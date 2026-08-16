Ισραήλ: Η οικονομία ανακάμπτει μετά τη συρρίκνωση που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν

Η Τράπεζα του Ισραήλ αύξησε τον περασμένο μήνα την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη της οικονομίας το 2026 στο 4%, μετά τα καλύτερα του αναμενομένου στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο.

Η ισραηλινή οικονομία ανέκαμψε το δεύτερο τρίμηνο, ανακτώντας το έδαφος που είχε χάσει μετά τη συρρίκνωση που προκάλεσε η στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) αυξήθηκε κατά 15,4% σε ετησιοποιημένη και εποχικά προσαρμοσμένη βάση, σύμφωνα με το Κεντρικό Γραφείο Στατιστικής του Ισραήλ την Κυριακή. Η επίδοση ήταν πολύ υψηλότερη από τη διάμεση πρόβλεψη 8,3% που είχαν διατυπώσει οκτώ οικονομολόγοι σε έρευνα του Bloomberg. Το πρώτο τρίμηνο, το ΑΕΠ είχε υποχωρήσει κατά αναθεωρημένο 2,2%.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών πρωταγωνίστησαν στην ανάκαμψη, καταγράφοντας άνοδο 35,2%. Η κρατική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 19,5%, ενώ η ιδιωτική κατανάλωση ενισχύθηκε κατά 14,7%. Οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 6,3%.

Η Τράπεζα του Ισραήλ αύξησε τον περασμένο μήνα την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη της οικονομίας το 2026 στο 4%, μετά τα καλύτερα του αναμενομένου στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο. Η τράπεζα αναμένει ότι η ανάπτυξη θα επιταχυνθεί στο 5,5% το 2027.

Η οικονομία αναμένεται να παρουσιάσει «ταχεία ανάκαμψη» μετά τη συρρίκνωση που προκάλεσαν οι συγκρούσεις με το Ιράν, δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη, πριν από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, ο Yonie Fanning, επικεφαλής στρατηγικής της Mizrahi Tefahot Bank.

Η καταναλωτική δαπάνη, συμπεριλαμβανομένων των αγορών διαρκών καταναλωτικών αγαθών, αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην ανάκαμψη, πρόσθεσε.

Ο μηνιαίος δείκτης οικονομικής δραστηριότητας της Τράπεζας του Ισραήλ για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου, που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα, είχε καταγράψει έντονη επιτάχυνση σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα του Μαρτίου, κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων με το Ιράν.

Οι αγορές μέσω πιστωτικών καρτών βελτιώθηκαν τον Απρίλιο και τον Μάιο, σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας του Ισραήλ. Οι εξαγωγές αγαθών ήταν επίσης μεταξύ των δεικτών που συνέβαλαν στην άνοδο της οικονομικής δραστηριότητας το δεύτερο τρίμηνο.