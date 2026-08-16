Βρετανία: Αντιμέτωπη με νέες πληθωριστικές πιέσεις

Τα στοιχεία που θα δημοσιευθούν την Τετάρτη αναμένεται να δείξουν ότι ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε για πρώτη φορά εδώ και τέσσερις μήνες.

Οι τιμές καταναλωτή στη Βρετανία θα βρεθούν στο επίκεντρο την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς η έλλειψη τσιπ μνήμης λόγω της έκρηξης της ζήτησης για AI και το αυξημένο ενεργειακό κόστος κρατούν την Τράπεζα της Αγγλίας (BoE), σε επιφυλακή. Τα στοιχεία που θα δημοσιευθούν την Τετάρτη αναμένεται να δείξουν ότι ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε για πρώτη φορά εδώ και τέσσερις μήνες, με τη διάμεση πρόβλεψη οικονομολόγων σε έρευνα του Bloomberg να τοποθετεί την αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή στο 2,9% τον Ιούλιο.

Ο πόλεμος με το Ιράν καθιστά τα αεροπορικά ταξίδια ακριβότερα και αυξάνει το κόστος ενέργειας για τα νοικοκυριά, ενώ η έλλειψη εξαρτημάτων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί σε αύξηση των τιμών των ηλεκτρονικών συσκευών.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία για την Τράπεζα της Αγγλίας, η οποία διατήρησε το βασικό επιτόκιο στο 3,75% τον Ιούλιο και έχει προειδοποιήσει ότι οι υψηλότερες τιμές ενέργειας και η έλλειψη τσιπ μνήμης που προκαλεί η ζήτηση από τον κλάδο της AI θα μπορούσαν να διατηρήσουν τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα.

Είναι η αρχή μιας αναζωπύρωσης του πληθωρισμού που αναμένεται να συνεχιστεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, τερματίζοντας μια περίοδο θετικών εξελίξεων στις πιέσεις στις τιμές. Τα στοιχεία ενδέχεται να προκαλέσουν ολοένα μεγαλύτερη ανησυχία στους αξιωματούχους της Τράπεζας της Αγγλίας, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν αρχίζει να αποτυπώνεται πιο καθαρά στις τιμές - ιδιαίτερα σε μια οικονομία που παραμένει ανθεκτική.

Ο Huw Pill, ένας από τους τρεις αξιωματούχους που διαφώνησαν με την απόφαση της BoE στην τελευταία συνεδρίασή της, επανέλαβε την άποψή του υπέρ υψηλότερων επιτοκίων, μετά την απροσδόκητη ανάπτυξη της βρετανικής οικονομίας τον Ιούνιο, η οποία ενισχύθηκε από τον καύσωνα και το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου.

Και ενώ μεγάλο μέρος των προοπτικών για τον πληθωρισμό εξαρτάται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η τεχνητή νοημοσύνη (AI) αναδεικνύεται σε έναν απρόβλεπτο παράγοντα που θα μπορούσε να επηρεάσει τις τιμές. Η έλλειψη τσιπ μνήμης που προκαλεί η αυξανόμενη ζήτηση για υποδομές AI έχει ήδη αρχίσει να αυξάνει το κόστος ηλεκτρονικών προϊόντων, δημιουργώντας έναν νέο παράγοντα πληθωριστικών πιέσεων.

Η Τράπεζα της Αγγλίας έχει προειδοποιήσει ότι η ταχεία επέκταση των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει το κόστος των τσιπ μνήμης που χρησιμοποιούνται σε κινητά τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές και παιχνιδομηχανές, ενώ τα στοιχεία της Βρετανικής Κοινοπραξίας Λιανεμπορίου (BRC) για τον Ιούλιο δείχνουν ότι η αύξηση του κόστους των τσιπ μετακυλίεται ήδη στις τιμές των ηλεκτρονικών.

Τα laptops και tablets της Apple, καθώς και οι κονσόλες Xbox, αναμένεται ήδη να γίνουν ακριβότερα - ένδειξη ότι οι πληθωριστικές πιέσεις που προκαλεί η AI θα μπορούσαν τους επόμενους μήνες να αποτελέσουν σταθερό παράγοντα του πληθωρισμού στα βασικά καταναλωτικά αγαθά.

