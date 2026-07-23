Βάσεις 2026: Ανακοινώθηκαν οι σχολές εισαγωγής - Πού να μπείτε

Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής για τα ΑΕΙ της χώρας.

Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής για τα ΑΕΙ της χώρας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να πληροφορηθούν τα αποτελέσματα μέσω της σχετικής πλατφόρμας στη διεύθυνση https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα – Πατρώνυμο – Μητρώνυμο).

Επιπλέον, όσοι υποψήφιοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας θα λάβουν τα αποτελέσματα εισαγωγής με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο.

Όσον αφορά στα αποτελέσματα των ΣΑΕΚ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τον προσωπικό κωδικό ασφάλειας (password) που είχαν χρησιμοποιήσει για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

H υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη σημείωσε χθες ότι η ανακοίνωση των βάσεων γίνεται φέτος λίγες ημέρες νωρίτερα, ώστε οι επιτυχόντες και οι οικογένειές τους να έχουν περισσότερο χρόνο για τον προγραμματισμό της μετακίνησης και της εγκατάστασής τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων για επιλογή ανήλθε σε 70.593, εκ των οποίων 60.584 υποψήφιοι με τις διαδικασίες των ΓΕΛ και 10.009 υποψήφιοι με τις διαδικασίες των ΕΠΑΛ.

Συνολικά εισήχθησαν στα ΑΕΙ, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις ΑΣΤΕ, στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος 63.609 υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Υπενθυμίζεται, ότι ο συνολικός αριθμός εισακτέων, προσφερόμενων θέσεων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση δηλαδή, είχε καθοριστεί για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος στις 68.788.

Σχέδιο για 10.000 νέες κλίνες στις φοιτητικές εστίες

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο στεγαστικό πρόβλημα των φοιτητών, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα δημιουργίας και ανακαίνισης φοιτητικών εστιών μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Όπως ανέφερε, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη έργα στην Κρήτη, ενώ προχωρούν αντίστοιχα έργα στη Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία. Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, για πρώτη φορά, δημιουργείται φοιτητική εστία με 198 κλίνες σε ανακαινισμένο κτίριο.

Στόχος του υπουργείου είναι μέσα στα επόμενα χρόνια να αποδοθούν πάνω από 10.000 νέες κλίνες, αυξάνοντας σημαντικά τη δυνατότητα στέγασης των φοιτητών.

Παράλληλα, εξελίσσονται έργα ανακαίνισης υφιστάμενων εστιών, όπως στην Πατησίων, ενώ μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου προγραμματίζονται παρεμβάσεις άνω των 220 εκατ. ευρώ σε 17 πανεπιστημιακά κτίρια για ενεργειακή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό.

Την Παρασκευή το ΦΕΚ για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

Η υπουργός γνωστοποίησε ότι την Παρασκευή αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ με τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα αδειοδοτηθούν να λειτουργήσουν στην Ελλάδα από το φθινόπωρο.

Όπως ανέφερε, αξιολογούνται συνολικά εννέα αιτήσεις και εκτίμησε ότι περισσότερες από έξι αναμένεται να λάβουν θετική αξιολόγηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.