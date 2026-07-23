Έκρηξη σε εργοστάσιο επισκευής σκαφών στα Χανιά - Ένας σοβαρά τραυματίας

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Οι πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τραυματία εγκαυματία, εργαζόμενο στο χώρο από τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο χώρο.

Σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκε ο τραυματίας εγκαυματίας από την έκρηξη σε βιοτεχνία παρασκευής σωστικών λέμβων, στο νοσοκομείο Χανίων.

Ο άνδρας διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στην ΜΕΘ σύμφωνα με τον Διοικητή Γιώργο Μπέα.

Όλα ξεκίνησαν όταν έγινε η έκρηξη και ο χώρος τυλίχθηκε από φλόγες. 'Αμεσα το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 18:30 οπότε και κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης.

Για τη φωτιά που εκδηλώθηκε δρουν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Πριν την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων απεγκλωβίστηκε από πολίτες τραυματίας εγκαυματίας άνδρας ο οποίος παρελήφθη από το ΕΚΑΒ.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χανίων προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ