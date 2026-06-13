Ποια ομάδα θα σηκώσει το Μουντιάλ - Τι απαντά η τεχνητή νοημοσύνη

Στην 96χρονη ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μόνο οκτώ χώρες έχουν στεφθεί νικήτριες (Αργεντινή, Βραζιλία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Ουρουγουάη).

Με το Μουντιάλ 2026 να κάνει πρεμιέρα, η τεχνητή νοημοσύνη κλήθηκε να βρει ποια ομάδα θα το κατακτήσει. Στην 96χρονη ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου (από το 1930), μόνο οκτώ χώρες έχουν στεφθεί νικήτριες (Αργεντινή, Βραζιλία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Ουρουγουάη), με δημοφιλή ΑΙ chatbots να προβλέπουν ποια εθνική θα σηκώσει το χρυσό τρόπαιο των 18 καρατίων στην γιορτή του ποδοσφαίρου.

Το Gemini της Google (Gemini 3.5 Flash), έκανε την ανατροπή και επέλεξε την Ολλανδία ως το φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ, με τους «Οράνιε» να κάνουν την παρθενική τους εμφάνιση στο βάθρο και να είναι ο πρώτος νέος νικητής από το 2010. Επιπλέον, προέβλεψε αρκετές άλλες ομάδες που δεν έχουν κερδίσει να προκρίνονται στα προημιτελικά, όπως η Πορτογαλία και το Βέλγιο.

Μάλιστα, η πατρίδα του Κριστιάνο Ρονάλντο έχει κεντρίσει τα βλέμματα και με βάση αναλύσεις από την ΤΝ, προβλέπεται να κάνει καλή πορεία. Η κατάκτηση από τη «Σελεσάο» θα ήταν η πρώτη στην ιστορία της και θα αποτελούσε ένα ιστορικό ορόσημο στην καριέρα του άσου της Αλ Νασρ. Σύμφωνα με το MarketWatch, η χώρα του CR7 διαθέτει ταλέντο παγκόσμιας κλάσης, βάθος, εμπειρία και αρκετή ποιότητα σε όλες τις θέσεις, ενώ ίσως το φετινό ρόστερ να συνιστά την πιο ολοκληρωμένη εκδοχή της όλων των εποχών.

Γιατί το Gemini είναι τόσο αισιόδοξο για τα αουτσάιντερ; Το μοντέλο της Google παρείχε λεπτομερείς αναλύσεις της άμυνας, της ισχυρής μεσαίας γραμμής και του εύκολου προγράμματος της Ολλανδίας ως μέρος της συλλογιστικής για να «μαντέψει» την επικρατέστερη ομάδα για τον τίτλο. Το ChatGPΤ της OpenAI δίνει ως νικήτρια την Ισπανία: Οι Ρόχα συνδυάζουν πολύ νεανικό αλλά ήδη κορυφαίο ταλέντο, δυνατό κέντρο, συμπαγές προπονητικό πλάνο και καλά αποτελέσματα κόντρα σε μεγάλους αντιπάλους.

Tο Grok, της xAI του Έλον Μασκ, εκτιμά πως την κορυφή θα κατακτήσει η Γαλλία του Κιλιάν Μπαπέ, ενώ μαζί του συμφωνούν επίσης το Claude (Sonnet 4.6) της Anthropic, το κινεζικό DeepSeek και το Perplexity. Για ποιο λόγο όμως θα πανηγυρίσουν οι «τρικολόρ»; Σύμφωνα με τα ΑΙ μοντέλα, το σύνολο του Ντιντιέ Ντεσάν (που θα αντικατασταθεί από τον Ζινεντίν Ζιντάν μετά το Μουντιάλ) είναι η πιο δυνατή ομάδα στο γήπεδο, με ελίτ επιθετική ισχύ, εμπειρία σε τελικούς και αξιοπιστία σε παιχνίδια νοκ-άουτ.

Φυσικά, κάθε μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης χρησιμοποιεί διαφορετικά μοντέλα ανάλυσης, ανάλογα με την εντολή που πληκτρολογούν οι χρήστες. Ανατροπές στο Παγκόσμιο Κύπελλο συμβαίνουν κάθε χρόνο στους αγώνες των ομίλων, αλλά οι νικητές-έκπληξη είναι πολύ πιο σπάνιοι. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ, για παράδειγμα, η Αργεντινή έχασε από το μεγάλο αουτσάιντερ, τη Σαουδική Αραβία, στη φάση των ομίλων - αλλά η «Αλμπισελέστε» υπό τον Λίο Μέσι, πήρε το τρόπαιο για τρίτη φορά στην ιστορία της.