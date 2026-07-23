Alter Ego Media: Από 27/7 στο ταμπλό οι 226.560 νέες μετοχές

Tο χρηματιστήριο Euronext Athens ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens των 226.560 νέων, κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Alter Ego Media, ονομαστικής αξίας €1,00 έκαστης, από τη μερική κάλυψη της ΑΜΚ.

Tο χρηματιστήριο Euronext Athens ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens των 226.560 νέων, κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Alter Ego Media, ονομαστικής αξίας €1,00 έκαστης, από τη μερική κάλυψη της ΑΜΚ.

Στις 27.07.2026 αναμένεται να αρχίσει η διαπραγμάτευση τους στο ταμπλό του χρηματιστηρίου.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η Alter Ego Media στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος τριετούς διάρκειας (2025 – 2027) (το "Πρόγραμμα"), σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 περ. β) του Ν. 4548/2018, όπως εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 17.06.2025, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την από 16.07.2026 απόφασή του διαπίστωσε την πιστοποίηση της μερικής καταβολής του ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ως κατωτέρω ορίζεται) κατά €226.560 με την έκδοση 226.560 Νέων Μετοχών (ως κατωτέρω ορίζονται), ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία, που προέκυψαν από τη μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η οποία αποφασίστηκε με την από 22.06.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσω επανεπένδυσης μέρους του μερίσματος της οικονομικής χρήσης 2025, συνολικού ποσού €1.754.776,26 (προ παρακράτησης φόρου 5%) από τους δικαιούχους του μερίσματος που επέλεξαν την επανεπένδυση του παραπάνω ποσού σε ακέραιο αριθμό νέων μετοχών, αντί για μετρητά (η "Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου").

Οι μετοχές που εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω αποδίδονται στους δικαιούχους που επέλεξαν την επανεπένδυση συνολικού ποσού €1.314.048, με τιμή διάθεσης η οποία ορίστηκε σε €5,80 ανά Νέα Μετοχή ("Τιμή Διάθεσης") και προκύπτει από τον μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάση όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) των τριών (3) πρώτων ημερών διαπραγμάτευσης της Περιόδου Επιλογής, δηλαδή από την 01.07.2026 έως και την 03.07.2026, μειωμένης κατά ποσοστό 3% (ποσοστό έκπτωσης), στρογγυλοποιημένο στο αμέσως μεγαλύτερο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Συνεπεία αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ (€226.560) και ανέρχεται σε πενήντα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες δεκαεννέα χιλιάδες εκατόν δύο ευρώ (€58.719.102), διαιρούμενο σε πενήντα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες δεκαεννέα χιλιάδες εκατόν δύο (58.719.102) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) η κάθε μία.

Ειδικότερα, στις 17.07.2026, υποβλήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. το από 16.07.2026 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με το οποίο α) διαπιστώθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4, 6 και 7 και το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, η πιστοποίηση της μερικής καταβολής του ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι κατά ποσό €226.560 εκ του ποσού €325.000 της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και η επανεπένδυση μέσω συμμετοχής στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, κεφαλαίων συνολικού ποσού €1.314.048 (εκ των οποίων ποσό €1.087.488 άγεται σε πίστωση του λογαριασμού "Διαφορά υπέρ το άρτιο") και β) αποφασίστηκε η προσαρμογή του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Στις 23.07.2026 το χρηματιστήριο Euronext Athens ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens των 226.560 νέων, κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €1,00 έκαστης (οι "Νέες Μετοχές").

Στις 27.07.2026 αναμένεται να αρχίσει η διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά του χρηματιστηρίου Euronext Athens.

Οι Νέες Μετοχές, κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης, θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση η Εταιρεία έχει δημοσιεύσει έγγραφο με τις πληροφορίες του άρθρου 1.5(ζ) του Κανονισμού (EE) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017, με βάση το οποίο δεν απαιτείται η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου.