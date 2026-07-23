Η κλιματική αλλαγή αυξάνει εκθετικά τον κίνδυνο πνιγμού - 300.000 θάνατοι ετησίως

πρόσφατος καύσωνας που έπληξε την Ευρώπη απέδειξε με τον πιο αδυσώπητο τρόπο πως η κλιματική αλλαγή μπορεί να εκτοξεύσει μέσα σε λίγες ημέρες τον αριθμό των πνιγμών.

Ο πρόσφατος καύσωνας που έπληξε την Ευρώπη απέδειξε με τον πιο αδυσώπητο τρόπο πως η κλιματική αλλαγή μπορεί να εκτοξεύσει μέσα σε λίγες ημέρες τον αριθμό των πνιγμών, όπως συνέβη στην Γαλλία στα τέλη του περασμένου Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, το σφοδρό κύμα καύσωνα, που έπληξε για μερικές ημέρες τη Γαλλία προκάλεσε δεκάδες τραγικούς θανάτους από πνιγμό. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίγες μόνο ημέρες έφτασε τους 74!

Την ίδια ώρα, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι πλημμύρες, οι καταιγίδες και οι καύσωνες, γίνονται όλο και πιο συχνά, συμβάλλοντας σε ολοένα και υψηλότερο κίνδυνο πνιγμού. Πολλές μελέτες, που έχουν εκπονήσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και οι εταίροι του, επιβεβαιώνουν την ισχυρή συσχέτιση μεταξύ καύσωνα και πνιγμού. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια έρευνα διαπίστωσε ότι οι θάνατοι από πνιγμό αυξάνονται κατά 7,2% για κάθε αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1°C. Ο κίνδυνος είναι επίσης σχεδόν πέντε φορές υψηλότερος τις ημέρες που οι θερμοκρασίες υπερβαίνουν τους 25°C σε σύγκριση με τις ημέρες κάτω των 10°C.

300.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό ετησίως

Διεθνώς σύμφωνα με τα ευρήματα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ΠΟΥ, σχεδόν 300.000 άνθρωποι πεθαίνουν από πνιγμό κάθε χρόνο παγκοσμίως και ο πνιγμός παραμένει μεταξύ των δέκα βασικών αιτιών θανάτου μεταξύ παιδιών ηλικίας 5-14 ετών. Πολλοί από αυτούς τους θανάτους συμβαίνουν σε ποτάμια, λίμνες, πηγάδια, οικιακές δεξαμενές αποθήκευσης νερού και πισίνες. Περισσότερο από το 90% των θανάτων από πνιγμό συμβαίνουν σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

«Κάθε πνιγμός είναι μια τραγωδία και οι περισσότεροι μπορούν να προληφθούν», δήλωσε ο Δρ. Τέντρος Άντχανομ Γιεμπρεγιέσους (Tedros Adhanom Ghebreyesus), Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ. Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Πρόληψης Πνιγμών στις 25 Ιουλίου, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) παρουσιάζει ένα νέο τεχνικό πακέτο για να βοηθήσει τις κυβερνήσεις και τις κοινότητες να εφαρμόσουν επτά αποδεδειγμένα μέτρα για τη μείωση των θανάτων από πνιγμό.

Οι επτά στρατηγικές, που διαθέτουν το συμβολικό ακρωνύμιο PROTECT, παρέχουν στις χώρες πρακτικές, βασισμένες σε στοιχεία προσεγγίσεις για την πρόληψη αυτών των τραγωδιών, όπως η ασφαλέστερη μεταφορά νερού, η εκμάθηση κολύμβησης στους μαθητές και η προετοιμασία για πλημμύρες. «Η πρόληψη των πνιγμών δεν είναι δουλειά ενός υπουργείου. ανήκει σε όλους και οι ζωές που σώζει είναι η ανταμοιβή» επισημαίνει ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ.

Δέσμη 7 νέων στρατηγικών πρόληψης πνιγμών

Οι επτά στρατηγικές PROTECT μεταφράζουν το όραμα της πρώτης Παγκόσμιας Στρατηγικής για την Πρόληψη των Πνιγμών σε πρακτικές, εφαρμόσιμες πολιτικές οδηγίες. Η στρατηγική ξεκίνησε από την Παγκόσμια Συμμαχία για την Πρόληψη των Πνιγμών, η οποία διοργανώθηκε από τον ΠΟΥ, το 2025. Το πακέτο PROTECT παρέχει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής συγκεκριμένες, τεκμηριωμένες συστάσεις σε επτά διασυνδεδεμένους τομείς για την ενίσχυση της ασφάλειας κοντά στο νερό:

• Φυσική υποδομή που προάγει την ασφαλή αλληλεπίδραση με το νερό

• Δυνατότητα διάσωσης και καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) για τους παρευρισκόμενους και τους επαγγελματίες ανταποκριτές.

• Επαγγελματική ασφάλεια για την εργασία γύρω από νερό.

• Εφαρμογή προτύπων ασφάλειας μεταφορών, για τα θαλάσσια ταξίδια

• Εκπαίδευση στη βασική κολύμβηση και την ασφάλεια στο νερό, μέσα στο βασικό σχολικό πρόγραμμα.

• Ανάπτυξη συστημάτων φροντίδας των παιδιών και διασφάλιση της προστασίας τους

• Ανάπτυξη ετοιμότητας για απειλές σε πλημμύρες και άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πολλαπλών κινδύνων.

Γιατί επιλέχθηκε η Γκάνα ως τόπος για την παρουσίαση των νέων δράσεων

Το πακέτο PROTECT λανσάρεται στην Γκάνα σε αναγνώριση της αυξανόμενης πολιτικής δέσμευσης της χώρας για την πρόληψη των πνιγμών και των συνεχιζόμενων προσπαθειών της για την ενίσχυση της ασφάλειας των υδάτων. Στην Γκάνα, εκτιμάται ότι 1100 άνθρωποι πεθαίνουν από πνιγμό ετησίως, με τα παιδιά και τους νεαρούς ενήλικες να πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα. Αυτός ο αριθμός πνιγμών ισοδυναμεί με περίπου τρεις θανάτους από πνιγμό κάθε μέρα.

Η παρουσίαση των μέτρων PROTECT υπογραμμίζει την αυξανόμενη ηγετική θέση της Γκάνας στην αντιμετώπιση αυτής της τραγωδίας που θα μπορούσε να αποτραπεί και υπογραμμίζει την ανάγκη και άλλες κυβερνήσεις να υιοθετήσουν πολιτικές βασισμένες σε τεκμηριωμένα στοιχεία που μειώνουν τους θανάτους από πνιγμούς και προστατεύουν τις κοινότητες που διατρέχουν κίνδυνο.

«Το νέο πλαίσιο μέτρων θα σώσει ζωές, αξιοποιώντας παράλληλα την πρόοδο που σημειώνουν οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο για την πρόληψη των θανάτων από πνιγμό στις χώρες τους», δήλωσε η Δρ. Κέλι Χένινγκ (Kelly Henning), επικεφαλής του προγράμματος δημόσιας υγείας στον Φιλανθρωπικό Οργανισμό «Bloomberg Philanthropies».

Από το 2014, Ο Οργανισμός «Bloomberg Philanthropies» συνεργάζεται με τον ΠΟΥ για την πρόληψη πνιγμών, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη θεμελιωδών πόρων που έχουν καθοδηγήσει τις παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές για παρεμβάσεις πρόληψης, συμπεριλαμβανομένου του τεχνικού πακέτου PROTECT.

Το φετινό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Πρόληψης Πνιγμών «Ενωμένοι για να αλλάξουμε την κατάσταση» αντικατοπτρίζει την ανάγκη για συντονισμένη δράση σε κυβερνήσεις, τομείς και κοινότητες για την πρόληψη του πνιγμού και τη διάσωση ζωών.

