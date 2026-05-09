Μητσοτάκης: Αναβαθμίζουμε τον ρόλο της άμυνας, της διπλωματίας και της ενεργειακής πολιτικής

Σήμερα εκπληρώνουμε ένα διαγενεακό συμβόλαιο για το δημόσιο χρέος, αναφέρει ο πρωθυπουργός απ' το 6ο Προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης, με τίτλο «Ισχυρή Ελλάδα». Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο - ανάβουμε τις μηχανές εδώ στην καρδιά της Μακεδονίας για μια ισχυρή Ελλάδα, τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Δεν είναι τυχαίος ο χρόνος που επιλέξαμε να γίνει σήμερα 9 Μαΐου, την Ημέρα της Ευρώπης, διότι είναι μια σύμπτωση που δηλώνει ότι η παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην ήπειρο μας, στην πρώτη γραμμή για την εθνική μας άμυνα, τη στρατηγική αυτονομία, στην πρώτη γραμμή για μία ενιαία μεταναστευτική πολιτική, με βάση τις δικές μας ελληνικές εθνικές θέσεις, την πρώτη γραμμή για δράσεις, που ήδη καθιστούν την πατρίδα μας ενεργειακό κέντρο διεθνούς ευρωπαϊκής στρατηγικής σημασίας και ιδίως εδώ στο βορρά, το ξέρετε καλά, περίσσευαν και οι ανέξοδες υποσχέσεις», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην αρχή της ομιλίας του στο 6ο Προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης, με τίτλο «Ισχυρή Ελλάδα», Σάββατο 9 Μαΐου 2026.

Εκπληρώνουμε ένα διαγενεακό συμβόλαιο για το δημόσιο χρέος

Από το βήμα του Προσυνεδρίου, ο πρωθυπουργός έκανε αναφορά στην απομείωση του δημόσιου χρέους της χώρας δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Σήμερα εκπληρώνουμε ένα διαγενεακό συμβόλαιο για το δημόσιο χρέος - μειώνεται με τον ταχύτερο ρυθμό στην ΕΕ, ώστε τα παιδιά μας να μην υποστούν αυτά που έχει υποστεί η δική μας γενιά κάνουμε ότι μπορούμε να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια απέναντι στην ακρίβεια αλλά δεν θα σας υποσχεθώ πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν - Όταν ορισμένοι οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015, η ΝΔ σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030».

Πρώτη δυσκολία η ακρίβεια

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «δεν έγιναν όλα τέλεια». Και συμπλήρωσε ότι «υπάρχουν παθογένειες από το χθες που πρέπει να ξεριζωθούν και δυσκολίες με πρώτη την ακρίβεια που ροκανίζει τις αυξήσεις των εισοδημάτων. Όμως, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η ΝΔ είναι εδώ για να λύνει τα προβλήματα».

Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο

«Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης απευθυνόμενος προς τα στελέχη του κόμματος, στέλνοντας μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας. Και πρόσθεσε ότι «ανάβουμε τις μηχανές εδώ στην καρδιά της Μακεδονίας για μια ισχυρή Ελλάδα».

Πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για το τι σημαίνει σήμερα πατριωτισμός, μίλησε για τον πατριωτισμό της ευθύνης που διακατέχει την κυβέρνηση και παρατήρησε: «Εδώ στον Βορρά περίσσευαν τα λόγια και οι ανέξοδες υποσχέσεις - θα μιλήσω με πράξεις και χειροπιαστά αποτελέσματα που αναβαθμίζουν τον ρόλο της άμυνας, της διπλωματίας και της ενεργειακής πολιτικής σε μία συγκυρία γεμάτη αβεβαιότητες».

«Ειδικά εσείς οι Μακεδόνες ξέρετε καλά πως ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, τα βαρύγδουπα συνθήματα στα τηλεοπτικά παράθυρα. Ξέρετε τι είναι πατριωτισμός; Τα Rafale μας που πετούν ήδη στους ελληνικούς ουρανούς. Τα αναβαθμισμένα F 16. Τα πρώτα F 35 τα οποία περιμένουμε σε δύο χρόνια από τώρα. Ναι, πατριωτισμός της ευθύνης είναι να μπορούμε να επισκεπτόμαστε γεμάτοι υπερηφάνεια και πράγματι αυτή πιστεύω ότι ήταν μια ξεχωριστή στιγμή για όλους εμάς, τη Φρεγάτα "Κίμων", το πιο σύγχρονο πλοίο αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο, το οποίο σκίζει ήδη τα νερά του Αιγαίου, έχοντας τη γαλανόλευκη στον ιστό της».

Η πολιτική των «ήρεμων νερών» με την Τουρκία έχει έμπρακτα αποτελέσματα

Ο πρωθυπουργός απάντησε σε όσους αμφισβητούν την πολιτική των «ήρεμων νερών» με την Τουρκία, λέγοντας ότι αυτή η πολιτική έχει δώσει ήδη έμπρακτα αποτελέσματα και τόνισε:

«Η εξωτερική μας πολιτική, πριν από όλα, εμπεδώνει την ειρήνη και το δίκαιο στην περιοχή. Σκοπός μας - και τον έχουμε πετύχει - είναι να αποκαταστήσουμε μια λειτουργική σχέση με τους γείτονες μας, με την Τουρκία. Αυτή η πολιτική έχει έμπρακτα αποτελέσματα. Λιγότερες παραβιάσεις στον εναέριο χώρο μας, μικρότερες μεταναστευτικές ροές, αλλά και περισσότερους επισκέπτες από την Τουρκία που ενισχύουν τις τοπικές αγορές των νησιών μας. Είναι χειροπιαστά στοιχεία που απαντούν και στις υποκριτικές φωνές όσων αμφισβητούν την επιλογή των ήρεμων νερών. Θέλω να τους επαναλάβω κάτι απλό: Ηρεμα νερά, φίλες και φίλοι, σημαίνουν νερά ελεύθερα, νερά στα οποία κυριαρχεί το Διεθνές Δίκαιο και νερά που θα μένουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά, τα χρώματα, δηλαδή, της σημαίας μας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας. Και με αυτή την πολιτική, άλλωστε, από το 2019 η Ελλάδα μεγαλώνει».