Στα 1,35 τρισ. δολάρια τα υπό διαχείριση assets της BlackStone - Ισχυρό β' τρίμηνο

«Βρισκόμαστε στις πρώτες ημέρες αυτού που πιστεύω ότι θα είναι ο πιο σημαντικός μετασχηματισμός της βιομηχανίας και των αγορών εδώ και μια γενιά», επεσήμανε ο CEO.

Ισχυρά κέρδη δεύτερου τριμήνου κατέγραψε η BlackStone την Πέμπτη, καθώς ο μεγαλύτερος διαχειριστής εναλλακτικών assets στον κόσμο εισέπραξε έσοδα από επενδύσεις, συγκέντρωσε νέα κεφάλαια και αποκόμισε κέρδη από το τεράστιό της στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο κολοσσός με έδρα τη Νέα Υόρκη ανέφερε ότι οι εισροές στο τρίμηνο ώθησαν το σύνολο του ενεργητικού στα 1,35 τρισ. δολάρια ενώ τα κέρδη προς τους μετόχους, αυξήθηκαν κατά 26% ανά μετοχή στα 1,52 δολάρια, πάνω από τις εκτιμήσεις για 1,35 δολάρια που παρείχε η LSEG.

Οι συμφωνίες για την πώληση μεριδίου σε τρία data centers στην Digital Realty και η πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία υποδομών ενέργειας Sabre Industries στην TPG συνέβαλαν στην ενίσχυση του κύκλου εργασιών της.

Η αστάθεια της αγοράς είχε εμποδίσει ορισμένες συμφωνίες στο πρώτο τρίμηνο, αλλά η Blackstone επιτάχυνε τον ρυθμό στο δεύτερο, ολοκληρώνοντας deals με την εταιρεία τεχνολογίας διαφήμισης Liftoff και το ινδικό γραφείο REIT Bagmane.

Η μετοχή της BlackStone έχει υποχωρήσει 20% φέτος μέχρι φέτος, ενώ τα έσοδα από επενδύσεις θα είναι «ισχυρά» τα επόμενα τρίμηνα, όπως τόνισε στους αναλυτές ο Οικονομικός Διευθυντής, προσθέτοντας ότι η εταιρεία αναμένει ότι τα τέλη διαχείρισης βάσης θα αυξηθούν με διψήφιο ποσοστό το 2027.

Η Blackstone στοιχηματίζει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη της AI και εννέα από τις 10 κορυφαίες επενδύσεις της με τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Κατέχει μερίδιο στην Anthropic, τη δημιουργό του Claude Code, και απέκτησε την πλατφόρμα κέντρων δεδομένων QTS για 10 δισ. δολάρια το 2021. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Στέφεν Σβάρτσμαν επεσήμανε ότι εάν η Blackstone υλοποιήσει το έργο της, η QTS θα μπορούσε να διπλασιάσει τα κέρδη της τα επόμενα δύο χρόνια.

«Βρισκόμαστε στις πρώτες ημέρες αυτού που πιστεύω ότι θα είναι ο πιο σημαντικός μετασχηματισμός της βιομηχανίας και των αγορών εδώ και μια γενιά», επεσήμανε ο CEO.

Αναγνώρισε τον κίνδυνο της «υπερβολικής ευφορίας» στις επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη και έχει συζητήσει θέματα όπως η δημιουργία θέσεων εργασίας με ηγέτες του κλάδου και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.