Το οικονομικό αποτύπωμα του Μουντιάλ

Το Παγκόσμιο Κύπελλο συνδέει αθλητισμό, οικονομία και δημόσια πολιτική, σε μια αγορά που εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 8,8 τρισ. δολάρια έως το 2050. Υπάρχουν ωστόσο αμφιβολίες για το πραγματικό οικονομικό όφελος των διοργανώσεων.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA βρίσκεται στο σημείο τομής του αθλητισμού, της οικονομίας και της δημόσιας πολιτικής. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) κατατάσσει τον αθλητισμό μεταξύ των δέκα σημαντικότερων κλάδων που αναμένεται να τροφοδοτήσουν την παγκόσμια ανάπτυξη έως το 2030, εκτιμώντας ότι η αθλητική οικονομία θα μπορούσε να φτάσει τα 8,8 τρισ. δολάρια έως το 2050.

Παράλληλα, μεγάλες διοργανώσεις, όπως το Μουντιάλ, συνεχίζουν να τροφοδοτούν τη συζήτηση για το κατά πόσο τα οικονομικά οφέλη που δημιουργούν δικαιολογούν το υψηλό δημόσιο κόστος, τις περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις και τις επενδύσεις σε υποδομές.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Για πρώτη φορά θα συμμετάσχουν 48 εθνικές ομάδες αντί 32, ενώ οι αγώνες είναι αυξημένοι από 64 σε 104.

Η διοργάνωση φιλοξενείται σε 16 πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού, αποτελώντας μια πρωτόγνωρη δοκιμασία για το κατά πόσο ένα Μουντιάλ μπορεί να εξελιχθεί από εθνική διοργάνωση σε μια πολυκεντρική εμπειρία χωρίς να θυσιάσει την ατμόσφαιρα, την προσέλευση των φιλάθλων και τις εμπορικές επιδόσεις του.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο ως οικονομικό φαινόμενο

Το Μουντιάλ δεν είναι απλώς ένα αθλητικό γεγονός. Για περίπου έξι εβδομάδες δημιουργεί μια προσωρινή οικονομία που επηρεάζει ξενοδοχεία, εστιατόρια, μεταφορές, υπηρεσίες ασφαλείας, μέσα ενημέρωσης και χιλιάδες μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Οι διοργανώτριες πόλεις μετατρέπονται σε κέντρα έντονης οικονομικής δραστηριότητας, με εκατομμύρια επισκέπτες να κινούνται μεταξύ αγώνων, τουριστικών προορισμών και χώρων ψυχαγωγίας.

Ωστόσο, οι προσδοκίες για ένα τεράστιο οικονομικό όφελος συνοδεύονται από αυξανόμενες αμφιβολίες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Financial Times, αρκετές αμερικανικές πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες εμφανίζουν χαμηλότερη ζήτηση από την αναμενόμενη. Οι υψηλές τιμές των εισιτηρίων, οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό, αλλά και η αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ λειτουργούν αποτρεπτικά για πολλούς ξένους φιλάθλους.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι τιμές των ξενοδοχείων σε ορισμένες διοργανώτριες πόλεις εμφανίζονται χαμηλότερες από τις αρχικές προβλέψεις, ενώ η τουριστική βιομηχανία εκφράζει επιφυλάξεις για το κατά πόσο θα επιτευχθούν οι αρχικοί στόχοι επισκεψιμότητας.

Οι πέντε κορυφαίοι κλάδοι για την παγκόσμια ανάπτυξη έως το 2030

Σύμφωνα με την έκθεση Sports for People and Planet του WEF, η αναψυχή και ο αθλητισμός συγκαταλέγονται μεταξύ των σημαντικότερων αναπτυξιακών κλάδων των επόμενων δεκαετιών. Βασικοί μοχλοί ανάπτυξης θεωρούνται η άνοδος του αθλητικού τουρισμού, η ενίσχυση των ψηφιακών εμπειριών και η αυξανόμενη δημοτικότητα του γυναικείου αθλητισμού.

Η Βόρεια Αμερική εκτιμάται ότι θα αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους πόλους ανάπτυξης στους τομείς της ψυχαγωγίας και του αθλητισμού. Παρ' όλα αυτά, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η οικονομική επιτυχία μιας αθλητικής διοργάνωσης δεν είναι δεδομένη. Απαιτεί συντονισμό, κατάλληλες υποδομές και αποτελεσματική διαχείριση, ώστε τα βραχυπρόθεσμα οφέλη να μετατραπούν σε διατηρήσιμη αναπτυξιακή κληρονομιά.

Από τους Αγώνες της Κοινοπολιτείας έως τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι οι μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτες αστικής αναγέννησης. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Μάντσεστερ, όπου οι Αγώνες της Κοινοπολιτείας του 2002 συνέβαλαν στην αναμόρφωση του Ανατολικού Μάντσεστερ, μιας περιοχής που αντιμετώπιζε έντονα προβλήματα μεταβιομηχανικής παρακμής.

Η επένδυση ύψους 405 εκατ. δολαρίων οδήγησε στην κατασκευή νέων κατοικιών, σχολείων, αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα. Παρόμοια περίπτωση αποτελεί η Βαρκελώνη, η οποία αξιοποίησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992 για να μεταμορφώσει τη διεθνή εικόνα της και να εξελιχθεί σε έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης.

Η ανεργία μειώθηκε σημαντικά, οι επενδύσεις αυξήθηκαν και ο τουρισμός εκτοξεύθηκε τις επόμενες δεκαετίες. Ο συνολικός οικονομικός αντίκτυπος των ολυμπιακών επενδύσεων εκτιμάται ότι ξεπέρασε τα 21,9 δισ. δολάρια, επιβεβαιώνοντας ότι υπό προϋποθέσεις οι μεγάλες διοργανώσεις μπορούν να αφήσουν ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Το κόστος συμμετοχής

Παρά τη γιορτινή διάσταση του Μουντιάλ, η παρακολούθησή του γίνεται ολοένα ακριβότερη. Τα εισιτήρια του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι τα ακριβότερα στην ιστορία της διοργάνωσης, με ορισμένες θέσεις να πωλούνται έναντι δεκάδων χιλιάδων δολαρίων. Η FIFA έχει δεχθεί έντονη κριτική για το μοντέλο τιμολόγησης που ακολουθεί, ενώ αρκετοί φίλαθλοι θεωρούν ότι το κόστος αποκλείει μεγάλο μέρος του παραδοσιακού κοινού. Ακόμη και ο ίδιος ο Τραμπ, όταν πληροφορήθηκε τις τιμές των εισιτηρίων, σχολίασε: «Ούτε εγώ θα πλήρωνα τόσα χρήματα».

Στο κόστος των εισιτηρίων προστίθενται οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής, τοπικών μεταφορών και εστίασης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Business Insider, ένας φίλαθλος που θα επιδιώξει να ακολουθήσει την εθνική του ομάδα σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης μπορεί να δαπανήσει έως και 30.000 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, αρκετοί επισκέπτες αντιμετωπίζουν προβλήματα στην έκδοση θεωρήσεων εισόδου, γεγονός που περιορίζει ακόμη περισσότερο τη δυνητική προσέλευση. Οι δυσκολίες αυτές έχουν εντείνει τις ανησυχίες ότι ο αριθμός των ξένων φιλάθλων θα είναι τελικά μικρότερος από τις αρχικές προβλέψεις.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για τις διοργανώτριες χώρες;

Παρά τις αβεβαιότητες, οι προβλέψεις για το συνολικό οικονομικό αποτύπωμα της διοργάνωσης παραμένουν εντυπωσιακές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Allianz, το Μουντιάλ αναμένεται να προσελκύσει περίπου 6,5 εκατομμύρια θεατές, εκ των οποίων τα 2,6 εκατομμύρια θα είναι διεθνείς επισκέπτες. Η συνολική οικονομική δραστηριότητα που θα δημιουργηθεί στη Βόρεια Αμερική εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 9 δισ. δολάρια κατά τους μήνες διεξαγωγής της διοργάνωσης.

Οι συνολικές τουριστικές δαπάνες αναμένεται να φτάσουν τα 8 δισ. δολάρια, με το μεγαλύτερο μέρος να προέρχεται από επισκέπτες του εξωτερικού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμάται ότι θα απορροφήσουν περίπου 5,4 δισ. δολάρια από τα συνολικά οφέλη, ενώ το Μεξικό και ο Καναδάς θα ακολουθήσουν με 1,4 δισ. και 1,2 δισ. δολάρια αντίστοιχα.

Οι κλάδοι που αναμένεται να ωφεληθούν περισσότερο είναι οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι αεροπορικές εταιρείες και οι υπηρεσίες που συνδέονται με τον τουρισμό και τις μετακινήσεις. Οι πληρότητες στα ξενοδοχεία ενδέχεται να αγγίξουν το 90%-95%, ενώ σε ορισμένες πόλεις οι τιμές των δωματίων αναμένεται να αυξηθούν έως και 20%.

Παρά το εντυπωσιακό μέγεθος των αριθμών, ο συνολικός μακροοικονομικός αντίκτυπος παραμένει σχετικά περιορισμένος σε σχέση με το μέγεθος των οικονομιών των τριών χωρών. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αύξηση του ΑΕΠ κατά περίπου 6,1 δισ. δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, 1,7 δισ. στο Μεξικό και 1,3 δισ. στον Καναδά. Πρόκειται περισσότερο για ένα ισχυρό αλλά προσωρινό τονωτικό της ζήτησης παρά για έναν διαρθρωτικό μοχλό μακροχρόνιας ανάπτυξης.

Το τελικό οικονομικό ισοζύγιο θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματικότητα της διοργάνωσης, την ποιότητα των υποδομών, τη διαχείριση των μετακινήσεων και την ικανότητα των πόλεων να μετατρέψουν τη διεθνή προβολή σε μόνιμο τουριστικό και επενδυτικό κεφάλαιο. Σε κάθε περίπτωση, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 αναμένεται να αποτελέσει όχι μόνο το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στην ιστορία του ποδοσφαίρου, αλλά και ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά πειράματα που έχει γνωρίσει ποτέ ο παγκόσμιος αθλητισμός.