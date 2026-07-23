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Ισπανία: Πυρκαγιά 60 χλμ. δυτικά της Μαδρίτης - Εκκενώθηκε δήμος 3.500 κατοίκων

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Ισπανία: Πυρκαγιά 60 χλμ. δυτικά της Μαδρίτης - Εκκενώθηκε δήμος 3.500 κατοίκων
Photo Credit: Getty Images / Ideal Image
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Οι περίπου 3.500 κάτοικοι ενός δήμου που βρίσκεται 60 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης εγκατέλειψαν σήμερα τις εστίες τους για προληπτικούς λόγους λόγω της εξάπλωσης δασικής πυρκαγιάς, ανακοίνωσαν οι ισπανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Οι περίπου 3.500 κάτοικοι ενός δήμου που βρίσκεται 60 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης εγκατέλειψαν σήμερα τις εστίες τους για προληπτικούς λόγους λόγω της εξάπλωσης δασικής πυρκαγιάς, ανακοίνωσαν οι ισπανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Σε ενημέρωσή τους μέσω της πλατφόρμας Χ, αναφέρουν ότι έστειλαν επείγουσα ειδοποίηση στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της Αλντέα ντελ Φρέσνο να εκκενώσουν την περιοχή και να μεταβούν σε άλλο δήμο, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν από την πυρκαγιά που μαίνεται εκτός ελέγχου σε κοντινή απόσταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Ισπανία
Πυρκαγιά
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