100 δολάρια ανά βαρέλι για πρώτη φορά από τις 26 Μαΐου. Το διεθνές σημείο αναφοράς αυξήθηκε κατά περίπου 7,56% στα 101,18 δολάρια ανά βαρέλι. Παράλληλα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate σημείωσε άνοδο 6,85% στα 92,78 δολάρια ανά βαρέλι. Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί περισσότερο από 30% αυτόν τον μήνα, καθώς οι μάχες στη Μέση Ανατολή κλιμακώνονται απότομα.

Οι σύμμαχοι των Χούθι του Ιράν στην Υεμένη ανέφεραν ότι στοχοποίησαν δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα με drones και πυραύλους επειδή παραβίασαν τον θαλάσσιο αποκλεισμό που κήρυξαν κατά του Ριάντ αυτή την εβδομάδα.

Επίσης, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα θεωρήσουν το Ιράν υπεύθυνο για τυχόν μελλοντικές επιθέσεις των Χούθι σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, απειλώντας να επιβάλουν «σοβαρή στρατιωτική τιμωρία» στην Τεχεράνη και τους μαχητές στην Υεμένη.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος δήλωσε σε συνέντευξή του στο Axios ότι «εξετάζει μια μαζική επίθεση» εναντίον του Ιράν. «Μεγαλύτερη από ποτέ. Είμαι κοντά στο να πάρω μια απόφαση. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτήν», δήλωσε ο Τραμπ στο Axios.

Οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια ήρθαν λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν μια ιρανική γέφυρα ή σταθμό παραγωγής ενέργειας κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στο Ορμούζ.

Το Ιράν απάντησε προειδοποιώντας ότι θα προβεί σε αντίποινα κατά των υποδομών και των ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τις ΗΠΑ σε όλη την περιοχή.

«Εάν οι Αμερικανοί στοχεύσουν μια γέφυρα ή έναν σταθμό παραγωγής ενέργειας στο Ιράν, το Ιράν, με τη σειρά του, θα χτυπήσει υποδομές και γέφυρες στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών εγκαταστάσεων όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμφέροντα», δήλωσε μια ανώνυμη ιρανική στρατιωτική πηγή στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Επικίνδυνη κλιμάκωση

Ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν έχει εισέλθει σε μια πιο επικίνδυνη φάση καθώς οι μάχες εξαπλώνονται στην Ερυθρά Θάλασσα και το Ιράν στοχεύει κρίσιμες υποδομές στον Κόλπο, όπως μονάδες αφαλάτωσης νερού, δήλωσε η Χελίμα Κροφτ, παγκόσμια επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην RBC Capital Markets.

Στη Μέση Ανατολή αυξάνεται ακραία η πίεση που θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου Brent πάνω από το υψηλό του 2022, στα 128 δολάρια ανά βαρέλι, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τόνισε η Κροφτ. Το Brent θα μπορούσε ακόμη και να ξεπεράσει την κορύφωση του 2008, τα 146 δολάρια ανά βαρέλι, στο χειρότερο σενάριο ενός πλήρους περιφερειακού πολέμου στη Μέση Ανατολή, δήλωσε η αναλύτρια.

Ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας ασκεί επίσης πίεση στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου. Το Κίεβο έχει επιτεθεί σε περισσότερα από 150 δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα και την Αζοφική Θάλασσα αυτόν τον μήνα, ανέφερε η Κροφτ. Οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια ανάγκασαν την Κοινοπραξία Αγωγού της Κασπίας να σταματήσει τη φόρτωση αργού πετρελαίου στον τερματικό σταθμό της στη Μαύρη Θάλασσα.

Περίπου το 80% του αργού πετρελαίου του Καζακστάν εξάγεται μέσω αυτού του αγωγού, πρόσθεσε η Croft.