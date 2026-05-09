Το «έμφραγμα» του ΟΣΔΕ στραγγαλίζει πάνω από 1 δισ. ευρώ ρευστότητας στην ελληνική περιφέρεια

Η διπλή πίεση: Κλειστό ΟΣΔΕ 2026 + Απλήρωτο ΟΣΔΕ 2025. Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ: Μια αναγκαία μεταρρύθμιση σε λάθος timing;

Βρισκόμαστε στις αρχές Μαΐου 2026, στην καρδιά της εαρινής καλλιεργητικής περιόδου, και η πλατφόρμα ΟΣΔΕ 2026 παραμένει κλειστή. Σύμφωνα με τον επίσημο σχεδιασμό της κυβέρνησης, η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης αναμένεται να ανοίξει «μετά το τέλος Μαΐου». Η εξέλιξη έχει ήδη οδηγήσει σε δύο κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, ενώ η ερώτηση που κατέθεσε ομάδα βουλευτών της Νέας Αριστεράς προς τους αρμόδιους Υπουργούς φέρει τίτλο που συνοψίζει το διακύβευμα: «Καθυστέρηση ενεργοποίησης του ΟΣΔΕ 2026 και επιπτώσεις στη ρευστότητα του πρωτογενούς τομέα».

Στον δημόσιο διάλογο της πρωτεύουσας, η δήλωση ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου) αντιμετωπίζεται συχνά ως μια στενή, γραφειοκρατική υποχρέωση που αφορά αποκλειστικά τους αγρότες και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Για την ελληνική περιφέρεια, ωστόσο, το ΟΣΔΕ είναι κάτι πολύ ευρύτερο: αποτελεί τον κεντρικό «διακόπτη» ρευστότητας ολόκληρης της τοπικής οικονομίας.

Όταν η πλατφόρμα καθυστερεί να ανοίξει ή δυσλειτουργεί, το πρόβλημα δεν περιορίζεται στο χωράφι. Μεταφέρεται αλυσιδωτά ως οικονομικό σοκ στην αγορά της επαρχίας, παραλύοντας ένα ολόκληρο οικοσύστημα μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για να κατανοήσουμε το μέγεθος της ζημιάς, πρέπει να δούμε την αόρατη εφοδιαστική αλυσίδα που κινείται γύρω από τις αγροτικές επιδοτήσεις και την ιδιαίτερα δυσμενή συγκυρία στην οποία βρίσκεται φέτος το σύστημα.

Το πρώτο και πιο άμεσο χτύπημα από την καθυστέρηση του ΟΣΔΕ αφορά τον τραπεζικό δανεισμό. Η «Κάρτα Αγρότη», το κατεξοχήν εργαλείο κεφαλαίου κίνησης, ενεργοποιείται αποκλειστικά με την οριστικοποίηση της δήλωσης, καθώς οι τράπεζες προεξοφλούν έως το 80% της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης (και των Οικολογικών Σχημάτων) που δικαιούται ο παραγωγός. Όσο το σύστημα παραμένει ανενεργό εν μέσω της καλλιεργητικής περιόδου, οι παραγωγοί στερούνται απολύτως της ρευστότητας για να αγοράσουν τα απαραίτητα εφόδια (σπόρους, λιπάσματα, φυτοπροστασία, αγροτικό πετρέλαιο, κλπ).

Σε μια περίοδο που το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευτεί, ο αγρότης αδυνατεί να πληρώσει τοις μετρητοίς. Και κάπου εδώ, το βάρος μετατοπίζεται βίαια στον επόμενο κρίκο της αλυσίδας…

Η διπλή πίεση: Κλειστό ΟΣΔΕ 2026 + Απλήρωτο ΟΣΔΕ 2025

Η μεγαλύτερη παράμετρος που διαφοροποιεί τη φετινή κρίση ρευστότητας από κάθε προηγούμενη χρονιά δεν είναι μόνο το κλειστό ΟΣΔΕ 2026. Είναι το γεγονός ότι, ταυτόχρονα, εκκρεμούν πάνω από 1 δισ. ευρώ από τις ενισχύσεις της προηγούμενης χρήσης. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα, παραμένουν απλήρωτα 930 εκατ. ευρώ από τον 1ο Πυλώνα (άμεσες ενισχύσεις) και 250 εκατ. ευρώ από τον 2ο Πυλώνα (μέτρα αγροτικής ανάπτυξης) του 2025.

Για να αποτυπωθεί το μέγεθος, αρκεί η σύγκριση: οι συνολικές πληρωμές προς τους αγρότες για το 2025 (ΟΠΕΚΕΠΕ + Κρατικός Προϋπολογισμός + ΕΛΓΑ) στόχευαν τα 3,7-3,8 δισ. ευρώ. Το ποσό που μένει ακόμη ανείσπρακτο αντιστοιχεί σε περίπου το 1/3 της ετήσιας ροής και αυτή τη στιγμή λιμνάζει στον προϋπολογισμό αντί να κυκλοφορεί στην πραγματική οικονομία της επαρχίας.

Χωρίς την Κάρτα Αγρότη και χωρίς εισπράξεις από το 2025, ο αγρότης στρέφεται στο τοπικό κατάστημα γεωργικών εφοδίων ζητώντας πίστωση («βερεσέ»). Ο τοπικός γεωπόνος-έμπορος αναγκάζεται να λειτουργήσει ως άτυπος πιστωτής, χρηματοδοτώντας από την τσέπη του τη σπορά και τη λίπανση της περιοχής του, προκειμένου να μην χαθεί η χρονιά για τους πελάτες του.

Αυτό το μοντέλο, όμως, οδηγεί τις τοπικές επιχειρήσεις σε ασφυξία. Το κατάστημα εφοδίων φορτώνεται με τεράστια εμπορικά υπόλοιπα (ανοιχτά τεφτέρια), ενώ το ίδιο καλείται να εξοφλήσει τις πολυεθνικές εταιρείες χημικών και λιπασμάτων με αυστηρούς πιστωτικούς όρους, μετρητοίς ή με μεταχρονολογημένες επιταγές βραχύτατου χρονικού ορίζοντα. Μια καθυστέρηση δύο ή τριών μηνών στο ΟΣΔΕ, σε συνδυασμό με τα ανείσπρακτα ποσά της προηγούμενης χρήσης, αρκεί για να τινάξει στον αέρα το ταμειακό πρόγραμμα (cash flow) αυτών των επιχειρήσεων, αυξάνοντας τον κίνδυνο των ακάλυπτων επιταγών και τη συστημική πίεση στη φερεγγυότητα του κλάδου εφοδίων.

Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ: Μια αναγκαία μεταρρύθμιση σε λάθος timing;

Στο φόντο των παραπάνω, βρίσκεται και η μεγαλύτερη θεσμική μεταβολή των τελευταίων ετών στον τομέα: από την 1η Ιανουαρίου 2026, με τον Ν. 5264/2025, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενσωματώθηκε στην ΑΑΔΕ. Δημιουργήθηκε νέα Γενική Διεύθυνση Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών (ΓΔΕΛΕΠ), στην οποία μεταφέρθηκαν οι 624 οργανικές θέσεις του πρώην Οργανισμού Πληρωμών.

Η μεταρρύθμιση είναι αναγκαία και θεσμικά υγιής: αυστηρότεροι έλεγχοι, διασταυρώσεις με Ε9, monitoring των αγροτεμαχίων μέσω της εφαρμογής Agrisnap-GR και αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της ΑΑΔΕ προσπαθούν να «θωρακίσουν» τους κοινοτικούς πόρους από καταχρήσεις. Ωστόσο, η μετάβαση δεν συνοδεύτηκε από έγκαιρη ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων: τα συστήματα της ΑΑΔΕ και του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ακόμη πλήρως συμβατά, το Ψηφιακό Μητρώο Ακινήτων (ΜΙΔΑΣ), βασικό εργαλείο για τη φετινή δήλωση, σύμφωνα με ανακοινώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί ενώ οι διορθώσεις των ΟΣΔΕ 2024 και 2025 παρατάθηκαν επανειλημμένα μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Με άλλα λόγια: η ψηφιοποίηση και ο αυστηρός έλεγχος είναι αδιαπραγμάτευτα προαπαιτούμενα.

Το πρόβλημα δεν είναι η μεταρρύθμιση καθαυτή, αλλά το γεγονός ότι ο εκσυγχρονισμός υλοποιείται στο μέσο της εαρινής σποράς, χωρίς να έχει διασφαλιστεί η αδιάλειπτη ροή πληρωμών για τις ήδη ώριμες υποχρεώσεις του Δημοσίου. Η επιρροή του ΟΣΔΕ δεν σταματά στα γεωπονικά καταστήματα. Μέσω του συστήματος διακινούνται περίπου 2 δισ. ευρώ ετησίως σε άμεσες ενισχύσεις, ποσό που, μαζί με τις πληρωμές 2ου Πυλώνα και ΕΛΓΑ, διαμορφώνει συνολική ροή 3,7-3,8 δισ. ευρώ ετησίως προς τον πρωτογενή τομέα. Αυτά τα χρήματα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του ΑΕΠ της ελληνικής περιφέρειας!

Όταν ο αγρότης δεν έχει ρευστότητα, σταματά τις επισκευές στο τοπικό συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων, περιορίζει την κατανάλωση αγροτικού πετρελαίου στα τοπικά πρατήρια και, αναπόφευκτα, μειώνει κατακόρυφα την καταναλωτική του δαπάνη στο λιανεμπόριο της επαρχιακής πόλης (από την εστίαση μέχρι την ένδυση). Το κλειστό ΟΣΔΕ λειτουργεί ως ένας αρνητικός πολλαπλασιαστής που «παγώνει» τον τζίρο ολόκληρης της τοπικής αγοράς.

Η ψηφιοποίηση, ο έλεγχος και η διαφάνεια στην κατανομή των ενωσιακών πόρων είναι αδιαπραγμάτευτα προαπαιτούμενα για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής γεωργίας και η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ προχωρά για πολλούς προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, η δημόσια διοίκηση οφείλει να αντιληφθεί ότι το ΟΣΔΕ δεν είναι απλώς μια ηλεκτρονική φόρμα του ΥΠΑΑΤ ή της ΑΑΔΕ. Είναι η οικονομική «καρδιά» της ελληνικής υπαίθρου.

Η ταχύτητα και η απρόσκοπτη λειτουργία της πλατφόρμας μαζί με την έγκαιρη εξόφληση των ώριμων υποχρεώσεων του Δημοσίου από προηγούμενες χρήσεις είναι ζήτημα οικονομικής επιβίωσης για χιλιάδες επαρχιακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κάθε μέρα καθυστέρησης δεν προκαλεί απλώς εκνευρισμό στον παραγωγό, στραγγαλίζει τη ρευστότητα ενός ολόκληρου οικοσυστήματος που στηρίζει σιωπηρά το ελληνικό Agribusiness.

Η πρόκληση για την κυβερνητική πολιτική δεν είναι να επιλέξει ανάμεσα στον εκσυγχρονισμό και στην ταχύτητα, αλλά να εξασφαλίσει ότι ο πρώτος δεν θυσιάζει τη δεύτερη, ιδίως όταν η μεταβατική περίοδος συμπίπτει με την καρδιά της καλλιεργητικής χρονιάς.