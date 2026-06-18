Η Ελλάδα 50η και φέτος στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD

Η Ελλάδα παραμένει σταθερή σε σχέση με το 2025, αλλά έχει υποχωρήσει κατά 3 θέσεις σε σχέση με το 2024.

Στην 50η θέση της διεθνούς κατάταξης ανταγωνιστικότητας που εκδίδει κάθε χρόνο το παγκοσμίου φήμης Business School IMD με έδρα τη Λοζάνη της Ελβετίας παρέμεινε και το 2026 η Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) δημοσιεύει σήμερα, ως εθνικός εκπρόσωπος του International Institute for Management Development (IMD) στην Ελλάδα τα αναλυτικά στοιχεία της «Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας» (World Competitiveness Yearbook – WCY), η οποία μετρά και αξιολογεί επιμέρους δείκτες των οικονομιών 70 χωρών παγκοσμίως.

Η Ελλάδα παραμένει σταθερή σε σχέση με το 2025, αλλά έχει υποχωρήσει κατά 3 θέσεις σε σχέση με το 2024 και συνολικά την πενταετία 2022 – 2026 κυμαίνεται μεταξύ 47ης και 50ης θέσης. Έχει, ωστόσο, βελτιώσει τη θέση της μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ κατά μία θέση σε σχέση με πέρυσι. Συγκεκριμένα, το 2026 κατατάσσεται 21η μεταξύ των χωρών της ΕΕ που συμμετέχουν, έναντι 22ης το 2025.

Η Πρόεδρος του ΣΒΕ Λουκία Σαράντη, δήλωσε: «Η διατήρηση της Ελλάδας στην 50ή θέση υπενθυμίζει ότι, παρά τις επιμέρους βελτιώσεις που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αδυναμίες που περιορίζουν την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας. Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα: ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλού επιπέδου, ισχυρή επιχειρηματική βάση και σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες. Για να μετατραπούν όμως αυτά τα πλεονεκτήματα σε υψηλότερη ανταγωνιστικότητα, απαιτείται μια συνεκτική εθνική στρατηγική με έμφαση στην παραγωγή, την καινοτομία, τις δεξιότητες, την ενεργειακή ανταγωνιστικότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αν θέλουμε μια οικονομία πιο παραγωγική, πιο εξωστρεφή και πιο ανθεκτική, χρειάζονται σταθερές πολιτικές που θα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και της παραγωγής. Η έκθεση δείχνει πού βρισκόμαστε. Το ζητούμενο είναι να αποφασίσουμε πόσο γρήγορα θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά».

Σημειώνεται ότι στις πρώτες θέσεις της φετινής κατάταξης βρίσκονται η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και η Ελβετία, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική κυριαρχία χωρών με υψηλές επιδόσεις σε θεσμούς, επιχειρηματικό περιβάλλον και καινοτομία. Αξίζει, ωστόσο, να αναφερθεί ότι στις 9 πρώτες θέσεις βρίσκονται μικρές οικονομίες, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η ανταγωνιστικότητα μιας χώρας δεν εξαρτάται από αυτό καθαυτό το μέγεθος της οικονομίας της, ενώ στη 10η θέση βρίσκονται οι ΗΠΑ. Σημειώνεται επίσης ότι 4 από τις 10 πρώτες χώρες της κατάταξης χώρες είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Δανία, Ιρλανδία, Ολλανδία και Σουηδία.

Η θέση της Ελλάδας στις επιμέρους κατηγορίες δεικτών του ΙMD