O Τραμπ εξετάζει μαζικές επιθέσεις κατά του Ιράν -«Δεν έχουν υποστεί ακόμη αρκετό πόνο»

Σε μία σύντομη συνέντευξη, ο Τραμπ αναγνώρισε ότι μία τέτοια απόφαση θα είχε συνέπειες και τόνισε ότι δεν έχει ακόμη καταλήξει.

Την επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων πληγμάτων ισχυρότερων από εκείνα που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Επική Οργή», σύμφωνα με δηλώσεις του στο πρακτορείο ειδήσεων Axios.

Σε μία σύντομη συνέντευξη, ο Τραμπ αναγνώρισε ότι μία τέτοια απόφαση θα είχε συνέπειες και τόνισε ότι δεν έχει ακόμη καταλήξει.

Επιπλέον, δεν έδωσε κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα πάρει την απόφαση του. Δύο αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση και ότι δεν έχουν δοθεί νέες εντολές στον στρατό.

«Εξετάζω το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης. Μεγαλύτερης από οποιαδήποτε έχει προηγηθεί. Βρίσκομαι πολύ κοντά στη λήψη μιας απόφασης. Είμαστε απολύτως έτοιμοι γι' αυτό», δήλωσε συγκεκριμένα ο Τραμπ.

Ο Τραμπ ανέφερε ακόμη ότι «το Ισραήλ θα συμμετείχε μέσα σε δύο λεπτά, αν του το ζητούσα», ωστόσο πρόσθεσε ότι «δεν χρειαζόμαστε κανέναν για να εξαπολύσουμε μία νέα επιχείρηση κατά του Ιράν». Είπε επίσης ότι θα υπήρχαν «συνέπειες» για το Ισραήλ σε περίπτωση συμμετοχής του στα πλήγματα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να ακολουθήσει ιρανική αντίδραση εναντίον του.

«Οι Ιρανοί θέλουν να διαπραγματευτούν αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμοι να καταλήξουν σε συμφωνία», πρόσθεσε. «Δεν έχουν υποστεί ακόμη αρκετό πόνο», είπε χαρακτηριστικά.

Δύο πηγές με γνώση των προσπαθειών διαμεσολάβησης ανέφεραν ότι η ιρανική ηγεσία δεν έχει αποδεχθεί την τελευταία πρόταση που της υποβλήθηκε. «Προσπαθούμε, αλλά οι Ιρανοί δεν βοηθούν», δήλωσε μία από τις πηγές.

Όπως αναφέρει το Axios, οι ΗΠΑ έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους τις τελευταίες 12 ημέρες, επιδιώκοντας να σταματήσουν τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, το Ιράν δεν έχει δείξει διάθεση να αλλάξει στάση και έχει επίσης κλιμακώσει τις επιθέσεις του στην περιοχή.