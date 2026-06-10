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Πληθωρισμός: Μικρό «φρένο» στο 5,2% τον Μάιο - Διψήφιες ανατιμήσεις σε τρόφιμα, καύσιμα μεταφορές

Δήμητρα Καδδά
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Πληθωρισμός: Μικρό «φρένο» στο 5,2% τον Μάιο - Διψήφιες ανατιμήσεις σε τρόφιμα, καύσιμα μεταφορές
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Συνεχίζει να δέχεται πιέσεις από το ενεργειακό πεδίο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, καθώς τον Μάιο συμπληρώθηκαν τρεις μήνες από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Στο φυσικό αέριο η άνοδος ήταν 21%, στη μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο 19,2%, στη βενζίνη 21,5% και σε άλλα καύσιμα 34,8%. Μεγάλες αυξήσεις και στα είδη διατροφής.

Μικρή επιβράδυνση κατέγραψε σε ετήσια βάση ο πληθωρισμός τον Μάιο, παραμένοντας ωστόσο σε πολύ υψηλά επίπεδα. Αυξήθηκε κατά 5,2% από 5,4% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Η ΕΛΣΤΑΤ οριστικοποίησε επίσης την άνοδο του εναρμονισμένου δείκτη κατά 4,9% τον Μάιο (τα προσωρινά στοιχεία κατέγραφαν άνοδο 5%), έναντι αύξησης τιμών κατά 4,6% τον Απρίλιο. Οι διαφορές συνδέονται με διαφορετικές σταθμίσεις των δύο δεικτών.

Ο Εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή συνεχίζει να δέχεται πιέσεις από το ενεργειακό πεδίο, καθώς τον Μάιο συμπληρώθηκαν τρεις μήνες από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η μικρή «διόρθωση» βοηθήθηκε από τη μείωση τιμών σε κάποια είδη διατροφής, όπως το ελαιόλαδο (11,1%) αλλά και σε είδη ένδυσης και υπόδησης, τηλεπικοινωνίες, προσωπικές και οικιακές συσκευές.

Αντιθέτως, στο φυσικό αέριο η άνοδος ήταν 21%, στη μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο κατά 19,2%, στη βενζίνη κατά 21,5% και σε άλλα καύσιμα κατά 34,8%. Μεγάλες αυξήσεις υπήρχαν και σε είδη διατροφής, όπως το μοσχάρι (κατά 17,6%), το αρνί και το κατσίκι (κατά 16,2%), στη μαργαρίνη και σε άλλα φυτικά λίπη (κατά 10,6%) και σε αλίπαστα ψάρια (κατά 12,6%).

Ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Μάιο 2026, σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2026 δεν παρουσίασε μεταβολή. Τον Απρίλιο είχε αυξηθεί κατά 1,5% σε μηνιαία βάση.

Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2025 – Μαΐου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2024 - Μαΐου 2025, παρουσίασε αύξηση 3,1%, έναντι αύξησης 2,9% τον Απρίλιο.

Σε κάθε περίπτωση, οι εξελίξεις τον Μάιο φαίνεται να υπερβαίνουν τις προβλέψεις της κυβέρνησης , η οποία στις 30 Απριλίου αναθεώρησε την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό σε 3,2% , αντί 2,2% που προέβλεπε ο προϋπολογισμός του 2026. Ωστόσο η Κομισιόν στις Εαρινές Προβλέψεις ανέβασε τον πήχη στο 3,7%, ενώ ο ΟΟΣΑ προβλέπει ετήσιος πληθωρισμός 4,2% για τη χώρα μας και το ΔΝΤ 3,5% (CPI - μέσος δωδεκάμηνος δείκτης).

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tags:
Πληθωρισμός
ΕΛΣΤΑΤ
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