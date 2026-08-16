Ιράν: Κατηγορεί το Κατάρ ότι καθυστερεί την έρευνα για την τύχη Ιρανών πιλότων μαχητικών αεροσκαφών

Η ΠΑ του Κατάρ είχε ανακοινώσει στις 2 Μαρτίου ότι κατέρριψε δύο βομβαρδιστικά Su-24 που προέρχονταν από το Ιράν, χωρίς να διευκρινίζει τι απέγιναν οι πιλότοι.

Το Ιράν κατηγόρησε σήμερα το Κατάρ ότι καθυστερεί την πρόσβαση Ιρανών αξιωματούχων στο έδαφός του προκειμένου να ερευνήσουν σχετικά με την τύχη πιλότων μαχητικών αεροσκαφών, οι οποίοι αιχμαλωτίστηκαν σύμφωνα με την Τεχεράνη στη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, κάτι που διέψευσε η Ντόχα.

Η Πολεμική Αεροπορία του Κατάρ είχε ανακοινώσει στις 2 Μαρτίου ότι κατέρριψε δύο βομβαρδιστικά Su-24 που προέρχονταν από το Ιράν, έπειτα από ιρανικά πυρά σε εγκαταστάσεις αερίου του εμιράτου, χωρίς να διευκρινίζει τι απέγιναν οι πιλότοι.

Στα τέλη του Ιουλίου, ο ιρανικός στρατός είχε ανακοινώσει ότι ανέκτησε τη σορό ενός από τους πιλότους ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επίθεσης στις αρχές Μαρτίου εναντίον της αμερικανικής αεροπορικής βάσης Αλ-Ουντέιντ στο Κατάρ.

Χθες, Σάββατο, το Ιράν δήλωσε ότι το Κατάρ είχε συλλάβει τρεις από τους πιλότους του μετά την επιχείρηση και ότι τους αιχμαλώτισε, καλώντας τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) να "διευκολύνει την απελευθέρωσή τους".

Το καταριανό υπουργείο Εξωτερικών "διεύψευσε κατηγορηματικά" τη δήλωση αυτή, κάνοντας λόγο για "παραπλανητικές δηλώσεις" των αρχών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Δήλωση στην οποία αντέδρασε σήμερα το Ιράν, λέγοντας ότι "ειδικοί της ιρανικής Πολεμικής Αεροπορίας περιμένουν εδώ και μήνες να μπορέσουν να μεταβούν στο Κατάρ" για να κάνουν έρευνα για την υπόθεση.

"Αντί να αρνείται τα γεγονότα και να παρεμποδίζει την έρευνα για την αλήθεια, η καταριανή κυβέρνηση θα όφειλε να επιτρέψει στην ομάδα των ειδικών (...) να μεταβεί στο Κατάρ", δήλωσε ο στρατηγός Μοχάμαντ Μπαγερζαντέχ, επικεφαλής της Επιτροπής Αναζήτησης αγνοουμένων μελών των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ είχε δηλώσει το Σάββατο πως το εμιράτο είχε "προσκαλέσει ιρανική ομάδα (...) προκειμένου να πληροφορηθεί με λεπτομέρειες για τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης τον Απρίλιο". "Όμως η ιρανική πλευρά δεν έχει ακόμη απαντήσει σε αυτή την πρόσκληση", είπε.

Ο Ιρανός αξιωματούχος είπε επίσης πως το Κουβέιτ παρακρατεί παρομοίως πληροφορίες για την τύχη τεσσάρων Ιρανών που κρατούνται στο Κουβέιτ. Τον Μάιο, το Ιράν δήλωσε πως οι εν λόγω Ιρανοί σχετίζονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης και συμμετείχαν σε θαλάσσια περίπολο προτού εισέλθουν στα χωρικά ύδατα του Κουβέιτ λόγω διαταραχής στην πλοήγηση. Το Κουβέιτ δήλωσε πως οι τέσσερις Ιρανοί θεωρούνται ύποπτοι ότι σχεδίαζαν εχθρικές ενέργειες εναντίον της χώρας.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε εξαπολύοντας πλήγματα σε χώρες του Κόλπου που είναι σύμμαχοι της Ουάσινγκτον, μεταξύ των οποίων και το Κατάρ.

Πρωτόκολλο συμφωνίας υπογράφηκε στα μέσα Ιουνίου από την Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου αλλά κατέρρευσε στις αρχές Ιουλίου, με επανάληψη των πληγμάτων και από τις δύο πλευρές.

Παρότι οι εχθροπραξίες έχουν μειωθεί σε ένταση τις τελευταίες ημέρες, οι διπλωματικές προσπάθειες --στις οποίες συμμετέχει το Κατάρ μαζί με άλλες μεσολαβήτριες χώρες-- για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ των εμπολέμων παραμένουν σε αδιέξοδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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