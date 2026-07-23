Χρυσός: Πτώση 2% καθώς η άνοδος του πετρελαίου «φουντώνει» ξανά τα επιτόκια

Απώλειες πάνω από 2% σημείωσε ο χρυσός την Πέμπτη, υποχωρώντας από το υψηλό δύο εβδομάδων που είχε καταγράψει στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Απώλειες πάνω από 2% σημείωσε ο χρυσός την Πέμπτη, υποχωρώντας από το υψηλό δύο εβδομάδων που είχε καταγράψει στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή οδήγησε υψηλότερα τις τιμές ενέργειας, τροφοδοτώντας εκ νέου τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και ενισχύοντας τις προσδοκίες για αυξήσεις των επιτοκίων από την Fed.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού διολίσθησε κατά 2,1% στα 4.044,83 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας φτάσει στο υψηλότερο επίπεδό της από τις 7 Ιουλίου την Τετάρτη. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ, παράδοσης Αυγούστου, υποχώρησαν 2,5% στα 4.047,80 δολάρια.

Το δολάριο κέρδισε 0,3%, καθιστώντας τα χρυσά νομίσματα σε τιμή δολαρίου ακριβά για τους αγοραστές στο εξωτερικό, ενώ οι αποδόσεις του 10ετούς ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου αυξήθηκαν πάνω από 1% σε υψηλό άνω του ενός έτους.

«Οι υψηλότερες τιμές του αργού πετρελαίου ωθούν προς τα πάνω τις αποδόσεις των ομολόγων υπό την πεποίθηση ότι οι κεντρικές τράπεζες δεν θα μπορέσουν να μειώσουν τα επιτόκιά τους λόγω προβληματικού πληθωρισμού, και οι αυξανόμενες αποδόσεις των ομολόγων είναι ο εχθρός των ανοδικών τάσεων στην αγορά χρυσού και ασημιού, επειδή ο χρυσός και το ασήμι δεν έχουν απόδοση», δήλωσε ο Τζιμ Γουίκοφ, αναλυτής αγοράς στο American Gold Exchange.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου Brent έφτασαν τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τα τέλη Μαΐου, αφού οι Χούθι της Υεμένης δήλωσαν ότι έπληξαν δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα, εγείροντας φόβους ότι η διαταραχή στον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο θα μπορούσε να επεκταθεί πέρα ​​από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου έχουν επηρεάσει τις τιμές του χρυσού, καθώς αύξησαν τις προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τα οποία τείνουν να μειώνουν την ελκυστικότητα του μη αποδοτικού χρυσού.

Οι επενδυτές αναμένουν τώρα την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα, και κυρίως τα σχόλια του προέδρου Κέβιν Γουόρς μετά τη διήμερη συνεδρίαση πολιτικής της κεντρικής τράπεζας.

Οι traders εκτιμούν ότι η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων από την Fed τον Σεπτέμβριο είναι περίπου 80%, από 68% την Τετάρτη, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

«Η αγορά αναμένει να παραμείνουν αμετάβλητα τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα, ίσως και μια «γερακίσια» νότα στη ρητορική της Fed. Ωστόσο, αν η Fed τύχει να κινηθεί απρόσμενα ήπια ή απρόσμενα επιθετικά, οι αγορές θα αντιδράσουν», δήλωσε ο Γουίκοφ.