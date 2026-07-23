Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης οι εκδηλώσεις μνήμης για το Μάτι – Τρισάγιο, προσκλητήριο νεκρών και πορεία στο δρόμο της φωτιάς

Οκτώ χρόνια συμπληρώθηκαν από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, με τις μνήμες να παραμένουν ζωντανές και τη συγκίνηση να είναι έντονη στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τους 104 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους το μοιραίο απόγευμα της 23ης Ιουλίου 2018.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και οδύνης στο Μνημείο Θυμάτων στον ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτζά, τελέστηκε απόψε (7μ.μ.), τρισάγιο στη μνήμη των 104 νεκρών που έχασαν τη ζωή τους στη φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου του 2018 στο Μάτι.

Το τρισάγιο τέλεσε ο μητροπολίτης Κηφισίας, Αμαρουσίου, Ωρωπού και Μαραθώνος Κύριλλος και ακολούθησαν σύντομες ομιλίες από τον ίδιο, την πρόεδρο του εξωραϊστικού συλλόγου Ν. Βουτζά «πρόοδος» Έμυ Κροκίδη και τον σύζυγο θύματος της πυρκαγιάς Γιώργο Καΐρη. Στη συνέχεια, το πλήθος των παρισταμένων, συγγενών, φίλων, εκπρόσωπων της αυτοδιοίκησης και της Πολιτείας, διένυσε σε πεζοπορία το δρόμο της φωτιάς, από το Μνημείο των Θυμάτων, έως τον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι (Ν.Α.Ο.ΜΑ.) όπου κορυφώθηκαν οι επετειακές εκδηλώσεις μνήμης, με το προσκλητήριο των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας.

Οι συγγενείς, με νωπές τις μνήμες και ανοιχτές τις πληγές, ζητούν δικαίωση και εξηγήσεις, ενώ οι υψηλότατες αποζημιώσεις που έχουν επιδικαστεί μέχρι σήμερα για την υπόθεση, δεν αντικαθιστούν τις χαμένες ψυχές, ούτε κλείνουν τις τρύπες στις καρδιές των συγγενών. Αυτές τις ημέρες ξαναζούν τις δραματικές στιγμές τις οποίες βίωσαν, αντιμέτωποι με το ορμητικό μέτωπο της πυρκαγιάς που αποτέφρωνε το βιός και τις ζωές προσφιλών τους. Στην τελική καταμέτρηση διαπιστώθηκε και η οικτρή πραγματικότητα που συνέβαλε στην εκατόμβη των εγκλωβισμένων από τις μάντρες και τα αδιάβατα μονοπάτια-περάσματα προς την θάλασσα, η οποία εν τέλει δεν προστάτεψε και πολλούς από όσους προσέφυγαν στο λιμανάκι της Αργυράς Ακτής, καθώς οι καπνοί και η ζέστη μετέτρεψαν την περιοχή σε κόλαση.

«Οκτώ χρόνια από την ημέρα που το αδιανόητο έγινε σκληρή πραγματικότητα για τον τόπο μας, δεν ξεχνάμε», δήλωσε νωρίτερα ο δήμαρχος Μαραθώνα, Στέργιος Τσίρκας, προσθέτοντας: «Στέρησε με τον πιο άδικο τρόπο συνανθρώπους μας από τις οικογένειές τους, άλλαξε για πάντα τη ζωή όσων γλίτωσαν από τη φονική πυρκαγιά και άφησε σε όλους μας ένα μεγάλο κενό στην καρδιά κι ένα αναπάντητο ακόμη 'γιατί' στο μυαλό. Τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων με σεβασμό, συγκίνηση και αίσθημα ευθύνης. Δεν θα τους λησμονήσουμε ποτέ».

Απαντήσεις στα «γιατί», αλήθεια, ευθύνες και δικαιοσύνη αναζητά και ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών, κάνοντας λόγο για 177 θύματα .

Όπως διευκρίνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική, Κάλλι Αναγνώστου, ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει τους 57 εγκαυματίες και ακόμη 16 νεκρούς που «αναμένεται να ταυτοποιηθούν» με την διάνοιξη ομαδικού τάφου στο κοιμητήρι Νέας Μάκρης. Λόγος για τον οποίο ο Σύλλογος έχει προσφύγει στον 'Αρειο Πάγο με αυτό το μοναδικό αίτημα: Την πλήρη διερεύνηση νέων κρίσιμων στοιχείων για τον ομαδικό τάφο στο κοιμητήριο Νέας Μάκρης και τη διαχείριση θυμάτων της τραγωδίας. Αίτημα που συνοδεύεται από φάκελο επίσημων εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων, θέτοντας υπόψη της Δικαιοσύνης σειρά ζητημάτων σχετικά με τη διαχείριση, την καταγραφή, την ταυτοποίηση και ταφή θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς.

Με την αναφορά αυτή, προσθέτει η κ. Αναγνώστου, ο σύλλογος ζητά «να διερευνηθούν πλήρως πραγματικά περιστατικά και στοιχεία που, κατά την άποψή μας, επιβάλλουν περαιτέρω έλεγχο. Οι οικογένειες όλων των θυμάτων έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν ότι οι οικείοι τους, όπως και όποια ανθρώπινα λείψανα, αντιμετωπίστηκαν με τον σεβασμό που επιβάλλει ο νόμος και ότι κάθε κρίσιμο στοιχείο αξιολογήθηκε. Η πλήρης διαλεύκανση αποτελεί για εμάς τον ελάχιστο φόρος τιμής που μπορούμε να προσφέρουμε στους νεκρούς. Για την Πολιτεία είναι η ελάχιστη υποχρέωση απέναντι στα θύματα, στις οικογένειές τους και στην ίδια την απονομή της δικαιοσύνης», καταλήγει η πρόεδρος του συλλόγου, Κάλλι Αναγνώστου.

Στις εκδηλώσεις της 8ης επετείου οι οποίες ολοκληρώθηκαν με συναυλία, παρέστησαν, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο βουλευτής και Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης, και οι βουλευτές Βασίλης Οικονόμου (ΝΔ) και Μανώλης Χριστοδουλάκης (ΠΑΣΟΚ), ο συνήγορος υπεράσπισης των οικογενειών Αντώνης Φούσας κ.ά..

Η Βουλή τίμησε τη μνήμη των θυμάτων

Με ενός λεπτού σιγή τίμησε η Βουλή τη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας στο Μάτι. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι στόχος πρέπει να είναι η μετατροπή της επώδυνης μνήμης σε ευθύνη και των διδαγμάτων της τραγωδίας σε πράξη, με ένα κράτος που επενδύει στην πρόληψη και προστατεύει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή, την ιδιοκτησία και το περιβάλλον.

Σε μήνυμά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, υπογράμμισε ότι το «Ποτέ ξανά» δεν μπορεί να αποτελεί μία φράση που επαναλαμβάνεται κάθε Ιούλιο, σημειώνοντας πως η ημέρα αυτή αποτελεί ημέρα μνήμης, αλήθειας και ευθύνης.

Το ΚΚΕ έκανε λόγο για μία τραγωδία που ανέδειξε τις συνέπειες πολιτικών που αντιμετωπίζουν την προστασία της ανθρώπινης ζωής ως κόστος.

Παρεμβάσεις για την επέτειο πραγματοποίησαν επίσης εκπρόσωποι της Ελληνικής Λύσης, του ΣΥΡΙΖΑ, της ΝΙΚΗΣ και της Πλεύσης Ελευθερίας, με κοινό σημείο την ανάγκη να μην επαναληφθεί ποτέ ξανά μια αντίστοιχη καταστροφή και να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ