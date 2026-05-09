Μητσοτάκης: Η δυτική Θεσσαλονίκη μετατρέπεται από αποπαίδι σε τόπο με δυναμική ανάπτυξη

Ομιλία του πρωθυπουργού στην τελετή εγκαινίων του Μουσείου "Θεσσαλονικέων Μητρόπολις", στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά.

«Η δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης από αποπαίδι της πόλης, από τον φτωχό συγγενή της μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης, μετατρέπεται σε έναν τόπο με δυναμική ανάπτυξη αλλά και με πολύ σημαντικές υποδομές, είναι μία συνειδητή πολιτική επιλογή την οποία κάνει αυτή η κυβέρνηση», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην τελετή εγκαινίων του Μουσείου "Θεσσαλονικέων Μητρόπολις", στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, στο οποίο φιλοξενούνται ευρήματα των ανασκαφών του Μετρό.

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι σε λίγες εβδομάδες θα ξανάρθει στον ίδιο χώρο για τα εγκαίνια του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά, στο οποίο θα λειτουργήσουν, επίσης, το Μουσείο του Προσφυγικού Ελληνισμού και το Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης και σημείωσε: «Με το Μητροπολιτικό Πάρκο διαμορφώνουμε, εδώ στη δυτική Θεσσαλονίκη, όπως είχαμε δεσμευτεί, μία αληθινή αστική αλλά και πολιτιστική όαση για τους εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους της. Έναν περίπατο στη φύση αλλά και ένα χρήσιμο ταξίδι στη συλλογική μας μνήμη».

Και πρόσθεσε πως «Δημιουργούμε έναν μοναδικό πυρήνα πολιτισμού και αναψυχής, εδώ στη δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά και έναν πόλο έλξης επισκεπτών από ολόκληρη την πόλη και τη Μακεδονία. Φέρνουμε στο προσκήνιο περιοχές που για δεκαετίες έμειναν εκτός του οπτικού πεδίου της κεντρικής κυβέρνησης αν και έχουν όλες τις προϋποθέσεις να αναπτυχθούν οικονομικά, αλλά, κυρίως, δημογραφικά, μιλάμε για το νεότερο πληθυσμό της χώρας. Είναι μία απόφαση της κυβέρνησης με σαφή κοινωνική στόχευση».

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι είναι «αδιαπραγμάτευτη» η προσωπική του δέσμευση να προχωρήσουν οι μελέτες για την επέκταση του μετρό στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Αναφέρθηκε επίσης σε άλλα έργα που αφορούν και τη Δυτική Θεσσαλονίκη, τα οποία έχουν δρομολογηθεί ή έχουν προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό και θα ολοκληρωθούν, όπως το Μουσείο Ολοκαυτώματος, η ανάπλαση του FIX, ο Fly over, τα νοσοκομεία -παιδιατρικό και ογκολογικό, η ανέγερση σχολείων κ.ά.

Καμία έκπτωση σε όσα πρέπει να γίνουν για το ΑΠΘ

Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κάνει καμιά έκπτωση σε όλα αυτά που πρέπει να γίνουν για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια της συνάντησης που είχε αμέσως μετά την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη, με τον Πρύτανη του ΑΠΘ, Κυριάκο Αναστασιάδη και τον Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Δια Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας Ιάκωβο Μιχαηλίδη.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη επίθεση που δέχθηκε ο Αντιπρύτανης κ. Μιχαηλίδης, ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη συμπαράσταση και τη στήριξή του, τονίζοντας ότι από την πλευρά της κυβέρνησης δεν πρόκειται να γίνει καμία έκπτωση σε όλα αυτά που πρέπει να γίνουν για το Πανεπιστήμιο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ