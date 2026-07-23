Ευρωαγορές: Κόκκινα ταμπλό με φόντο πετρέλαιο και Μέση Ανατολή

Η πολεμική ένταση στη Μέση Ανατολή συνέχισε να εγείρει ανησυχίες στους επενδυτές, που αμφιβάλλουν πλέον εάν ΗΠΑ και Ιράν θα ξανακαθίσουν στο ίδιο τραπέζι των συνομιλιών,

Με έντονα κόκκινα χρώματα βάφτηκαν οι κύριοι χρηματιστηριακοί δείκτες στις αγορές της Ευρώπης την Πέμπτη, καθώς η πολεμική ένταση στη Μέση Ανατολή συνέχισε να εγείρει ανησυχίες στους επενδυτές, που αμφιβάλλουν πλέον εάν ΗΠΑ και Ιράν θα ξανακαθίσουν στο ίδιο τραπέζι των συνομιλιών, την ώρα που το πετρέλαιο βρήκε την ευκαιρία να σκαρφαλώσει πάνω από τα 100 δολάρια. Την ίδια ώρα, οι επενδυτές παρακολούθησαν την απόφαση της ΕΚΤ να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια, σταθμίζοντας τον αντίκτυπο των τιμών της ενέργειας στον πληθωρισμό.

Αναλυτικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 διολίσθησε 1,18% στις 639,27 μονάδες, ενώ ο Εuro Stoxx 50 υποχώρησε 1,63% στις 6.213,80 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης κατρακύλησε 1,77% στις 24.709 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε απώλειες 1,64% στις 8.299 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 χάνει 0,73% στις 10.639 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο διολίσθησε 2,80% στις 51.315 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο IBEX 35 κατέγραψε απώλειες 1,55% στις 19.267 μονάδες.

Το κλίμα βάρυνε στις αγορές μετά την είδηση πως ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων πληγμάτων ισχυρότερων από εκείνα που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Επική Οργή», σύμφωνα με δηλώσεις του στο πρακτορείο ειδήσεων Axios. Σε μία σύντομη συνέντευξη, ο Τραμπ αναγνώρισε ότι μία τέτοια απόφαση θα είχε συνέπειες και τόνισε ότι δεν έχει ακόμη καταλήξει. Επιπλέον, δεν έδωσε κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα πάρει την απόφαση του. Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα βομβαρδίζουν ιρανικές υποδομές κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο που διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, στο απόηχο της είδησης πως τάνκερ χτυπήθηκαν στις ακτές της Σαουδικής Αραβίας, το πετρέλαιο σκαρφαλώνει σε υψηλό από τα τέλη Μαΐου, με την τιμή του αργού brent να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βάρελι.

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια όπως ευρέως ανέμεναν οι αγορές, με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, να δηλώνει ότι, παρά τη μεγάλη αβεβαιότητα, οι τρέχουσες εξελίξεις στις τιμές παραμένουν σε γενικές γραμμές εντός των προβλέψεων που είχε διαμορφώσει η ΕΚΤ τον Ιούνιο.

Στον ταξιδιωτικό κλάδο, η μετοχή της EasyJet κατέγραψε άνοδο 2,7%, ακόμη και μετά την δημοσίευση των στοιχείων της εταιρείας για το γ' τρίμηνο. Ειδικότερα, τα κέρδη της EasyJet υποχώρησαν κατά 70%, καθώς η βρετανική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις από το αυξημένο κόστος καυσίμων και την ασθενέστερη ταξιδιωτική ζήτηση, στον απόηχο της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Η μετοχή της Nestlé, στο χρηματιστήριο της Ζυρίχης, κατρακύλησε 7%, μετά την ανακοίνωση της εταιρείας για συμφωνία πώλησης του 50% της δραστηριότητας του εμφιαλωμένου νερού στην Platinum Equity. Η πώληση θα γίνει έναντι περίπου 3 δισ. ευρώ σε μετρητά και είναι μέρος της στρατηγικής του διευθύνοντος συμβούλου Philipp Navratil για την αναδιάρθρωση και τον περιορισμό των μονάδων με χαμηλές επιδόσεις.

Τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσε η μετοχή της STMicroelectronics, που υποχώρησε πάνω απο 17% στο γερμανικό χρηματιστήριο.