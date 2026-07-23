21ο πακέτο κυρώσεων: Η ΕΕ «χτυπά» σκληρά ρωσική ενέργεια, τράπεζες και κρυπτονομίσματα

Στην έγκριση του 21ου πακέτου περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας σε απάντηση στον πόλεμο που εξαπέλυσε κατά της Ουκρανίας, προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στην έγκριση του 21ου πακέτου περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας σε απάντηση στον πόλεμο που εξαπέλυσε κατά της Ουκρανίας, προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το νέο πακέτο περιλαμβάνει σκληρές οικονομικές κυρώσεις που πλήττουν τους τομείς που έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην οικονομία της Ρωσίας και την ικανότητά της να τροφοδοτεί τις πολεμικές της επιχειρήσεις κατά της Ουκρανίας, καθώς και τη μεγαλύτερη ομάδα κατά φυσικών και νομικών προσώπων των τελευταίων τεσσάρων ετών, συνολικά 218, εκ των οποίων 48 άτομα και 170 οντότητες.

Όπως αναφέρει η Κομισιόν, το σημερινό πακέτο στοχεύει στην περαιτέρω παρακώλυση της οικονομίας και της πολεμικής μηχανής της Ρωσίας.

«Η ΕΕ παραμένει αποφασισμένη να διατηρήσει και να αυξήσει την πίεση στη Ρωσία για να σταματήσει τον βάναυσο επιθετικό της πόλεμο και να συμμετάσχει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», δήλωσε η Κάγια Κάλας, Ύπατη Εκπρόσωπος για Εξωτερικές Υποθέσεις και Πολιτική Ασφαλείας και πρόεδρος του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.

Όπως επισημαίνει, με το πακέτο η ΕΕ χτυπά πάνω από εκατό τράπεζες και φορείς εκμετάλλευσης κρυπτονομισμάτων, 40+ πλοία στον σκιώδη στόλο της Ρωσίας και πολλά διυλιστήρια πετρελαίου στη Ρωσία και τη Λευκορωσία, ενώ περιλαμβάνονται περισσότερες από 50 στρατιωτικοβιομηχανικές οντότητες, βασικοί παράγοντες που εμπλέκονται στην παραγωγή των ρωσικών drones μεγάλης εμβέλειας.

Σφίγγοντας τα λουριά σε τράπεζες και κρυπτονομίσματα

Σήμερα, η ΕΕ επεκτείνει σημαντικά τη δράση κατά του χρηματοπιστωτικού και τραπεζικού τομέα της Ρωσίας, επιβάλλοντας δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση διάθεσης κεφαλαίων σε 94 τράπεζες και μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Επίσης, επεκτείνει την απαγόρευση συναλλαγών σε 33 επιπλέον ρωσικά πιστωτικά ιδρύματα, ενώ εισάγει απαγόρευση συναλλαγών κατά τράπεζας του Κιργιστάν που συνδέεται με την απαγόρευση του SPFS (Σύστημα Μεταφοράς Χρηματοοικονομικών Μηνυμάτων) αλλά και άλλων τριών μη ρωσικών τραπεζών για παράκαμψη κυρώσεων.

Η ΕΕ επεκτείνει επίσης την απαγόρευση συναλλαγών σε 14 πλατφόρμες υπηρεσιών που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα με έδρα τη Γεωργία, τον Παναμά, τα ΗΑΕ, τα Νησιά Μάρσαλ, το Κιργιστάν και τη Λευκορωσία.

Για πρώτη φορά, η ΕΕ εισάγει τη δυνατότητα πλήρους απαγόρευσης υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων σε τρίτες χώρες, ως ισχυρό αποτρεπτικό παράγοντα για τις χώρες που φιλοξενούν πλατφόρμες που βοηθούν τη Ρωσία να αποφύγει τις κυρώσεις της ΕΕ. Αυτό το νέο μέσο θα επιτρέψει στην ΕΕ να απαγορεύσει οποιαδήποτε συναλλαγή μεταξύ ενός φορέα εκμετάλλευσης της ΕΕ και οποιουδήποτε παρόχου κρυπτονομισμάτων που χρησιμοποιείται από τη Ρωσία. Διατήρηση της πίεσης στη δημιουργία εσόδων της Ρωσίας

Όσον αφορά την ενέργεια, η σημερινή δέσμη μέτρων θα διατηρήσει αμετάβλητο για 12 μήνες το πλαφόν στην τιμή του ρωσικού αργού πετρελαίου, συγκεκριμένα έως τις 15 Ιουλίου 2027. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι τα κέρδη της Ρωσίας από τις πωλήσεις πετρελαίου θα παραμείνουν συγκρατημένα, παρά την εξαιρετική κατάσταση της αγοράς που προκαλείται από το κλείσιμο του Ορμούζ, όπως αναφέρει η Κομισιόν.

Η ΕΕ συνεχίζει επίσης να στοχεύει τον σκιώδη στόλο, επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής των υφιστάμενων κανόνων ώστε να καλύπτει και τα σκάφη που τον υποστηρίζουν, παρέχοντας ανεφοδιασμό καυσίμων και άλλες υπηρεσίες, και καταγράφοντας 41 ακόμη σκάφη επιπλέον των 632 που έχουν ήδη επιβληθεί κυρώσεις.

LNG

Η σημερινή δέσμη μέτρων εισάγει υποχρέωση κοινοποίησης για τις πωλήσεις δεξαμενόπλοιων LNG και δυνατότητα εισαγωγής νέων περιορισμών στην πώληση δεξαμενόπλοιων LNG σε Ρώσους πολίτες και εταιρείες, καθώς και άλλες συμβατικές υποχρεώσεις για τον μετριασμό του κινδύνου μεταπώλησης στη Ρωσία ή για χρήση στη Ρωσία.

Η ΕΕ στοχεύει επίσης σε άλλα μέσα δημιουργίας εσόδων για τη Ρωσία, στοχεύοντας 7 σημαντικούς παράγοντες στον τομέα του χρυσού, μία από τις σημαντικότερες εταιρείες διαμαντιών, καθώς και αρκετές οντότητες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εξόρυξης και της μεταλλουργίας.

Στρατιωτική βιομηχανία

Για να περιορίσει την ικανότητα της Ρωσίας να διεξάγει πόλεμο και να πραγματοποιεί επιθέσεις, κυρίως μέσω της χρήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών μεγάλης εμβέλειας, η σημερινή δέσμη μέτρων στοχεύει 56 προσώπα και εταιρείες που εμπλέκονται στο ρωσικό στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα. Αυτές περιλαμβάνουν 37 που συνδέονται άμεσα με την παραγωγή drone μεγάλης εμβέλειας.

Στο πακέτο προστέθηκαν επίσης 51 νέες οντότητες στον κατάλογο όσων υπόκεινται σε αυστηρότερους περιορισμούς εξαγωγής αγαθών και τεχνολογιών διπλής χρήσης, λόγω της υποστήριξής τους προς το στρατιωτικό και βιομηχανικό σύμπλεγμα της Ρωσίας στον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Ορισμένες από αυτές τις οντότητες βρίσκονται σε τρίτες χώρες (Κίνα, συμπεριλαμβανομένου του Χονγκ Κονγκ, Ινδία, Καζακστάν, Κιργιζιστάν, Τουρκία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) και συμβάλλουν στην παράκαμψη των περιορισμών εξαγωγών από τη Ρωσία, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη μικροηλεκτρονική, τις εργαλειομηχανές με ψηφιακό έλεγχο (CNC) και τον εξοπλισμό για την επεξεργασία ημιαγωγών.

Νέα μέτρα στο εμπόριο

Η ΕΕ επεκτείνει τις απαγορεύσεις εξαγωγών σε κρίσιμα υλικά και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται από τη ρωσική αμυντική βιομηχανία, μεταξύ των οποίων σκόνες νικελίου και βηρυλλίου, ειδικά κράματα μετάλλων, αυτοκόλλητες μεμβράνες αεροδιαστημικής χρήσης, καθώς και εξοπλισμός για μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως συστήματα εκτόξευσης, παρεμβολών και τερματισμού πτήσης.

Παράλληλα, επεκτείνονται οι απαγορεύσεις εισαγωγών προϊόντων που αποφέρουν σημαντικά έσοδα στη Ρωσία, συνολικής αξίας άνω των 60 εκατ. ευρώ, όπως μεταλλεύματα χαλκού, νικελίου και μολύβδου, ψευδάργυρος, οξείδια μετάλλων, γυάλινα είδη, απομιμήσεις μαργαριταριών και ανταλλακτικά αυτοκινήτων.

Κυρώσεις και για τη Λευκορωσία

Το νέο πακέτο περιλαμβάνει και μέτρα κατά της Λευκορωσίας, ευθυγραμμισμένα με εκείνα που εφαρμόζονται στη Ρωσία. Προβλέπονται νέοι εμπορικοί περιορισμοί, τόσο στις εισαγωγές προϊόντων που ενισχύουν τα κρατικά έσοδα όσο και στις εξαγωγές ειδών που σχετίζονται με τη στρατιωτική βιομηχανία, καθώς και πρόσθετες ρυθμίσεις για τη νομική προστασία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Προπαγάνδα, εγκλήματα πολέμου και θεωρήσεις εισόδου

Η ΕΕ επέβαλε κυρώσεις σε οκτώ άτομα που κατηγορούνται ότι διαδίδουν τη ρωσική πολεμική προπαγάνδα και ενισχύουν την παραπληροφόρηση σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Παράλληλα, στη λίστα κυρώσεων εντάσσεται Ρώσος υποστράτηγος, ο οποίος κατηγορείται για βασανιστήρια, εκτελέσεις και βεβήλωση σορών Ουκρανών στρατιωτών και αιχμαλώτων πολέμου.

Το πακέτο δημιουργεί επίσης τη νομική βάση για γενικευμένη απαγόρευση έκδοσης θεωρήσεων (visa) σε νυν και πρώην μαχητές των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και άλλων ένοπλων ομάδων που συμμετείχαν στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Η ημερομηνία εφαρμογής του μέτρου θα καθοριστεί με μεταγενέστερη απόφαση του Συμβουλίου.

Τέλος, η ΕΕ ενισχύει τη νομική προστασία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, προβλέποντας ότι δικαστικές αποφάσεις ρωσικών δικαστηρίων που σχετίζονται με τις ευρωπαϊκές κυρώσεις δεν θα αναγνωρίζονται ούτε θα εκτελούνται στα κράτη-μέλη.