Πιερρακάκης: Η Ημέρα της Ευρώπης είναι μια υπενθύμιση ευθύνης

Το ερώτημα για τη δική μας γενιά δεν είναι αν η Ευρώπη έχει σημασία. Το ερώτημα είναι αν η Ευρώπη μπορεί ακόμη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, αναφέρει ο ΥΠΕΘΟ.

«Η Ευρώπη δεν οικοδομήθηκε επειδή η ιστορία ήταν εύκολη για την ήπειρό μας. Οικοδομήθηκε επειδή οι Ευρωπαίοι κατάλαβαν ότι ο διχασμός θα οδηγούσε τελικά στην παρακμή». Αυτό αναφέρει σε μήνυμα του για την Ημέρα της Ευρώπης ο ΥΠΕΘΟ και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Όπως τονίζει « η Ευρώπη δεν μπορεί να επιβιώσει μέσα από τη νοσταλγία ή τον εφησυχασμό», αλλά δρώντας μαζί, με ταχύτητα αυτοπεποίθηση και στρατηγικό σκοπό.



Αναλυτικά ο κ. Πιερρακάκης στο μήνυμα του αναφέρει:

«Η Ευρώπη δεν οικοδομήθηκε επειδή η ιστορία ήταν εύκολη για την ήπειρό μας. Οικοδομήθηκε επειδή οι Ευρωπαίοι κατάλαβαν ότι ο διχασμός θα οδηγούσε τελικά στην παρακμή.

Σήμερα, αυτό το δίδαγμα έχει ξανά σημασία.

Σε έναν κόσμο που διαμορφώνεται από γεωπολιτικό ανταγωνισμό, τεχνολογικές ανατροπές και οικονομικό κατακερματισμό, η Ευρώπη δεν μπορεί να επιβιώσει μέσα από τη νοσταλγία ή τον εφησυχασμό. Η δύναμή μας θα εξαρτηθεί από το αν μπορούμε να δράσουμε μαζί με ταχύτητα, αυτοπεποίθηση και στρατηγικό σκοπό.

Η Ευρώπη δεν είναι απλώς μια κοινή αγορά ή ένα σύνολο θεσμών. Είναι το πιο φιλόδοξο πολιτικό εγχείρημα δημοκρατικής συνεργασίας στη σύγχρονη ιστορία: 450 εκατομμύρια πολίτες που επιλέγουν, κάθε μέρα, να προχωρούν μαζί παρά τις διαφορές γλώσσας, γεωγραφίας και εθνικών συμφερόντων.

Αυτό το επίτευγμα δεν πρέπει ποτέ να υποτιμάται.

Η Ημέρα της Ευρώπης, επομένως, δεν είναι μόνο μια γιορτή ειρήνης. Είναι μια υπενθύμιση ευθύνης. Της ευθύνης να κάνουμε την Ευρώπη πιο ισχυρή, πιο καινοτόμα, πιο κυρίαρχη και πιο ικανή να προστατεύει τους πολίτες της σε έναν ολοένα και πιο ασταθή κόσμο.

Το ερώτημα για τη δική μας γενιά δεν είναι αν η Ευρώπη έχει σημασία.

Το ερώτημα είναι αν η Ευρώπη μπορεί ακόμη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Χρόνια πολλά για την Ημέρα της Ευρώπης».