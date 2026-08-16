Ινδία: Εντολή σε κρατικές εταιρείες και ιδιωτικά διυλιστήρια για σημαντική αύξηση της παραγωγής LPG

Η Ινδία, η οποία καλύπτει περίπου τα δύο τρίτα της κατανάλωσης LPG μέσω εισαγωγών, έχει κινητοποιηθεί για να εξασφαλίσει επαρκείς ποσότητες μαγειρικού καυσίμου.

Η Ινδία έδωσε εντολή στις κρατικές εταιρείες και στα ιδιωτικά διυλιστήρια να προετοιμαστούν για σημαντική αύξηση της παραγωγής υγραερίου (LPG), επιδιώκοντας να ενισχύσει τα εγχώρια αποθέματα καθώς ο πόλεμος με το Ιράν παρατείνει την αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, τον κρίσιμο θαλάσσιο δίαυλο από τον οποίο περνά περίπου το 90% των εισαγωγών LPG της χώρας.

Τα διυλιστήρια και οι εταιρείες έρευνας και παραγωγής πετρελαίου έλαβαν εντολή να εφαρμόσουν «όλα τα τεχνικά και οικονομικά εφικτά μέτρα» ώστε να μεγιστοποιήσουν την παραγωγή LPG πέρα από τα σημερινά ελάχιστα επίπεδα, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση της 13ης Αυγούστου. Αυτό περιλαμβάνει και την εξέταση εναλλακτικών χρήσεων των πρώτων υλών, όπως η μετατροπή νάφθας σε LPG.

Η Ινδία, η οποία καλύπτει περίπου τα δύο τρίτα της κατανάλωσης LPG μέσω εισαγωγών, έχει κινητοποιηθεί για να εξασφαλίσει επαρκείς ποσότητες μαγειρικού καυσίμου από τότε που ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν διατάραξε τις παραδοσιακές οδούς εφοδιασμού. Οι αγοραστές έχουν στραφεί στις ΗΠΑ και σε νέους προμηθευτές, μεταξύ των οποίων η Αλγερία, μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Τα εγχώρια διυλιστήρια, τα οποία πριν από τον πόλεμο παρήγαν περίπου 36.000 τόνους LPG ημερησίως, έχουν ήδη αυξήσει την παραγωγή έως και στους 54.000 τόνους την ημέρα για να καλύψουν τη ζήτηση.

Τώρα η κυβέρνηση θέλει ο κλάδος να έχει τη δυνατότητα παραγωγής έως και 63.810 τόνων ημερησίως, σύμφωνα με την κυβερνητική απόφαση. Έχει θέσει ανώτατους στόχους παραγωγής για κάθε διυλιστήριο, με τη μονάδα της Reliance Industries που επικεντρώνεται στην εγχώρια αγορά να έχει τον υψηλότερο στόχο, στους 18.000 τόνους την ημέρα.

Οι κρατικές εταιρείες Oil and Natural Gas Corp. (ONGC) και Oil India, καθώς και η κρατική εταιρεία αγωγών φυσικού αερίου Gail India, έχουν επίσης κληθεί να συνεισφέρουν περίπου το 10% του συνολικού εθνικού στόχου.

Η χώρα παραδοσιακά βασιζόταν στις εισαγωγές LPG αντί για την εγχώρια παραγωγή, καθώς το καύσιμο είναι λιγότερο κερδοφόρο από τη βενζίνη και τις πετροχημικές πρώτες ύλες.

Παράλληλα, τα διυλιστήρια έχουν λάβει εντολή να επεκτείνουν τις υποδομές για αποθήκευση, διακίνηση και μεταφορά LPG. Οι εταιρείες θα πρέπει να αυξήσουν την παραγωγή μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, ενώ η κυβέρνηση σχεδιάζει να επανεξετάζει τους στόχους παραγωγής κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο.

Φωτογραφία @AP