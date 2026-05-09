CNN: Μια υπερ-σκληροπυρηνική ομάδα αναδύεται στο Ιράν

Καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν εισέρχονται σε κρίσιμη φάση, μια μικρή αλλά επιδραστική σκληροπυρηνική φατρία έχει εντείνει τις προσπάθειες να σαμποτάρει μια πιθανή συμφωνία με την Ουάσινγκτον, τροφοδοτώντας τους ισχυρισμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί διχασμών εντός της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η ομάδα συμμερίζεται την άποψη του Τραμπ ότι η πυρηνική συμφωνία του 2015 μεταξύ του Ιράν και των παγκόσμιων δυνάμεων ήταν λάθος - αλλά για διαφορετικούς λόγους. Οι θέσεις της είναι τόσο εχθρικές προς τη Δύση, ακόμη και με τα δεδομένα των συντηρητικών σκληροπυρηνικών του Ιράν, ώστε οι προσπάθειες του καθεστώτος να την κατευνάσει έχουν μέχρι στιγμής αποτύχει.

Και καθώς οι νέοι ηγέτες της Ισλαμικής Δημοκρατίας προβάλλουν ενότητα απέναντι στην σοβαρότερη υπαρξιακή απειλή που έχει αντιμετωπίσει το καθεστώς, η υπερ-σκληροπυρηνική ομάδα έχει εντείνει τις προσπάθειές της στα μέσα ενημέρωσης, στο κοινοβούλιο και στους δρόμους για να ταχθεί κατά μιας συμφωνίας με τις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι μόνο με την ήττα της Ουάσινγκτον μπορεί το Ιράν να εξασφαλίσει μια ευνοϊκή συμφωνία.

Όπως αναφέρει το CNN, γνωστή ως «Jebhe-ye Paydari» – ή Μέτωπο Αντοχής – τα μέλη της περιγράφονται συχνά από αναλυτές ως «υπερ-επαναστάτες», οι οποίοι θεωρούν τους εαυτούς τους προστάτες των αξιών της επανάστασης του 1979 που ανέτρεψε τον φιλοδυτικό Σάχη πριν εγκαθιδρύσει ένα αυταρχικό καθεστώς βασισμένο στη σιιτική ισλαμιστική ιδεολογία.

«Βλέπουν την αντίσταση απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ως έναν αιώνιο αγώνα», δήλωσε στο CNN ο Χαμιντρεζά Αζίζι, επισκέπτης ερευνητής στο Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών και Ασφαλείας Υποθέσεων. «Πιστεύουν σε ένα σιιτικό κράτος που πρέπει να συνεχιστεί μέχρι το τέλος των καιρών και είναι αρκετά φανατικοί όσον αφορά αυτή τη θρησκευτική ιδεολογία».

Η ανάδειξη της ομάδας ως μιας από τις πιο ηχηρές δυνάμεις κατά της προσέγγισης με τις ΗΠΑ τους τελευταίους δύο μήνες προσφέρει μια εικόνα των εσωτερικών αγώνων εξουσίας που διαμορφώνουν το Ιράν μετά τον Αλί Χαμενεΐ, μετά τον θάνατο του πρώην ανώτατου ηγέτη στα τέλη Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του πολέμου. Καθώς η Τεχεράνη εμπλέκεται σε διαπραγματεύσεις ειρήνης υψηλού ρίσκου, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να καθορίσει ποια φατρία θα επικρατήσει στην επόμενη φάση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Τον τελευταίο μήνα, Ιρανοί αξιωματούχοι προσπάθησαν να ισορροπήσουν προσεκτικά ανάμεσα στις διαπραγματεύσεις με τον Τραμπ και στην ικανοποίηση ισχυρών φατριών στο εσωτερικό του πολιτικού φάσματος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας Paydari. Η συμμετοχή μελών της ομάδας σε συνομιλίες με Αμερικανούς διαπραγματευτές στο Πακιστάν τον περασμένο μήνα έδειξε ότι η Τεχεράνη επιδίωκε να παρουσιάσει εσωτερική συνοχή.

Ωστόσο, η ομάδα έχει γίνει ολοένα και πιο ηχηρή στο εσωτερικό της χώρας στην κριτική της προς τους διαπραγματευτές, και ειδικοί υποστηρίζουν ότι αυτό είναι που ώθησε τον Τραμπ να περιγράψει την ιρανική ηγεσία ως «διχασμένη» και «σε αποδιοργάνωση» τον περασμένο μήνα.

Οι ηγέτες του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του νέου ανώτατου ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ, έχουν εκδώσει δηλώσεις που προβάλλουν ενότητα μετά τον ισχυρισμό του Τραμπ, όμως η σκληροπυρηνική ομάδα έχει συνεχίσει να σπέρνει τη διχόνοια, κατηγορώντας τους διαπραγματευτές για έλλειψη αφοσίωσης προς την Ισλαμική Δημοκρατία και για ανυπακοή στις «κόκκινες γραμμές» του Χαμενεΐ στις διαπραγματεύσεις, συμπεριλαμβανομένης κάθε συζήτησης σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Πολλά μέλη της ομάδας θεωρούν ακόμη και την εξέταση μιας συμφωνίας με τις ΗΠΑ ως υποχώρηση ή συνθηκολόγηση.

«Συνειδητοποίησαν (οι ΗΠΑ) ότι η δολοφονία των ηγετών μας, των διοικητών μας και των αγαπημένων μας δεν τους κοστίζει τίποτα», ανέφερε άρθρο επικριτικό προς τις διαπραγματεύσεις στην εφημερίδα Raja News, που εκπροσωπεί το Μέτωπο Paydari. «Κατάλαβαν ότι ακόμη κι αν μαρτυρήσουν τον Ιμάμη μας (Αλί Χαμενεΐ), υπάρχουν ακόμη εδώ ομάδες πρόθυμες να διαπραγματευτούν, να σφίξουν τα χέρια με τον (Στιβ) Γουίτκοφ, τον (Τζέι Ντι) Βανς και τον (Τζάρεντ) Κούσνερ, και να χαμογελάσουν στους δολοφόνους του μαρτυρικού μας Ιμάμη».

Η φατρία θεωρείται τόσο ριζοσπαστική ώστε ακόμη και σκληροπυρηνικά στελέχη του συντηρητικού κατεστημένου στο Ιράν τη βλέπουν ως περιθωριακή. Παρ’ όλα αυτά, το «Jebhe-ye Paydari» είναι ενσωματωμένο σε ορισμένα από τα πιο επιδραστικά κέντρα εξουσίας του Ιράν και η ομάδα διαθέτει ανώτερα στελέχη στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, κορυφαίους πολιτικούς που υπήρξαν κάποτε βασικοί υποψήφιοι για την προεδρία, καθώς και θρησκευτικές αρχές που έχουν ασκήσει επιρροή σε προηγούμενους ανώτατους ηγέτες.

Δεν είναι σαφές πόση υποστήριξη απολαμβάνει συνολικά, αλλά ένα από τα πιο προβεβλημένα πρόσωπά της – ο πρώην επικεφαλής εθνικής ασφάλειας Σαΐντ Τζαλιλί – συγκέντρωσε 13 εκατομμύρια ψήφους στις εκλογές του 2021, τερματίζοντας στη δεύτερη θέση.

Ο αδελφός του, Βαχίντ Τζαλιλί, είναι ανώτερο στέλεχος του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα IRIB.

Τα μέλη αντιτίθενται στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ λόγω βαθιών θρησκευτικών και ιδεολογικών πεποιθήσεων. Έχουν κατηγορήσει Ιρανούς αξιωματούχους για «δειλία», επειδή συμμετέχουν σε συνομιλίες που, όπως υποστηρίζουν, θα προκαλέσουν «τεράστια ζημιά στο ιρανικό έθνος», ενώ οι αντίπαλοί τους τους κατηγορούν ότι διαρρέουν ελλιπείς λεπτομέρειες της πιθανής συμφωνίας στα μέσα ενημέρωσης.

Τα μέλη της ομάδας κατηγορούν τον επικεφαλής διαπραγματευτή του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, για συνδιαλλαγή και επιχειρούν να επηρεάσουν την κοινή γνώμη μέσω ομιλιών σε νυχτερινές διαδηλώσεις στους δρόμους, ενώ παράλληλα ενισχύουν τους ισχυρισμούς του Τραμπ περί εσωτερικών διχασμών στο Ιράν.

Επτά βουλευτές που συνδέονται με την ομάδα αρνήθηκαν να υπογράψουν δήλωση υποστήριξης προς την διαπραγματευτική ομάδα, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ένας βουλευτής συνδεδεμένος με την ομάδα, ο Μαχμούντ Ναμπιαν, συμμετείχε στην ιρανική διαπραγματευτική αποστολή στο Ισλαμαμπάντ τον περασμένο μήνα, αλλά στη συνέχεια δήλωσε δημόσια ότι οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας αποτελούν «στρατηγικό λάθος». Αργότερα ζήτησε την απομάκρυνση του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί από την ομάδα.