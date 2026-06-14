Τι είναι καλύτερο από το να παρακολουθήσεις όλους τους αγώνες του Μουντιάλ από ένα γυάλινο κουτί στο κέντρο της Νέας Υόρκης; Να πληρώνεσαι 480 δολάρια για κάθε παιχνίδι.

Με το ποσό των 50.000 δολαρίων θα αμειφθούν δύο φανατικοί ποδοσφαιρόφιλοι στη Νέα Υόρκη για μία «εργασία» η οποία διαφέρει αισθητά από τις υπόλοιπες.

Οι Όστιν Φράνκλιν και Κέβιν Άκοτο μπορούν να περηφανεύονται πως έχουν την «καλύτερη δουλειά στον κόσμο», μέχρι τις 19 Ιουλίου τουλάχιστον, καθώς το μοναδικό τους καθήκον είναι να παρακολουθήσουν μέσα από ένα γυάλινο κουτί στην Times Square κάθε ένα από τα 104 παιχνίδια που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

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Μεταξύ χιλιάδων -στην κυριολεξία- υποψηφίων από όλες τις ΗΠΑ που ενδιαφέρθηκαν για την θέση των Chief World Cup Watchers, το δίκτυο Fox One κατέληξε στους δύο τυχερούς άντρες, οι οποίοι θα κερδίσουν έκαστος από 50.000 δολάρια (480 δολάρια/παιχνίδι) για να παρακολουθήσουν τα περίπου 12.600 λεπτά (+τις καθυστερήσεις) αγωνιστικής δράσης στα γήπεδα του Μεξικό, των ΗΠΑ και του Καναδα.

Στις αρμοδιότητές τους συμπεριλαμβάνεται και η δημιουργία πρωτότυπου περιεχομένου σε σχέση με το Μουντιάλ αλλά και την εμπειρία να το παρακολουθούν από ένα «διάφανο κουτί» στο κέντρο της αμερικανικής μεγαλούπολης, μέσω βίντεο τα οποία στη συνέχεια θα αναρτώνται στο TikTok.

«Ακόμα το νιώθω αρκετά σουρεαλιστικό. Το να μπορώ να παρακολουθώ κάθε αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και να μοιράζομαι αυτές τις στιγμές με τους φιλάθλους από την Times Square είναι ένα όνειρο», ανέφερε ο Όστιν Φράνκλιν.

Ο Κέβιν Άκοτο, από την πλευρά του ήταν εξίσου χαρούμενος μετά την απόκτηση της «δουλειάς των ονείρων» του. «Το να έχεις μια θέση στην πρώτη σειρά για να παρακολουθήσεις όλους τους αγώνες είναι πραγματικά απίστευτο», ανέφερε.

Και -μεταξύ μας- δεν έχουν άδικο...