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Παράταση προσωρινής διαμονής πυρόπληκτων στην περιοχή του Δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής

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Παράταση προσωρινής διαμονής πυρόπληκτων στην περιοχή του Δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής
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Την πλατφόρμα δημιούργησε το υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και λειτουργεί επικουρικά των παροχών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ειδική πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι πληγέντες από την δασική πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου 2026 στον Δήμο Κασσάνδρας Χαλκιδικής μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις του για παράταση προσωρινής διαμονής έως την Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026, λειτουργεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Την πλατφόρμα δημιούργησε το υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και λειτουργεί επικουρικά των παροχών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμοι)

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί:

https://emergencyhotels.civilprotection.gr/Application/NewAppl?evId=922331fe-089f-482e-9431-0dc1d2b4532d

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tags:
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
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