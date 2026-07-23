Ιράν: Έστειλε Διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης και εξαρτηματα πυραύλων στους Χούθι της Υεμένης

Το Ιράν έστειλε αυτόν τον μήνα στην Υεμένη διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης, στρατιωτικούς συμβούλους και εξαρτήματα για πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με τέσσερις πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Το Ιράν έστειλε αυτόν τον μήνα στην Υεμένη διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης, στρατιωτικούς συμβούλους και εξαρτήματα για πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με τέσσερις πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters. Η ενέργεια αυτή υποδηλώνει ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να ενισχύσει τη δυνατότητα των συμμάχων της, των Χούθι, να απειλήσουν τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι πηγές, εκ των οποίων δύο ιρανικές, ο υπουργός Πληροφοριών της Υεμένης και ένας αναλυτής θεμάτων περιφερειακής ασφάλειας είπαν ότι το Ιράν μετέφερε αεροπορικώς μέλη των Φρουρών και εξοπλισμό με μια πτήση από την Τεχεράνη στις 13 Ιουλίου. Η εξέλιξη αυτή δεν είναι γνωστοποιηθεί μέχρι τώρα.

Οι δύο ιρανικές πηγές είπαν στο Reuters ότι στην πτήση της εταιρείας Mahan Air επέβαιναν 10-21 μέλη των Φρουρών, μεταξύ των οποίων ήταν και υψηλόβαθμοι διοικητές.

Το αεροσκάφος επρόκειτο να προσγειωθεί στη Σαναά, η οποία ελέγχεται από τους Χούθι, όμως άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε στη Χοντέιντα, αφού το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας χτυπήθηκε από δυνάμεις της υποστηριζόμενης από τη Σαουδική Αραβία, διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης.

«Οι διοικητές των Φρουρών ταξίδεψαν εκεί για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις των Χούθι και να τους εκπαιδεύσουν στα νέα πυραυλικά συστήματα», είπε μία από τις πηγές, σημειώνοντας ότι το Ιράν έστειλε και χρυσό για να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητες των Χούθι.

Οι δύο ιρανικές πηγές ζήτησαν να μην κατονομαστούν για λόγους ασφαλείας. Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο για κάποιο σχόλιο. Η Τεχεράνη αρνείται ότι εξοπλίζει τους Χούθι με πυραύλους.

Δεν υπάρχει κάποια απάντηση ούτε από την πλευρά των Χούθι, οι οποίοι αρνούνται ότι ενεργούν για λογαριασμό του Ιράν και λένε ότι κατασκευάζουν μόνοι τα όπλα τους.

Τρεις ημέρες μετά την άφιξη των Φρουρών στην Υεμένη το Reuters μετέδωσε ότι η Τεχεράνη ζήτησε από τους Χούθι να είναι σε ετοιμότητα για να κλείσουν την Ερυθρά αν οι ΗΠΑ πλήξουν τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν. Τη Δευτέρα, οι Χούθι ανακοίνωσαν τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, σε αντίποινα για τον βομβαρδισμό στο αεροδρόμιο της Σαναά. Η απειλή τους κλιμακώθηκε σήμερα, όταν έπληξαν δύο σαουδαραβικά τάνκερ.

Ο Μοάμαρ αλ Ιριάνι, ο υπουργός Πληροφοριών της αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, επιβεβαίωσε τη μεταφορά αξιωματικών των Φρουρών και εξοπλισμού. «Η αποστολή τους είναι να ενισχύσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες των ανταρτών και να τους προετοιμάσουν ώστε να απειλήσουν την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά και το Στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ», είπε.

Ο Μζαχέμ Αλσαλούμ, αναλυτής θεμάτων ασφαλείας που παρακολουθεί εδώ και χρόνια τη δράση των Χούθι και άλλων οργανώσεων που στηρίζονται από το Ιράν, επιβεβαίωσε ότι τα μέλη των Φρουρών έφτασαν στην Υεμένη αεροπορικώς στις 13 Ιουλίου. Στο φορτίο του αεροσκάφους περιλαμβάνονταν εξαρτηματα για πυραύλους μικρού και μεσαίου βεληνεκούς και για μη επανδρωμένα αεροσκάφη, παρόμοια με αυτά που είχαν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Σύμφωνα με τον Αλσαλούμ, η Τεχεράνη έστειλε στρατιωτικούς συμβούλους στην Υεμένη και κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ισραήλ πέρυσι, μέσω Σομαλίας. Ο ισχυρισμός αυτός διαψεύδεται από το Ιράν.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, είπε τη Δευτέρα ότι με την πτήση της 13ης Ιουλίου επέστρεφε στην Υεμένη μια αντιπροσωπεία των Χούθι που είχε μεταβεί στο Ιράν για την κηδεία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, καθώς και Υεμενίτες που είχαν νοσηλευτεί στο Ιράν.

Στις 3 Ιουλίου το αεροσκάφος μετέφερε μια ομάδα περίπου 200 ατόμων στο Ιράν για την κηδεία. Δέκα ημέρες αργότερα, σύμφωνα με τις τέσσερις πηγές, το αεροπλάνο επέστρεψε αλλά εκτός από τα μέλη της υεμενίτικης αποστολής επέβαιναν σε αυτό και διοικητές των Φρουρών και στρατιωτικοί σύμβουλοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ