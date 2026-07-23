Γερμανία: Αποσύρει από την Ερυθρά Θάλασσα δύο πολεμικά πλοία - Θα συμμετείχαν σε επιχείρηση στο Ορμούζ

Η Γερμανία ανακοίνωσε σήμερα ότι αποσύρει δύο πολεμικά πλοία της που βρίσκονταν κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα με σκοπό να λάβουν μέρος σε μια διεθνή επιχείρηση για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, μετά τις επιθέσεις σε σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα, την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης

Η Γερμανία ανακοίνωσε σήμερα ότι αποσύρει δύο πολεμικά πλοία της που βρίσκονταν κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα με σκοπό να λάβουν μέρος σε μια διεθνή επιχείρηση για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, μετά τις επιθέσεις σε σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα, την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Το ναρκαλιευτικό Fulda και το πλοίο ανεφοδιασμού Mosel είχαν σταλεί στο Τζιμπουτί ενόψει μιας πιθανής αποστολής αποναρκοθέτησης στα Στενά του Ορμούζ, όμως τώρα πρόκειται να επιστρέψουν στη Μεσόγειο λόγω, κυρίως, της «ασταθούς πολιτικής κατάστασης» στην περιοχή, όπως ανέφερε το γερμανικό υπουργείο Άμυνας.

Το Βερολίνο προτάσσει επίσης την «έλλειψη προοπτικής για έναρξη της αποστολής στο εγγύς μέλλον» προκειμένου να εξηγήσει αυτήν την απόφαση.

Τα δύο πλοία στάθμευαν στη Μεσόγειο αλλά τον Ιούνιο διέπλευσαν το Σουέζ και έφτασαν στο Τζιμπουτί, στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας. Το πλήρωμα και των δύο ανέρχεται στα 140 άτομα.

Η Γερμανία θέτει ως πρωταρχικό όρο για τη συμμετοχή της σε μια επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ.

Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε «πολύ ανήσυχος» για την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τη Μέση Ανατολή, η οποία «εξελίσσεται σαφώς προς τη λάθος κατεύθυνση», όπως είπε. «Επί του παρόντος τίποτα, απολύτως τίποτα, δεν αφήνει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί μια κατάπαυση του πυρός, πόσο μάλλον ειρήνη» στην περιοχή, πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ