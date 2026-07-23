Wall Street: Πτώση άνω του 2% ο Nasdaq με «βαρίδια» Alphabet και Tesla - 500 μονάδες κάτω ο Dow

Ισχυρές απώλειες σημείωσαν οι μετοχές στην Wall Street στην συνεδρίαση της Πέμπτης, με τον Nasdaq να «λυγίζει» περισσότερο από -2%, αγγίζοντας ενδοσυνεδριακά το χαμηλότερο επίπεδό του από τις αρχές Μαΐου.

Ισχυρές απώλειες σημείωσαν οι μετοχές στην Wall Street στην συνεδρίαση της Πέμπτης, με τον Nasdaq να «λυγίζει» περισσότερο από -2%, αγγίζοντας ενδοσυνεδριακά το χαμηλότερο επίπεδό του από τις αρχές Μαΐου, καθώς η γεύση που άφησαν οι χθεσινές ανακοινώσεις των κολοσσών της τεχνολογίας, αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες σχετικά με τις μεγάλες δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ το κλίμα βάρυνε περαιτέρω το ράλι του πετρελαίου μετά την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Dow Jones υποχώρησε 507,29 μονάδες ή 0,97% στις 51.711 μονάδες, ο S&P 500 διολίσθησε 1,22% στις 7.407 μονάδες ενώ ο Nasdaq κατέγραψε πτώση της τάξης του -2,15% στις 25.137 μονάδες.

Η μετοχή της μητρικής εταιρείας της Google, Alphabet, υποχώρησε σχεδόν 7% μετά την ανακοίνωση υψηλότερων σχεδίων δαπανών για το 2026, ενώ οι δαπάνες για το δεύτερο τρίμηνο ήταν ύψους 44,92 δισ. δολ., ξεπερνώντας τις προσδοκίες της Wall Street για 44,15 δισ. δολ. Η πτώση της μετοχής έσυρε τον τομέα των υπηρεσιών επικοινωνιών κατά 4,8%, καθιστώντας τον εν λόγω τομέα αυτόν με τη δεύτερη μεγαλύτερη πτώση.

Το μεγαλύτερο αρνητικό γκελ στο ταμπλό ήρθε από το -14,5% που κατέγραψε η μετοχή της Tesla, μετά την ανακοίνωση αρνητικής ελεύθερης ταμειακής ροής στο δεύτερο τρίμηνο για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από δύο χρόνια.

Ο δείκτης φόβου της Wall Street, ο Δείκτης Μεταβλητότητας CBOE σημείωσε άνοδο 2,79 μονάδων στις 19,43 μονάδες, αφού έφτασε νωρίτερα στο υψηλότερο επίπεδό του εδώ και σχεδόν ένα μήνα.

Μεταξύ των 11 κύριων βιομηχανικών τομέων του S&P 500, μόνο τέσσερις σημείωσαν άνοδο, με το μεγαλύτερο κέρδος κατέγραψαν τα βιομηχανικά προϊόντα, που ενισχύθηκαν κατά 1,5%. Στους μεγάλους κερδισμένους περιλαμβάνεται ο γίγαντας της άμυνας Lockheed Martin, ο οποίος αυξήθηκε κατά 10,54% μετά την αύξηση των προβλέψεων πωλήσεων και κερδών για το 2026.

Οι μετοχές δέχτηκαν επίσης πιέσεις και από την ενέργεια, καθώς τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent ξεπέρασαν τα 100 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη Μαΐου, με τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή να πυροδοτούν ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων πληγμάτων ισχυρότερων από εκείνα που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Επική Οργή», σύμφωνα με δηλώσεις του στο πρακτορείο ειδήσεων Axios, μετά το χτύπημα σε δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου τροφοδότησαν ανησυχίες για τον πληθωρισμό λίγες ημέρες πριν από την επόμενη συνεδρίαση πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Με τις τιμές του πετρελαίου να αυξάνονται, οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό ώθησαν τις αποδόσεις των 2ετών ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου σε υψηλό 17 μηνών. Ωστόσο, οι επενδυτές εξακολουθούσαν να στοιχηματίζουν σε πιθανότητα περίπου 64% ότι η Fed θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group.

«Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου σε αυτό το σημείο ενέχει έναν σημαντικό μακροοικονομικό και αγοραίο κίνδυνο», δήλωσε ο Ματ Μίσκιν, συν-επικεφαλής επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής στην Manulife John Hancock Investments. Πρόσθεσε επίσης ότι τα χαμηλά νούμερα για την ανεργία θα πιέσουν την Fed να επικεντρωθεί στην καταπολέμηση του πληθωρισμού.