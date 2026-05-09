Κρήτη: Με τη σφραγίδα των αριθμών είναι η ηγετική δύναμη του ελληνικού τουρισμού

Το νησί καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτα μεγέθη μεταξύ των περιφερειακών προορισμών, με τις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις να διαμορφώνονται σε 5,6 εκατ., σημειώνοντας άνοδο 5,5% σε σχέση με το 2024.

Και με τη «βούλα» των αριθμών, η Κρήτη επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμά της στη συνολική επίδοση της χώρας. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ για το 2025, το νησί καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτα μεγέθη μεταξύ των περιφερειακών προορισμών, με τις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις να διαμορφώνονται σε 5,6 εκατ., σημειώνοντας άνοδο 5,5% σε σχέση με το 2024. Η επίδοση αυτή δεν αποτυπώνει απλώς μια συγκυριακή άνοδο, αλλά τη διαχρονική δυναμική της Κρήτης ως βασικού πυλώνα της τουριστικής οικονομίας.

Την ίδια στιγμή, το αεροδρόμιο Ηρακλείου συγκεντρώνει το 14,7% του συνόλου των διεθνών αφίξεων της χώρας, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση μετά την Αθήνα, ενώ τα Χανιά ενισχύουν σταθερά τη θέση τους με 1,6 εκατ. αφίξεις και θετικό πρόσημο. Συνολικά, τα δύο βασικά αεροδρόμια της Κρήτης συγκεντρώνουν κρίσιμο μερίδιο της εισερχόμενης τουριστικής ροής, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία του νησιού στον χάρτη της διεθνούς ζήτησης.

Παράλληλα, η Κρήτη εμφανίζει ισχυρή δυναμική και στην εγχώρια αγορά, με τις αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού να αυξάνονται κατά 9,8%, στοιχείο που καταδεικνύει τη σταθερή ζήτηση και από την ελληνική πλευρά.

Σε τούτο το σημείο να τονιστεί ότι η ισχύς της Κρήτης δεν περιορίζεται στις αεροπορικές ροές. Στον τομέα της κρουαζιέρας, η Σούδα καταγράφει άνοδο 43% στους επιβάτες, ενώ και το Ηράκλειο κινείται ανοδικά, ενισχύοντας την πολυκαναλική διάσταση του προορισμού και τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου.

Την ίδια στιγμή, τα μηνύματα για το 2026 από τους φορείς του τουρισμού στην Κρήτη κινούνται σε δύο ταχύτητες. Από τη μία πλευρά καταγράφεται στάση αναμονής, υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και της γεωπολιτικής αβεβαιότητας που επηρεάζει τις διεθνείς ροές. Από την άλλη, διατηρείται συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς οι προκρατήσεις εξελίσσονται με σταθερό ρυθμό και η ζήτηση για τον προορισμό παραμένει ισχυρή. Σε κάθε περίπτωση το ταμείο θα γίνει στο τέλος της χρονιάς, όπως παραδοσιακά αυτό σημειώνεται από τους εμπλεκόμενους με τα τουριστικά πράγματα εντός και εκτός του νησιού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τουριστική σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει, με τη συντριπτική πλειονότητα των ξενοδοχειακών μονάδων να έχουν ανοίξει τις πύλες τους, ενώ παράλληλα το 2026 σηματοδότησε ήδη την είσοδο νέων μεγάλων ξενοδοχειακών αλυσίδων στο νησί, ενισχύοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον και την ποιοτική αναβάθμιση του προϊόντος.

Η εικόνα που προκύπτει είναι σαφής. Σε ένα περιβάλλον όπου ώριμοι προορισμοί εμφανίζουν διακυμάνσεις, η Κρήτη διατηρεί σταθερή τροχιά ανάπτυξης, συνδυάζοντας υψηλό όγκο, διαφοροποίηση αγορών και επιχειρησιακή ανθεκτικότητα.

Ειδικότερα, το Ηράκλειο συγκεντρώνει μόνο του σχεδόν έναν στους επτά ξένους επισκέπτες που φτάνουν αεροπορικώς στην Ελλάδα, στοιχείο που ενισχύει τον ρόλο του ως βασικής πύλης εισόδου. Η δυναμική αυτή στηρίζεται τόσο στη μαζική τουριστική δραστηριότητα της βόρειας Κρήτης όσο και στη σταδιακή ενίσχυση του city break προϊόντος, με αιχμή τον πολιτισμό και τη γαστρονομία.

Από την πλευρά τους τα Χανιά καταγράφουν σταθερή ανοδική πορεία, λειτουργώντας ως βασικός κόμβος για τον δυτικό άξονα του νησιού και προσελκύοντας κοινό με διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά, από οργανωμένα πακέτα έως ανεξάρτητους ταξιδιώτες υψηλότερης δαπάνης.

Σε κάθε περίπτωση η συνολική εικόνα επιβεβαιώνει ότι η Κρήτη δεν ακολουθεί απλώς την πορεία του ελληνικού τουρισμού, αλλά σε μεγάλο βαθμό τη διαμορφώνει, διατηρώντας τον ρόλο της ως βασικός μοχλός ανάπτυξης και σταθερότητας για τον κλάδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ