Ανεβαίνει το πετρέλαιο παράλληλα με την ένταση στο Ορμούζ

Η τιμή του αργού brent κερδίζει 1,66% στα 95,67 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI καταγράφει άνοδο 1,65% στα 88,26 δολάρια το βαρέλι.

Σαφής ανοδική τάση καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, καθώς η επίθεση με άγνωστο βλήμα σε δεξαμενόπλοιο ανοικτά της Σαουδικής Αραβίας και η νέα κλιμάκωση της αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναζωπύρωσαν τους φόβους για διαταραχές στις παγκόσμιες προμήθειες αργού μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η τιμή του αργού brent κερδίζει 1,66% στα 95,67 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI καταγράφει άνοδο 1,65% στα 88,26 δολάρια το βαρέλι. Είναι η πρώτη φορά σε διάστημα έξι εβδομάδων που το brent διασπά το επίπεδο των 95 δολαρίων.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες μετά τη νέα προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ουάσιγκτον θα βομβαρδίζει ιρανικές υποδομές κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο που διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, σηματοδοτώντας περαιτέρω κλιμάκωση μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας μεταξύ των δύο χωρών.

«Από εδώ και πέρα, κάθε φορά που η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν επιτίθεται σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ, είτε με πύραυλο, ρουκέτα, drone ή οποιοδήποτε άλλο όπλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν μία γέφυρα ή μία μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας», ανέφερε ο Τραμπ.

Η Τεχεράνη απάντησε ότι θα πλήξει αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή, προειδοποιώντας πως, εάν οι ΗΠΑ στοχεύσουν ιρανικές υποδομές, θα ανταποδώσει με επιθέσεις σε γέφυρες, ενεργειακές εγκαταστάσεις και άλλες κρίσιμες υποδομές όπου υπάρχουν αμερικανικά συμφέροντα.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι το Ιράν δεν επιδεικνύει «σοβαρή διάθεση» για την επίτευξη συμφωνίας με την Ουάσιγκτον, επιμένοντας πάντως ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να στηρίζουν τη διπλωματική οδό.

Αναλυτές της HSBC σημειώνουν ότι το πρόσφατο ράλι στις τιμές του πετρελαίου αντανακλά την αυξανόμενη ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας, εκτιμώντας ότι η πορεία της αγοράς θα εξαρτηθεί από το εάν η διπλωματία θα μπορέσει να αποκαταστήσει την ομαλή διέλευση των δεξαμενόπλοιων.

Όπως επισημαίνει η επικεφαλής αναλύτρια πετρελαίου και φυσικού αερίου της HSBC, Κιμ Φουστιέ, από τις 7-8 Ιουλίου η εκεχειρία έχει ουσιαστικά καταρρεύσει, καθώς οι ιρανικές επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ προκάλεσαν αμερικανικά αντίποινα. Σύμφωνα με την ίδια, το βασικό ζήτημα παραμένει ποιος θα ελέγχει τη διέλευση από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα, καθώς η αυξημένη χρήση του διαδρόμου ναυσιπλοΐας που διαχειρίζονται οι ΗΠΑ μέσω του Ομάν δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Τεχεράνης.