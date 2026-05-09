Πούτιν: Ο ρωσικός στρατός στην Ουκρανία αντιμετωπίζει επιθετικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από το ΝΑΤΟ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι ο ρωσικός στρατός αντιμετωπίζει στην Ουκρανία «επιθετικές» δυνάμεις που υποστηρίζονται από το ΝΑΤΟ, στη διάρκεια ομιλίας του στην Κόκκινη Πλατεία για τους εορτασμούς μνήμης για την 9η Μαΐου 1945, κατά την πρώτη ημέρα μιας εκεχειρίας την οποία αποδέχθηκε το Κίεβο.

Η παρέλαση στη Μόσχα χαρακτηρίστηκε από την απουσία στρατιωτικού εξοπλισμού και δεν διήρκησε παρά μόνο 45 λεπτά. Ύστερα από δύο απόπειρες εκεχειρίας, αρχικά την ουκρανική, στη συνέχεια τη ρωσική, που παραβιάστηκαν επανειλημμένα αυτή την εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε χθες κατάπαυση πυρός τριών ημερών μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας από σήμερα Σάββατο.

Τις προηγούμενες ημέρες υπήρχαν φόβοι για επιθέσεις με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στις εκδηλώσεις που τιμούν τη νίκη των Σοβιετικών κατά της ναζιστικής Γερμανίας, που στη Ρωσία γιορτάζεται στις 9 Μαΐου, και για ρωσικά πλήγματα ως αντίποινα στο κέντρο του Κιέβου.

«Το μεγάλο επίτευγμα της νικηφόρας γενιάς (κατά του Αδόλφου Χίτλερ) αποτελεί σήμερα έμπνευση για τους στρατιώτες που διεξάγουν την ειδική στρατιωτική επιχείρηση (στην Ουκρανία). Βρίσκονται αντιμέτωποι με μια επιθετική δύναμη που είναι οπλισμένη και υποστηρίζεται από το σύνολο του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Πούτιν.

«Είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι ο σκοπός μας είναι δίκαιος. Είμαστε ενωμένοι. Η νίκη ήταν δική μας και θα είναι για πάντα», πρόσθεσε πριν την ανάκρουση του εθνικού ύμνου της Ρωσίας.

Ο Ρώσος ηγέτης μίλησε ενώπιον αρκετών εκατοντάδων στρατιωτών που βρίσκονταν στη μεγάλη πλατεία της Μόσχας. Στρατιώτες των βορειοκορεατικών δυνάμεων, που βοήθησαν τη Μόσχα να εκδιώξει την άνοιξη του 2025 ουκρανικά στρατεύματα από την περιφέρεια του Κουρσκ, συμμετείχαν στους εορτασμούς, σύμφωνα με τη ρωσική τηλεόραση.

Η παρέλαση, που ξεκίνησε στις 10.00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και ολοκληρώθηκε στις 10:45, διεξήχθη κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Η σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω κινητών συσκευών δεν ήταν δυνατή στο κέντρο της Μόσχας και οι δρόμοι της πρωτεύουσας ήταν σχεδόν έρημοι, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

