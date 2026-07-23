Περιστέρης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Πώς φτάσαμε στην ολοκλήρωση του Ε65

«Αν δεν ήταν ο σημερινός πρωθυπουργός να βάλει το βάρος του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο δρόμος αυτός δεν θα είχε γίνει», σημείωσε.

Με μία ιστορική αναδρομή των προκλήσεων που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του αυτοκινητόδρομου Ε65 από το 2009 έως και το 2020, ξεκίνησε την ομιλία του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης κατά την τελετή παράδοσης του έργου παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Θα ήθελα να κάνω μια ιστορική αναδρομή, από πόσα κύματα πέρασε αυτή η επένδυση, αυτό το έργο για να φτάσει σήμερα εδώ πέρα, να ενώνει τη δυτική Ελλάδα με την κεντρική. Το 2007 υπεγράφη σύμβαση για την κατασκευή του Ε65 με τη μέθοδο της παραχώρησης. Το 2009, όταν άρχισε να φαίνονται τα πρώτα σύννεφα της οικονομικής κρίσης παγκοσμίως, βεβαίως οι αλλοδαπές τράπεζες εγκατέλειψαν τη χώρα. Σταμάτησαν όλοι οι αυτοκινητόδρομοι και όλες οι παραχωρήσεις. Οι συνέταιροί μας προφανώς έφυγαν- σταμάτησαν. Η ΤΕΡΝΑ έμεινε για άλλο ενάμιση χρόνο και δούλευε ξέροντας ότι δεν θα μπορεί να εισπράξει χρήματα πουθενά, μέχρι που τότε αναγκάστηκε να σταματήσει μέχρι να δει τι θα γίνει», ανέφερε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην προσπάθεια επανεκκίνησης του έργου επισημαίνοντας ότι καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν ο σημερινός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, και ο εθελοντής σύμβουλός του, Δημήτρης Βιδάλης.

Όπως σημειώνει «οι ακριβοπληρωμένοι ξένοι σύμβουλοι με τις πολύ βαριές σφραγίδες συμβούλεψαν το Ελληνικό Δημόσιο ότι ήταν προς το συμφέρον του να κατασκευαστεί μόνο το μισό τμήμα, δηλαδή ένα κομμάτι που ξεκινάει από το πουθενά και πηγαίνει στο πουθενά και να μην γίνει ο Ε65. Βρέθηκαν λοιπόν κάποιοι κοινοί θνητοί με λιγότερες σφραγίδες και χωρίς αμοιβή, οι οποίοι εξήγησαν τότε στην κυβέρνηση και στον κ. Χατζηδάκη προσωπικά, ότι αυτό θα σήμαινε ότι το ελληνικό δημόσιο θα πλήρωνε 800 εκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις για να μην γίνει ο δρόμος. Όταν αυτό έγινε κατανοητό, έγινε προσπάθεια και ξεκίνησε η υλοποίηση του νοτίου τμήματος».

Πρόσθεσε πως, μετά την απόφαση να προχωρήσει η κατασκευή του νότιου τμήματος, ξεκίνησε η διαδικασία για την έγκριση του βόρειου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποία αμφισβήτησε την αναγκαιότητα του έργου. «Αν δεν ήταν ο σημερινός πρωθυπουργός να βάλει το βάρος του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να τους εξηγήσει ότι αυτό πρόκειται περί παράνοιας, ο δρόμος αυτός δεν θα είχε γίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ευχαρίστησε τα στελέχη, τους μηχανικούς και όλους τους εργαζόμενους που εργάστηκαν στο δρόμο αλλά και τη πολιτική ηγεσία και τους τοπικούς φορείς για τη συμβολή τους στην ολοκλήρωση του έργου.

Τέλος, υποστήριξε πως η πολιτική ηγεσία έβαλε σκοπό να τελειώσει ο δρόμος οπωσδήποτε το καλοκαίρι του ‘26, παρόλο που αυτό συμβατικά δεν ήταν ούτε προβλεπόμενο ούτε υποχρεωτικό. «Είμαστε υπερήφανοι που το παραδίδουμε», κατέληξε.