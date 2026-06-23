Η μείωση της γεννήσεων και η γήρανση του πληθυσμού - κυρίως της περιφέρειας - ωθεί πολλούς δήμους να ανακοινώνουν τη χορήγηση επιδόματος γέννησης.

«Καμπανάκι» για την παρατεταμένη δημογραφική συρρίκνωση της Ελλάδας συνιστούν τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις γεννήσεις του 2025, που αποκάλυψαν πως από τις 13 περιφέρειες της χώρας μόνο η Περιφέρεια Κρήτης σημείωσε -έστω και οριακή- αύξηση γεννήσεων το 2025, με επιπλέον 129 νεογέννητα.

Η χώρα πέρυσι κατέγραψε μείωση κατά 2.873 γεννήσεις ή 4,2%, καθώς οι γεννήσεις ζώντων παιδιών ανήλθαν σε 65.594 (33.620 αγόρια και 31.974 κορίτσια), σε σύγκριση με 68.467 (35.216 αγόρια και 33.251 κορίτσια) το 2024. Ενώ οι γεννήσεις νεκρών ανήλθαν σε 420, σημειώνοντας μείωση 7,5% σε σχέση με το 2024, όπου καταγράφηκαν 454 γεννήσεις νεκρών.

Σύμφωνα με τη νέα έρευνα από την ΕΛΣΤΑΤ και τη συγκριτική ανάλυση του συνόλου των γεννήσεων ζώντων κατά ηλικιακή ομάδα της μητέρας το 2025 σε σχέση με το 2005, οι κυριότερες μειώσεις, σε απόλυτες τιμές, καταγράφονται για τις ηλικιακές ομάδες 25 έως 29 ετών (20.775 γεννήσεις), 30 έως 34 ετών (13.983 γεννήσεις) και 20 έως 24 ετών (10.177 γεννήσεις). Ενώ οι κυριότερες αυξήσεις παρατηρούνται για τις ηλικιακές ομάδες 40 έως 44 ετών (2.955 γεννήσεις) και 45 έως 49 ετών (852 γεννήσεις).

Η μείωση των γεννήσεων και η γήρανση του πληθυσμού - κυρίως της περιφέρειας - ωθεί πολλούς δήμους να ανακοινώνουν τη χορήγηση επιδόματος γέννησης, προκειμένου να αναχαιτίσουν – στο μέτρο του δυνατού – το δημογραφικό πρόβλημα και να κρατήσουν στις περιοχές τους τις νέες οικογένειες.

Όλα ξεκίνησαν από τον Δήμο Αγράφων, που το 2023 ανακοίνωσε ότι δίνει 1.500 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στο Δήμο, ποσό που αυξήθηκε στα 3.000 ευρώ έναν χρόνο αργότερα και ισχύει μέχρι σήμερα.

Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των νέων οικογενειών και την καταπολέμηση της πληθυσμιακής συρρίκνωσης έκανε πρόσφατα ο Δήμος Σερβίων, ο οποίος χορήγησε το πρώτο βοήθημα ύψους 10.000 ευρώ σε οικογένεια που απέκτησε παιδί στη Δημοτική Κοινότητα Ελάτης. Η ενίσχυση αυτή προέρχεται από τα ανταποδοτικά έσοδα του Δάσους της Ελάτης, σύμφωνα με τη δέσμευση της Δημοτικής Αρχής για στήριξη των νέων οικογενειών και της παραμονής των κατοίκων στην περιοχή.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο δήμος Θέρμου, που προτείνει εφάπαξ επίδομα γέννησης 1.000 ευρώ για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, ενώ 3.000 ευρώ θα δίνεται στο τρίτο παιδί, 4.000 στο τέταρτο, 5.000 ευρώ για το πέμπτο και τέλος 15.000 ευρώ για το έκτο παιδί.

Ως μέτρο αντιμετώπισης της δημογραφικής κρίσης, ο Δήμος Προσοτσάνης προκήρυξε οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί που γεννήθηκε από το 2024 κι έπειτα, από οικογένειες κατοίκων της περιοχής που ανήκουν στις οικονομικά αδύναμες.

Στο Δοξάτο της Δράμας επιδοτείται κάθε νέο μέλος μιας οικογένειας με 1.000 ευρώ, με την προϋπόθεση να είναι δημότης και το οικογενειακό του εισόδημα να μην ξεπερνά τις 16.000 ευρώ (το ατομικό έως 10.000 ευρώ).

Αξιόλογη είναι και η πρωτοβουλία του Δήμου Αποκορώνου, ο οποίος χορηγεί -από ίδιους πόρους- στους δημότες του επίδομα γέννησης 1.500 ευρώ για το πρώτο παιδί, 2.000 ευρώ για το δεύτερο παιδί και 2.500 ευρώ για το τρίτο παιδί και άνω.

Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου χορηγεί σε οικογένειες που αποκτούν το τρίτο τους παιδί και μένουν μόνιμα εντός των ορίων του δήμου, επίδομα 3.000 ευρώ (με εισοδηματικά κριτήρια). Επίδομα 1.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού στο Δήμο Νάουσας χορηγεί η αρμόδια δημοτική αρχή.

Ακόμη και στην Αττική υπάρχουν δήμοι που χορηγούν έκτακτο βοήθημα στους νέους γονείς, όπως ο Δήμος Ηρακλείου που προσφέρει 1.000 ευρώ (με εισοδηματικά κριτήρια) στις οικογένειες των δημοτών του που κάνουν το πρώτο τους παιδί.