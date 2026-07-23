Παπαθανάσης: Η στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας αποτέλεσμα της ισχυρής οικονομίας

Στη διάρκειά της αναδείχθηκε η ολοκλήρωση σημαντικών έργων που σχετίζονται με την υγεία και την καθημερινότητα των πολιτών.

Τη σημασία συνέχισης της δυναμικής πορείας της ελληνικής οικονομίας με στόχο το μέρισμα της ανάπτυξης να μεταφράζεται σταθερά σε στήριξη της κοινωνίας και σε δημιουργία ακόμα περισσότερων θέσεων εργασίας, τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε στη Δυτική Μακεδονία μαζί με τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Στη διάρκειά της αναδείχθηκε η ολοκλήρωση σημαντικών έργων που σχετίζονται με την υγεία και την καθημερινότητα των πολιτών καθώς και με την ενίσχυση των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας, με στόχο την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της περιοχής, ενώ εξαγγέλθηκαν νέες παρεμβάσεις προς την ίδια κατεύθυνση.

Συγκεκριμένα, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, των Βουλευτών Κοζάνης της Ν.Δ. Μιχάλη Παπαδόπουλουκαι Στάθη Κωνσταντινίδη, του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Αμανατίδη και της Γ.Γ. του Υπουργείου Υγείας Λίλιαν- Βενετίας Βιλδιρίδη, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης και του Κέντρου Υγείας Σερβίων Κοζάνης, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 3 εκατ. ευρώ, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Παράλληλα, ο Υπουργός Υγείας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσαν την κατασκευή νέας πτέρυγας στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας για τη στέγαση Ογκολογικής Κλινικής και την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για την άμεση λειτουργία της, συνολικού προϋπολογισμού 27 εκ.ευρώ.

Ο κ. Παπαθανάσης, συνεχάρη τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, τους «πυλώνες του Ε.Σ.Υ.» όπως είπε χαρακτηριστικά, και υπογράμμισε το γεγονός ότι 93 νοσοκομεία και 156 Κέντρα Υγείας ανακαινίζονται σε όλη τη χώρα με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και από εθνικούς πόρους. Σημείωσε δε, ότι η απορρόφηση των πόρων του Τ.Α.Α. από το Υπουργείο Υγείας αγγίζει το 100%.

«Κανένα από αυτά τα έργα, που προφανώς αφορούν τους πολλούς, ολόκληρη την κοινωνία, και όχι τους λίγους όπως ισχυρίζεται η αντιπολίτευση, καμία από τις ευρύτερες παρεμβάσεις για τη βελτίωση των υποδομών ανά την επικράτεια, όπως ο νέος οδικός άξονας Ε65, που βελτιώνουν τη ζωή των συμπολιτών μας, δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί αν η ελληνική οικονομία δεν πήγαινε καλά, αν η Ελλάδα δεν είχε μια κυβέρνηση κι έναν Πρωθυπουργό που διαπραγματεύεται αποτελεσματικά, αν η Ελλάδα δεν είχε μια κυβέρνηση με βασική προτεραιότητα της το μέρισμα της ανάπτυξης να επιστρέφει στην κοινωνία και στη βελτίωση της καθημερινότητας», τόνισε.

Επίσης, στη διάρκεια της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Δημαρχείο Εορδαίας, με τη συμμετοχή των δύο Υπουργών, των Βουλευτών Κοζάνης της Ν.Δ Μιχάλη Παπαδόπουλου και Στάθη Κωνσταντινίδη, του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Αμανατίδη, του Διοικητή της ΕΥΔΑΜ Πελοπίδα Καλλίρη, της Διευθύνουσας Συμβούλου της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε. κας. Δέσποινας Γκαράνη, του Δημάρχου Εορδαίας Παναγιώτη Πλακεντά και φορέων της περιοχής.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών παρουσίασε την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, σημειώνοντας ότι από τον Ιούνιο του 2022 -χρονικό ορόσημο έγκρισης του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος ΔΑΜ- έως σήμερα έχουν διασφαλιστεί περίπου 2,35 δις ευρώ από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους για ιδιωτικές επενδύσεις, έργα καινοτομίας, έργα υποδομής και δράσεις ενδυνάμωσης του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού στις περιοχές ΔΑΜ. Από αυτούς τους πόρους ήδη περίπου 1,4 δις ευρώ έχουν δεσμευθεί για έργα στη Δυτική Μακεδονία, δημιουργώντας πάνω από 3.500 θέσεις εργασίας.

Ειδική μνεία έγινε στην επένδυση της WONDERPLANT (ανάπτυξη σύγχρονων υδροπονικών θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων και μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας ισχύος 30 MW), η οποία θα ξεπεράσει τα 127 εκατ. ευρώ και αναμένεται ότι θα δημιουργήσει 300 νέες θέσεις εργασίας. Αναδείχθηκε επίσης, η πρόσκληση 25 εκ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της περιβαλλοντικήςεξυγίανσης των 506 στρεμμάτων, όπου λειτουργούσε το βιομηχανικό συγκρότημα αζωτούχων λιπασμάτων της Πτολεμαΐδας (ΑΕΒΑΛ), με στόχο την επανάχρηση και αξιοποίηση αυτής της έκτασης για την ανάπτυξη του Βιοτεχνικού Πάρκου Πτολεμαΐδας. Ακόμη, έμφαση δόθηκε στο έργο για το Πράσινο Υδρογόνο που υλοποιείται από το ΕΚΕΤΑ Πτολεμαΐδας, προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ, μια ερευνητική υποδομή τεχνολογίας αιχμής που ενισχύει το οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας και συνδέεται με την ανάπτυξη της Ζώνης Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας.

«Αυτά για τα οποία δεσμευτήκαμε ως κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Δυτική Μακεδονία, γίνονται πράξη. Υπερδιπλασιάσαμε τους πόρους προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από την ενεργειακή μετάβαση, να προσελκύσουμε νέες επενδύσεις, να αναδειχθούν οι αναπτυξιακές δυνατότητες της Δυτικής Μακεδονίας, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, οι νέες και οι νέοι να μείνουν και να δημιουργήσουν στο τόπο τους», υπογράμμισε ο κ. Παπαθανάσης.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της επένδυσης της WONDERPLANT Θερμοκήπια Α.Ε., επίσκεψη στην Α.Ε.Β.Α.Λ- Κόμβο Υδρογόνου και στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, ενώ ο κ. Παπαθανάσης παραβρέθηκε στα εγκαίνια του νέου οδικού άξονα Ε -65, παρουσία του Πρωθυπουργού.