Χαρδαλιάς: Συνεχίζουμε εντατικά την προσπάθεια για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής

Ο περιφερειάρχης Αττικής ξεκαθαρίζει ότι έως τον Σεπτέμβριο του 2027 θα έχουν δρομολογηθεί και τα 55 κρίσιμα έργα για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής

Ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς ξεκαθαρίζει ότι έως τον Σεπτέμβριο του 2027 θα έχουν δρομολογηθεί και τα 55 κρίσιμα έργα για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής και πολύ σύντομα θα είναι έτοιμο το νέο Σχέδιο Διαχείρισης των Απορριμμάτων. Ο κ. Χαρδαλιάς σε συνέντευξή του στην «Εφημερίδα των Συντακτών» αναλύει επίσης το σχέδιο για την ανάπλαση των Προσφυγικών και εξάρει την ανάγκη μητροπολιτικής διαχείρισης της κλιματικής κρίσης.

Ειδικότερα ο κ. Χαρδαλιάς στη συνέντευξή του, αναφορικά με την θωράκιση της Αττικής υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της και το επίπεδο της επιχειρησιακής ετοιμότητας των αρμόδιων υπηρεσιών απέναντι στην ολοένα και αυξανόμενη συχνότητα και ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων, επισημαίνοντας: «Η μάχη όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά πλέον δίνει και μετρήσιμα αποτελέσματα. Όταν αναλάβαμε, βρήκαμε κρίσιμα έργα εγκλωβισμένα για χρόνια στη γραφειοκρατία και σε ατελείωτες διαδικασίες. Σήμερα, πριν ακόμη φτάσουμε στα μισά της θητείας μας, το 55% των αντιπλημμυρικών έργων που είχαμε δεσμευτεί ότι θα προχωρήσουν έως το 2027 έχει ήδη δρομολογηθεί. Μιλάμε για 55 παρεμβάσεις σε όλη την Αττική, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και σαφή χρονοδιαγράμματα. Και θέλω να είμαι ξεκάθαρος: μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2027 θα έχουν δρομολογηθεί και τα 55 έργα. Όχι στα λόγια, στην πράξη».

Ο κ. Χαρδαλιάς παραδέχεται πως «η κλιματική κρίση είναι μια μάχη που δεν μπορεί να τη δώσει κανείς μόνος του. Ούτε η κυβέρνηση μόνη της, ούτε η Περιφέρεια, ούτε οι Δήμοι ξεχωριστά. Χρειάζεται συντονισμός, καθαρές αρμοδιότητες και συνεργασία χωρίς μικροπολιτικές λογικές. Από τη δική μου εμπειρία, όταν υπάρχει σχέδιο, πολιτική βούληση και καθημερινή πίεση για αποτέλεσμα, τα πράγματα προχωρούν. Προφανώς υπάρχουν ακόμη παθογένειες, καθυστερήσεις και αλληλοεπικαλύψεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Το έχω πει πολλές φορές και δημόσια: η Μητροπολιτική Διακυβέρνηση δεν μπορεί να λειτουργεί αποσπασματικά».

Και εξηγεί: «Δεν γίνεται να σχεδιάζει ο καθένας μόνος του για το κυκλοφοριακό, την Πολιτική Προστασία ή τα απορρίμματα. Χρειάζεται ενιαίος σχεδιασμός και ξεκάθαρη ευθύνη. Εγώ δεν μπαίνω στη λογική της εύκολης καταγγελίας. Με ενδιαφέρει να λύνουμε προβλήματα. Και εκεί κρινόμαστε όλοι καθημερινά: στο αν ο πολίτης βλέπει έργα, νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια και βλέπει την καθημερινότητα να γίνεται, βήμα-βήμα, λίγο καλύτερη».

Ερωτηθείς για τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ξεκαθαρίζει πως αυτά «ούτε θα κατεδαφιστούν, ούτε θα εμπορευματοποιηθούν», προσθέτοντας πως «λέμε «όχι» στην εγκατάλειψή τους, στον μαρασμό και στην ανοχή της παραβατικότητας. Με ευρωπαϊκούς πόρους προχωρούμε στην πλήρη αποκατάσταση των κτηρίων, ώστε να επιστρέψουν στην κοινωνία ως κοινωνικές κατοικίες για χαμηλοσυνταξιούχους, νέους ανθρώπους, ανέργους και οικογένειες που έχουν πραγματική ανάγκη, ενώ μέρος τους θα διατεθεί για τη φιλοξενία συνοδών που οι άνθρωποί τους νοσηλεύονται στο γειτονικό αντικαρκινικό νοσοκομείο «Άγιος Σάββας». Αυτό είναι το κοινωνικό πρόσημο της παρέμβασής μας. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο με όλους».

Ξεκαθαρίζει παράλληλα ότι «κανένας από τους ενοίκους δεν πρόκειται να μείνει μόνος» καθώς «έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο φιλοξενίας τους, φροντίδας και κάλυψης των αναγκών τους. Και, προφανώς, ορισμένοι από αυτούς εφόσον πληρούν τα κριτήρια θα μπορέσουν αν το επιθυμούν να επιστρέψουν». Υπογραμμίζει δε πως «πρωταρχικό ζητούμενο για εμάς είναι να αποφευχθούν οι εντάσεις και ταυτόχρονα να δημιουργηθεί ένα νέο τοπόσημο για την περιοχή. Ένα σύμπλεγμα κτηρίων που θα διατηρήσει τον ιστορικό χαρακτήρα του, αλλά θα εξυπηρετεί και τις σύγχρονες κοινωνίες».

Αναφερόμενος τέλος στο νέο σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων του Λεκανοπεδίου, ο κ. Χαρδαλιάς σημειώνει πως «ολοκληρώσαμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος ένα νέο, ολιστικό σχέδιο για την Αττική. Τις επόμενες εβδομάδες ολοκληρώνεται και η τεχνική διαβούλευση γι' αυτό το νέο Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων. Με απόλυτη έμφαση στην ανακύκλωση, στη διαλογή στην πηγή και στις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Στόχος μας είναι να βάλουμε τέλος στη χαοτική κατάσταση που επικρατούσε μέχρι σήμερα, με διαφορετικά συστήματα διαχείρισης και χωρίς ενιαίο σχεδιασμό. Σε αυτή την προσπάθεια οι πραγματικοί πρωταγωνιστές είναι οι ίδιοι οι Δήμοι και η Περιφέρεια είναι έτοιμη να τους στηρίξει με σύγχρονο εξοπλισμό και χρηματοδοτικά εργαλεία».

Το νέο σχέδιο προβλέπει τρία διαφορετικά επίπεδα διαχείρισης αποβλήτων και ένα ολοκληρωμένο δίκτυο μονάδων επεξεργασίας και ανακύκλωσης. «Είναι ένα δύσκολο στοίχημα, αλλά θα το κερδίσουμε. Γιατί η Αττική δεν μπορεί να συνεχίσει να ζει με λογικές και παλινωδίες προηγούμενων δεκαετιών. Η Ευρώπη θέτει ως στόχο ανακύκλωση 60% έως το 2030 και εμείς οφείλουμε να πλησιάσουμε αυτόν τον στόχο με σοβαρότητα, διαφάνεια και πραγματικό σχέδιο. Με τη δυναμική παρέμβασή μας στον ΕΔΣΝΑ και με απόλυτη δέσμευση για εξυγίανση, προχωράμε βήμα-βήμα σε μια νέα εποχή για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική» κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ